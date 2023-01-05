Гороскоп на сегодня, 6 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:27, 05 янв 2023

Не спешите. День будет неплохим для тех, кто знает: добиться желаемого не всегда можно сразу, иногда нужно запастись терпением и подождать благоприятного момента. Важны организованность и самодисциплина: без них трудно будет довести начатое до конца. Стоит прислушаться к советам старых знакомых, которым вы доверяете.







Отношения с близкими порой складываются напряженно, лишь с большим трудом удается избежать споров. Часто выручает чувство юмора: шутки помогают разрядить обстановку и поднимают настроение.



Овен

Влияние позитивных тенденций усиливается, и вы это чувствуете. Появляется возможность урегулировать профессиональные разногласия, превратить недавних конкурентов в союзников. Неплохой день для начала масштабных проектов, а также долгосрочного планирования.



Телец

Отличный день для любых встреч: вы легко завоевываете симпатии окружающих, умело пользуетесь своим обаянием, это оказывается кстати и на романтических свиданиях, и на деловых переговорах. Сегодня вам свойственно некоторое легкомыслие, но даже это не мешает вам доводить любые начатые дела до победного конца.



Близнецы

Удача сопутствует вам во многих начинаниях, но лучше всего вы справляетесь с делами, требующими творческого подхода и нестандартного взгляда на вещи. Новые идеи хороши, и вы с энтузиазмом беретесь за их воплощение в жизнь; у многих Близнецов появляется возможность реализовать какие-то старые планы, в том числе – касающиеся бизнеса и семейного имущества.



Рак

Могут возникнуть серьезные проблемы в общении: вы слушаете и слышите только себя, к окружающим же проявляете лишь вежливое внимание, что делает конструктивный диалог практически невозможным. Важными делами лучше заниматься самостоятельно, ни от кого не ожидая ни помощи, ни моральной поддержки. Если вы планируете заниматься оформлением документов, расчетами, другими делами, требующими внимания, помните: делать это лучше в одиночестве, иначе вы будете постоянно отвлекаться, не сможете сконцентрироваться.



Лев

Не поддавайтесь на провокации. Вывести вас из равновесия и сбить с толку сегодня не пытается только ленивый. Вы же должны сохранять спокойствие и здравомыслие – если, конечно, не хотите, чтобы кто-то воспользовался вашей добротой и доверчивостью в своих интересах. Могут непросто складываться отношения с представителями старшего поколения, которым непонятны, а порой и неприятны, ваши смелые суждения.





Дева

Удачный день. Перед вами открываются новые двери, и можно не сомневаться, что за ними вас ждут только радости и удачи. Смело принимайте поступающие предложения, даже если они связаны с некоторым риском. Здравый смысл вам не изменит, глупостей вы не наделаете.



Весы

Сложный день, но не лишенный приятных моментов. Ваша задача – максимально использовать влияние позитивных тенденций. Не бросайте то, что у вас хорошо получается, ради сомнительных начинаний; не отказывайтесь от встреч с приятными людьми, избегайте общества особ, которые не вызывают у вас симпатии. На выгодные сделки и удачные покупки рассчитывать не приходится.



Скорпион

Подходящий день для деловых переговоров: вы отстаиваете свою точку зрения, никого при этом не обижая, убеждаете окружающих в своей правоте, находите новых союзников. Любое сотрудничество, которому положит начало этот день, будет долгим и плодотворным. Хорошо проходят деловые поездки.



Стрелец

Много времени пройдет в разговорах, которые окажутся не только приятными, но и полезными. Можно обсуждать деловые вопросы – не исключено, что вы неожиданно найдете ключ к решению своих профессиональных проблем. Возможны встречи с коллегами и деловыми партнерами.



Козерог

Вас бросает из крайности в крайность. Настроение меняется чаще обычного, и хотя причины для этого вроде бы есть, они не так значительны, как вам кажется. Успешное начало дня придаст уверенности на работе: коллеги станут внимательнее прислушиваться к вашему мнению и не раз обратятся за профессиональным советом. Ваш авторитет признают даже те, с кем сложились не самые теплые отношения.



Водолей

Многое получается хорошо, удается достичь отличных результатов, не прилагая больших усилий. Подходящий день для активного отдыха, занятий спортом, участия в соревнованиях. Появляется шанс восстановить какие-то ранее прерванные отношения, вы находите общий язык с людьми, с которыми раньше не ладили.









Рыбы

У многих представителей знака появится желание испытать свои силы в новой сфере, нарушить сложившиеся традиции. Вы быстро добьетесь успехов. При этом важно не остановиться на достигнутом – как только вы прекратите движение вперед, подтянутся недоброжелатели, готовые сделать вам гадость.

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