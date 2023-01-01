Любовный гороскоп на сегодня, 2 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:15, 01 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 2 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Вы так давно не видели Вашего любимого человека, что сегодня можете поймать себя на том, что заглядываетесь на симпатичных представителей противоположного пола и думаете о знакомстве с ними. Если Вам такое положение вещей не по нраву, срочно вспоминайте все то хорошее, что у Вас с Вашей половинкой было.







Телец

Сегодня звезды определенно с Вами. Не упустите шанс: насладитесь свежестью ветерка, домашним покоем, улыбками детей и разговором по душам с другом. Сегодня Вам все можно. Сделайте чудо своими руками — проживите этот день так, чтобы он обязательно к Вам вернулся.



Близнецы

Сегодня постарайтесь быть максимально честными с Вашим любимым человеком. Любая попытка что-либо утаить обернется серьезными проблемами в будущем. Правду говорить далеко не всегда легко и приятно, но иногда легкость и приятность – не главные критерии в выборе правильной линии поведения.



Рак

Сегодня Вы нечаянно можете причинить боль Вашему любимому человеку. Скорее всего, он Вам не скажет, что ему что-то неприятно и не нравится, но это будет обусловлено всего лишь его стеснительностью или тактичностью. Постарайтесь быть предельно вежливым и аккуратным.



Лев

В этот день Вам будет доставлять удовольствие шокировать Вашего любимого человека, причем любым доступным Вам способом. В принципе, ему и самому будет нравиться шокироваться, разве что слишком серьезные эксперименты над его психикой ставить не надо: его инфаркт Вам, пожалуй, не нужен.





Дева

Задумайтесь, хотите ли Вы с Вашим любимым человеком долговременных отношений. Если да, то их можно начать строить прямо сегодня. Если же нет, может быть, стоит тогда поставить большой и жирный крест на том, что у Вас есть сейчас, и начать искать что-то более серьезное?



Весы

Вполне подходящий день, чтобы в чем-нибудь признаться. Можно — в любви. Можно — в том, что это Вы съели все варенье, и Ваш наказанный за это двадцать лет назад младший брат был совершенно невиновен. Не сможете ничего вспомнить — придумайте.



Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют вам собраться вместе с вашими общими друзьями в каком-нибудь кафе и мирно посидеть за чашечкой чего-нибудь крепкого или горячего, поговорить о жизни, посмеяться и построить планов на сто лет вперед. Это позволит вам развеяться и еще раз ощутить, что Вы с Вашим любимым человеком – единое целое.



Стрелец

Сегодня Вы поймете, что многое из того, что Вы делаете в Вашей личной жизни, Вы делаете зря. Иначе говоря, Вашему любимому человеку не становится ни лучше, ни хуже от Ваших действий. А значит, Вы вполне можете потратить ту же энергию на что-то более полезное для обеих сторон.



Козерог

Сегодня с Ваших глаз упадут очередные розовые очки, и Вы взглянете на Вашего любимого человека куда менее защищенными от реальности глазами. Вполне возможно, настоящий его образ понравится Вам даже больше, чем тот, который Вы сами себе придумали, поэтому не спешите бояться заранее.



Водолей

В этот день Вам будет грустно. Поддаться этому настроению — заманчивая перспектива, однако делать этого не стоит. Тоскливое выражение лица Вас не украшает, даже если Вам кажется, что Ваш печальный профиль в зеркале смотрится неплохо.









Рыбы

Если вы опять в ссоре, ехидный подарок позволит свести ее на нет. Купите истерически хохочущего плюшевого крокодила или большого розового слона. Подойдут и небольшие сувениры из магазина приколов. Главное, чтобы шутка была незлой, необидной и от души.

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