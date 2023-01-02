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Любовный гороскоп на сегодня, 3 января 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 3 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:42, 02 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 3 января 2023 года по знакам зодиака

Овен
Сегодня Вас ждет серьезная и ответственная работа. В первую очередь над собой. Дело в том, что Ваш внутренний мир нуждается в довольно значительном ремонте и исправлении, поскольку то, что есть сейчас, не удовлетворяет требованиям Вашего любимого человека и запросам нынешней ситуации.



Телец
Сегодня Вашему любимому человеку непросто будет смириться с тем, что он не первый в Вашей судьбе близкий Вам человек. Почему-то ревность к прошлому в этот день будет в нем доминировать над всеми остальными чувствами, что, естественно, сделает ваше совместное существование несколько дискомфортным.

Близнецы
Все, что скажет Вам сегодня Ваша половинка, Вы будете считать вздором, даже не вдаваясь в суть ее слов. Просто у Вас настроение сегодня такое… противоречивое. Кстати, это может серьезно ее обидеть, поэтому не увлекайтесь. Очень приятно чувствовать себя самым умным, но только тогда, когда есть с кем сравнивать.

Рак
Сегодня Вашему любимому человеку не захочется долго общаться с Вами на одну и ту же тему, ибо душа его будет жаждать разнообразия в невообразимых количествах. Постарайтесь пойти душе навстречу, благо это не составит Вам особого труда, а напротив, принесет множество приятных минут.

Лев
Сегодня Вам важно будет закончить какое-либо неотложное дело, которое будет висеть над Вами Дамокловым мечом. Постарайтесь сделать это как можно быстрее, иначе Вашему любимому человеку будет неприятно, что Вы уделяете ему так мало времени и сил, и он сделает из этого неправильные выводы.


Дева
Сегодня Ваш любимый человек без конца будет повторять Вам, что любит Вас. Поначалу Вам это будет приятно, но потом значение такого прекрасного слова сотрется и выцветет, как старая фотография, которая долго пролежала на солнце. Может быть, стоит приберечь это слово для более торжественных случаев?

Весы
Сегодня Вашему настроению идеально будет соответствовать музыка 70-80-ых. Кстати, и настроению Вашего любимого человека тоже. Поэтому пусть она сопровождает Вас на протяжении всего дня и особенно вечером, когда вы будете вместе, способствуя гармонии и идеальному взаимопониманию.

Скорпион
Сегодня Вам с Вашим любимым человеком предстоит долгий и очень откровенный разговор. Возможно, слова и формулировки будут несколько резкими и грубыми, но за ними откроется суть, которая по тем или иным причинам была скрыта от Вас в течение длительного времени.

Стрелец
Сегодня Вам опять придется вспомнить, чем дружба отличается от любви и почему нельзя одно с другим смешивать. Или можно: это зависит от Вашего настроя и отношения к конкретному человеку. Звезды желают Вам сегодня принять правильное решение и потом ни секунды не мучиться в сомнениях.

Козерог
Сегодня хороший день для того, чтобы подвести итоги, понять, что сделано, что не сделано и что еще предстоит не сделать. Когда Вы ответите на все эти вопросы для себя, задайте их и Вашей половинке. Она наверняка добавит к Вашему списку что-нибудь новое, важное и интересное.

Водолей
Сегодня никого не бойтесь: люди в большинстве своем будут желать Вам только добра. А уж Ваш любимый человек в особенности. Ему вроде как Вы особенно дороги в довольном и счастливом состоянии. Впрочем, голову и бдительность тоже терять не стоит, пригодятся на всякий случай.



Рыбы
Сегодняшний день будет полон маленьких радостей и незначительных удовольствий. Они будут похожи на бабочек, чуть задевших Вашу щеку легкими крылышками. Такие события случаются только между людьми, которые друг друга очень хорошо знают и искренне любят. Значит, ваша пара к таким тоже относится.

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Гороскоп на сегодня, 3 января 2023 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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