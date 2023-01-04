Любовный гороскоп на сегодня, 5 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:00, 04 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 5 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Что бы ни произошло сегодня между вами, оно лишь еще больше сблизит вас. Именно о такой паре, как вы в этот день, дамы в Загсах говорят: «И в горе, и в радости берегите друг друга». Вот вы сегодня и бережете. Причем искренне, от всей души и с превеликим удовольствием.







Телец

В этот день не стоит психологически давить на Вашего партнера. Он сам сделает то, что Вам нужно, когда будет к этому морально готов. А если сейчас он еще не дозрел, то Ваше давление будет для него неприемлемым ни в каких формах. Постарайтесь просто дождаться.



Близнецы

Сегодня Вам будет несколько грустно и обидно оттого, что все, что бы Вы ни делали, пойдет не так, как было изначально задумано, в той или иной степени. Может быть, не стоит заниматься столь жестким планированием и положиться на волю случая? И на здравый смысл Вашего любимого человека – это тоже должно помочь.



Рак

Сегодня Вы поймете, что у Вас с Вашим любимым человеком довольно много традиций, привычек и совместных игр, в которые вам хорошо и радостно играть снова и снова. И пусть окружающие смотрят на вас с неодобрением и качают головами, мол, сколько можно… Это ваша и только ваша жизнь.



Лев

В этот день Вашему любимому человеку потребуется Ваша помощь, и Вам придется приложить все возможные и невозможные усилия для того, чтобы помочь ему выбраться из того болота, в которое он нечаянно попал. Да, нелегкая это забота – из болота тащить бегемота, но Вам она по плечу.





Дева

Сегодня Вы довольно быстро устанете от общества Вашего любимого человека. Поэтому звезды рекомендуют под любым предлогом постараться избавить себя от этого общества как можно быстрее, чтобы не навредить себе и Вашей половинке. Главное, сделать это максимально тактично.



Весы

Скажите, не сочтите за труд, когда Вы в последний раз читали хорошую книгу? Не припомните? Звезды настоятельно советуют Вам заняться этим. Вы подадите очень хороший пример детям. Они увидят Вас, наконец, не за Марининой или Дашковой. Русская классика позволит Вам лучше понять самих себя и мир вокруг Вас.



Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек будет периодически демонстрировать несправедливость по отношению к Вам, и Вы будете это очень остро чувствовать и довольно-таки болезненно воспринимать. Главное для Вас в этот день – не сорваться и не накричать на Вашу половинку. Крики ситуацию лишь усугубят.



Стрелец

Сегодня Вы будете совершать один необдуманный поступок за другим, чем бесконечно удивите Вашего любимого человека, привыкшего к Вашему относительному благоразумию. Апогея его удивление достигнет в тот момент, когда Вы так же начнете вершить Ваши с ним отношения. Может быть, стоит быть поаккуратнее?



Козерог

Сегодня Ваш любимый человек окажет Вам особое доверие, да такое, что Вы будете польщены и испуганы одновременно: Вы и не думали, что Вас считают настолько близким человеком. Постарайтесь все это оправдать, иначе удивление подобного рода будет последним в ваших отношениях.



Водолей

В этот день Вам, как никогда, пригодится знание некоторых мелочей из жизни Вашего любимого человека. Пусть даже его биография – не самая увлекательная история во Вселенной, Вам придется ее сегодня вспомнить от и до, чтобы в нужный момент блеснуть нужным знанием.









Рыбы

Сегодня от Вашего любимого человека помимо морального удовольствия и вселенского счастья Вы можете получить еще что-то весьма материальное. Например, подарок какой-нибудь или вкусную еду. Правда, это может оказаться и мешок с мусором, который Вам придется вынести — он тоже материален, не поспоришь.

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