Гороскоп на сегодня, 4 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:42, 03 янв 2023

Благоприятный день для обсуждения важных вопросов. Люди, у которых есть хоть какие-то общие интересы, ищут подход друг к другу, стремятся достичь компромисса. Будет шанс договориться о долгосрочном сотрудничестве и совместных действиях, а также положить конец череде разногласий и конфликтов.







Возможны новые знакомства. Часто они завязываются в какой-то необычной обстановке. В таких случаях моментально возникает взаимная симпатия, а порой и любовь с первого взгляда. Во второй половине дня не исключены неприятные моменты, эмоциональный фон в это время будет нестабильным. Постарайтесь воздержаться от необдуманных поступков.



Овен

Возрастут ваши жизненные силы и способности к общению, что позволит работать с полной отдачей, успешно вести переговоры и заключать сделки. Также можете смело обращаться к высшему руководству с предложениями и идеями, ваша инициатива будет наверняка поощрена.



Телец

Проницательность, умение разбираться в людях сыграют вам на руку. Если к тому же сохранять позитивный настрой, то можно добиться хороших результатов, завершить давние дела. Удачна деятельность фотографов, музыкантов, философов, или если она связана с киноиндустрией. Может повыситься аппетит, появиться желание отведать экзотических блюд.



Близнецы

Непростой день. Дело, которое вы считали легким и незамысловатым, неожиданно оказывается куда сложнее и опаснее, чем можно было предполагать. К счастью, вы находите способ минимизировать потери, действуете единственно правильным образом, хотя и не всегда можете объяснить, почему приняли то или иное решение.



Рак

Значительная часть этого дня будет посвящена исполнению ошибок, причем не только ваших собственных. Занятие это не самое увлекательное, но необходимое. Не беритесь за что-то новое, пока не разберетесь со всеми старыми промахами и недоделками. Возможны споры с руководством, не исключены столкновения с представителями государственных организаций.



Лев

Не витайте в облаках: в этот день особенно важны практичность и способность сосредоточиться на настоящем, не уносясь мыслями ни в прошлое, ни в будущее. День подходит для общения с деловыми людьми; ваши смелые начинания получат поддержку. Львы-бизнесмены смогут найти новых инвесторов.





Дева

Этот день ознаменуется большим количеством встреч и разговоров, причем не самых приятных. Трудно уклониться от общения с неприятными людьми, к тому же возникает необходимость просить о помощи тех, к кому вы предпочли бы не обращаться. Но вы не

позволяете себе унывать, и правильно делаете – к концу дни позитивные тенденции наберут силу, жизнь наладится.



Весы

Нейтральный день. Ритм жизни несколько снижается, и этим можно воспользоваться, чтобы передохнуть. Пусть белку в колесе изображает кто-нибудь другой, вы же спокойно займетесь теми делами, до которых раньше не доходили руки, или просто приятно проведете время в хорошей компании.



Скорпион

Это неблагоприятный день. Не ждите от судьбы подарков, а от окружающих – приятных сюрпризов. Всего, чего вы хотите добиться, вам придется добиваться собственными силами. Это, конечно, утомительно. С другой стороны, к вечеру у вас будет немало оснований гордиться собой. Возможно начало работы над каким-то новым проектом. Первые шаги будут сложными.



Стрелец

Влияние благоприятных тенденций очень сильно. У вас есть шанс добиться значительных успехов в работе. Для этого придется выполнить ранее взятые на себя обязательства, а также несколько изменить отношения с коллегами. Впрочем, развитая интуиция подскажет вам, как следует действовать, чтобы быстро преодолеть трудности. Хороша финансовая картина, вы распоряжаетесь деньгами весьма мудро; постарайтесь сократить расходы, связанные с далекими поездками, и не покупайте слишком экстравагантных вещей.



Козерог

Благоприятный день, отлично подходящий для самых разных дел. Вам удается навести порядок и в профессиональных, и в личных делах – не последнюю роль в этом играет ваше обаяние, к которому никто не остается равнодушным. Подходящий день для коммерческой деятельности, заключенные сделки принесут прибыль.



Водолей

Именно вы сегодня совершаете невероятные подвиги и одерживаете грандиозные победы. Очень ярко проявляются лидерские качества, люди готовы идти за вами, куда бы вы ни направлялись. Даже очень влиятельные люди прислушиваются к вашему мнению, поступают в соответствии с вашими советами. Вы можете воспользоваться этим, чтобы укрепить свои профессиональные позиции.









Рыбы

Этот день следует использовать для наиболее сложных дел – именно в них вероятен наиболее значительный прогресс. День подходит для деловых переговоров, участия в общественных мероприятиях; нежелательно заниматься работой с документами, составлением отчетов, финансовым планированием.

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