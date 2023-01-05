Любовный гороскоп на сегодня, 6 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:31, 05 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 6 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Как Вы думаете, для чего Вашему партнеру сегодня может понадобиться крупная сумма денег? Ответ, очевидно, знает только он. Если Вы не догадываетесь, может быть, лучше спросить у него напрямик? Звезды подозревают, что он готовит Вам приятный сюрприз. Вы не пожалеете, что ничего не знали заранее.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что именно Вы – его половинка и любовь всей его жизни. Если с подобным убеждением ничего не получится, он всерьез задумается о расставании, поэтому Ваша задача – вести себя идеально и предотвратить подобные крамольные мысли.



Близнецы

В этот день Вам могут признаться в любви, причем Вы этого хотеть не будете и ожидать, соответственно, тоже. Однако отреагировать нужно так, чтобы не отбить у признающегося охоту делать это по отношению к кому-либо еще на всю оставшуюся жизнь. А такое вполне может произойти.



Рак

Ваша половинка – это не только любимый человек, но и друг. Поэтому поделитесь с ней, как с лучшим другом, всем тем, что «накипело» у Вас в душе. Попросите дать совет или хотя бы просто выслушать. В конце концов, вы вместе для того, чтобы делать друг друга счастливее, а вам сейчас для счастья не хватает именно понимания.



Лев

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто общаться с близкими вам людьми, потому что они будут разговаривать на разных языках. Если уж подобная встреча действительно неизбежна, придется вам побыть модератором, сглаживая все острые углы и шероховатости.





Дева

Неприятности на работе не дадут Вам в этот день как следует расслабиться в кругу семьи. Однако звёзды не советуют Вам приносить вечером с собой негативную информацию домой. Будьте терпеливы и предупредительны. У всех могут быть проблемы, и если каждый будет выплёскивать их на окружающих, начнётся третья мировая война.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку не стоит слишком близко к сердцу принимать все то, что Вы ему скажете. Однако и Вам стоит хорошенько подумать, прежде чем что-то ему сказать: как бы ни держал он себя в руках и ни старался относиться ко всему спокойнее, плотину может однажды и прорвать.



Скорпион

Не занимайтесь исследовательской деятельностью — нынче она доставит Вам массу хлопот и не принесет желаемого результата. Лучше спросите у интересующего Вас человека то, что Вы желаете о нем узнать, в лоб.



Стрелец

Сегодня Вам будет неловко обманывать любимого человека, даже если обман будет мелким, незначительным и сугубо во благо Вашим с ним отношениям. Может быть, лучше обойтись без него и попробовать аккуратно и тактично, но все же сказать ему горьковатую правду?



Козерог

Сегодня Вам будет грустно и одиноко в обществе Вашего любимого человека, даже если он приложит все возможные и невозможные усилия для того, чтобы изменить ситуацию. Изменится она лишь в том случае, если Вы сами очень этого захотите и направите на исполнение своего желания довольно значительные усилия.



Водолей

День имени рюшечек, оборочек и, как это обычно называют, телячьих нежностей. Смело можете называть Вашего любимого человека лапочкой, пупсиком или пусечкой, пусть это и не в традициях вашей пары. Сегодня звезды разрешают. Главное, как водится, не переборщить.









Рыбы

Сегодня Вам не стоит подводить Вашего любимого человека, даже если такое поведение будет неизбежностью с Вашей стороны. Постарайтесь выполнить все его требования и ответить всем его запросам. Тогда он почувствует, что Вы действительно надежный человек, а Вам того и надо.

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