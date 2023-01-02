Гороскоп на сегодня, 3 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:39, 02 янв 2023

В начале дня что-то может пойти не по плану. Вряд ли удастся избежать неприятностей; к счастью, они будут мелкими. Лучше не торопиться с решениями, потому что может быть трудно правильно оценить и ситуацию в целом и собственные мотивы. Иногда возникают разногласия с самыми близкими людьми, это очень огорчает.







Вторая половина дня будет более простой и благоприятной. Интуиция становится заметно острее, на ее подсказки можно положиться. Не исключено, что удастся справиться с какими-то проблемами, возникшими раньше.



Овен

Хочется подвигов, но для их совершения это день далеко не самый благоприятный. Вокруг достаточно людей, желающих помешать вам или воспользоваться вашими талантами в своих интересах. Трудно найти общий язык с коллегами, руководство предъявляет к вам высокие требования, которым очень трудно соответствовать.



Телец

Вам предстоит справиться с большим количеством дел. Легко ли это будет? Поначалу, не очень, но потом вы втянетесь в процесс. Чем больших успехов вы добиваетесь, тем больше новых целей у вас появляется. Возможно получение помощи от старых знакомых или дальних родственников.



Близнецы

Будьте готовы действовать решительно: этот день как будто специально создан для того, чтобы вы проявили себя с лучшей стороны. Чудесно проходят романтические свидания, вы можете и произвести сильное впечатление, и вскружить голову, и разбить сердце – степень воздействия вашего обаяния определяется только вашим желанием.



Рак

Удачный день, обещающий исполнение давних желаний. Велика вероятность, что вы получите неожиданный подарок или встретите новых друзей. Особенно хорошо дела будут складываться у представителей знака, которые заняты творческой деятельностью.



Лев

Подходящий день для проявления лидерских качеств. Есть шанс одержать верх над конкурентами, выйти победителем из неравной борьбы. Можно браться за сложные дела, вы с ними справитесь даже без помощи союзников. Также день подходит для физического труда, занятий силовыми видами спорта и боевыми искусствами.





Дева

Хороший спокойный день, большая часть которого пройдет именно так, как вы захотите. Вы руководствуетесь здравым смыслом, оставляя эмоции в стороне, а потому не попадаете в ловушки, расставленные недоброжелателями, не совершаете непоправимых ошибок. Порой приходится отвлечься от собственных дел, чтобы прийти кому-то на помощь, но вас это ничуть не тяготит.



Весы

В этот день вы сможете успеть многое, однако для этого придется найти новых помощников. Люди, с которыми вы уже не раз имели дело, не могут приспособиться к вашему сегодняшнему ритму, так что требуются более энергичные, решительные и неутомимые союзники. Неплохо пройдут переговоры, касающиеся финансов.



Скорпион

Очень благоприятный день для работы. Сколь бы сложны ни были задачи, стоящие перед вами, можно не сомневаться в том, что вы справитесь с их решением. Ищите новые, оригинальные пути достижения профессиональных целей: именно изобретательность помогает опережать соперников, одерживать верх над недоброжелателями.



Стрелец

День сложится неплохо, если с самого его начала вы настроитесь на серьезный лад и будете заботиться о других не меньше, чем о себе. Возрастает творческий потенциал, возможны успехи в новых сферах деятельности. День хорошо подходит для совместной деятельности с более опытными людьми — их знания и навыки оказываются полезными вам.



Козерог

Важно придерживаться ранее составленного плана, не отступать от него ни на шаг. В отдельные моменты может казаться, что действовать надо по-другому, но это – лишь иллюзия, ничего общего не имеющая с реальным положением дел. Советчиков у вас много, но никто из них не разбирается в сложившейся ситуации так хорошо, как вы, так что полагаться лучше на собственное мнение.



Водолей

Не торопите события: удачи и успехи уже идут к вам, и вскоре вы встретитесь на жизненном пути. Этот день подходит для решения самых разных задач; вы становитесь настоящим «мастером на все руки» – неудивительно, что окружающие часто обращаются к вам за помощью (и, что немаловажно, щедро благодарят за нее).









Рыбы

Вы склонны все события дня видеть в мрачном свете, поэтому он кажется вам неудачным, хотя серьезных проблем не приносит. Не торопитесь принимать решения: сейчас вам нелегко правильно оценить обстановку, понять, на кого можно положиться, а кому лучше не доверять. С малознакомыми людьми ведите себя предельно корректно, поскольку вероятность конфликтов высока.

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