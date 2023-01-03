Любовный гороскоп на сегодня, 4 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:45, 03 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 4 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня какое-то минимальное несоблюдение правил приличия Вашим любимым человеком заставит Вас серьезно задуматься о мотивах такого его невежливого поведения. Страшно подумать, какие выводы Вы сможете сделать из обыкновенного отсутствия слов «спасибо» или «до свидания». Только нужно ли это?







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет некогда вникать в Ваши проблемы, поэтому слушать он Вас будет несколько отстраненно и рассеянно, не вдаваясь в подробности и пропуская важные на Ваш взгляд детали. Постарайтесь войти в его положение и ни на что не обижаться.



Близнецы

Поздравляем! Наконец-то в Ваших отношениях с любимым человеком наступила действительно белая полоса! Звезды не могут с уверенностью сказать, как долго она продлится, поэтому рекомендуют наслаждаться каждым ее мгновением. А наслаждаться будет чем, тут уж поверьте!



Рак

Ракам нынче полезны яркие краски. Влезать в костюм клоуна необязательно — можно просто на что-то радостно раскрашенное посмотреть. Мужчинам будет проще — в их случае это вполне может быть старательно накрашенное лицо любимой. Хотя женщины могут поглядеться зеркало.



Лев

Сегодня Ваш любимый человек будет активно мешать Вам в достижении Вашей цели, причем непреднамеренно. У него просто нечаянно так получится, непроизвольно. Постарайтесь ему указать на его ошибку, это может весьма заметно изменить ситуацию в лучшую для вашего тандема сторону.





Дева

В этот день звёзды советуют Вам получить максимум удовольствия от всего, что будет происходить в Вашей личной жизни. Пусть даже от ссор, ругани и выяснения отношений — в них же тоже есть определённая прелесть. Только не стоит её слишком часто повторять: приестся.



Весы

Сегодня Вам трудно будет думать о ком-то или о чем-то помимо Вашей любви и Вашего любимого человека. Какими бы ни были эти мысли, горестными или радостными, постарайтесь от них отвлечься хотя бы ненадолго, ибо остальным Вашим обязанностям они способствовать не будут. Скорее наоборот.



Скорпион

Почувствуйте себя свободно и независимо! В конце концов, любовь — это не оковы, а счастье. Раскиньте руки и летите навстречу солнцу, радуге и свежему ветру. Можете и Вашего любимого человека своим настроением заразить: вдвоем летать куда интереснее! Попробуйте!



Стрелец

В этот день Вас удивит приземленность Вашего любимого человека, причем удивит неприятно. Вы-то думали, что он птица высокого полета, а сегодня он поведет себя как голубь или воробушек. Впрочем, далеко идущих выводов делать не стоит: может, у него день так сложился. Да и вообще такие метаморфозы бывают иногда полезны.



Козерог

Сегодня Вам может повезти по-крупному. Звезды предсказывают, что Вы можете с удивлением для себя найти крупную купюру на дороге или где-нибудь в подъезде. Вашей радости, очевидно, не будет предела! Звезды советуют Вам не планировать на эти деньги серьезные покупки, а поступить проще. Прогуляйте их с любимым человеком в каком-нибудь уютном кафе — как пришло, так и ушло!



Водолей

В этот день Вашему любимому человеку захочется помочь Вам в достижении какой-то Вашей цели или осуществлении Вашей мечты. Помощь он будет оказывать как словом, так и делом, причем иногда будет не столько помогать по факту, сколько мешать. Но главное – порыв и желание быть полезным.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется понравиться кому-то из Ваших родных и близких. Даже если какие-то результаты в данной области уже достигнуты, они его устраивать не будут категорически. Постарайтесь направить его энергию в мирное русло, иначе потери неизбежны.

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