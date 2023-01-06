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Гороскоп на сегодня, 7 января 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 7 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:32, 06 янв 2023

Прекрасный день как для начала новых дел, так и для возвращения к проектам, над которыми вы уже успели поработать. Окинув свежим взглядом широкое поле своей деятельности, можно увидеть массу возможностей для реализации интересных идей; приятно, что первые плоды активной работы не заставят себя ждать. Наиболее расторопные уже к вечеру смогут собрать завидный урожай – как моральный (в виде одобрения и поддержки вышестоящих), так и материальный, приятно пополняющий кошелек.



Есть шанс изменить к лучшему отношения с окружающими, подружиться с теми, кто привык держаться холодно и отчужденно, избавиться от навязчивой опеки. Эмоциональный фон дня благоприятен для романтических знакомств, формирования новых привязанностей.

Овен
Нелегко добиться желаемого, особенно в первой половине дня. Это напряженное и сложное время, когда даже хорошо обдуманный шаг может быть ошибочным. Избежать трудностей помогут советы опытных людей, в первую очередь — старших родственников.

Телец
Спокойный плодотворный день. Вы очень хорошо справляетесь с решением профессиональных задач, никому не приходит в голову ставить под сомнение ваши деловые качества. Возможно начало переговоров, итогом которых станет совместная работа над очень перспективным проектом; у вас появятся основания гордиться своими достижениями.

Близнецы
День, когда важно произвести хорошее впечатление на окружающих. И дело тут не только во внешнем виде (с этим все будет в порядке), но и в поступках и высказываниях. Старайтесь демонстрировать лучшие стороны своего характера, не позволяйте никому усомниться в вашей честности, не давайте поводов для сплетен.

Рак
День требует осторожности: вероятность неприятных происшествий очень высока. Вы обезопасите себя, если воздержитесь от экспериментов, не станете рисковать. День не подходит для долгих поездок, занятий экстремальными видами спорта, а также встреч с людьми, о которых известно, что они настроены по отношению к вам недружелюбно.

Лев
День характеризуется высоким творческим потенциалом, да и деловую активность низкой не назовешь. Вы без устали блещете талантами, ослепляя даже тех, кто пытается зажмуриться. Позаботьтесь о том, чтобы вас окружали достойные зрители, ведь одному из них предстоит сыграть немаловажную роль в вашей дальнейшей жизни. Сегодня вами движет не только буйная фантазия, но и тщеславие, и это может стать причиной как головокружительного успеха, так и обидной неудачи.


Дева
Не стоит планировать начала длительных поездок или командировок. Не пытайтесь обмануть кого-либо – вся ваша хитрость окажется на виду, что заставит вас стыдиться. Сохраняйте свои позиции в профессиональной сфере и избегайте рисков. Во второй половине дня возможны размолвки и мелкие ссоры со знакомыми или соседями.

Весы
Удастся одержать важный профессиональные победы, если вы правильно поведете себя на деловых переговорах, не поддадитесь на провокации. Многое зависит от вашей самооценки — чем выше она будет, тем охотнее окружающие согласятся на ваши условия. Можно делать крупные покупки, заключать сделки.

Скорпион
Первая половина дня будет трудной. Вы способны утратить душевное равновесие из-за любой мелочи, легко теряете контроль над собой. Некоторые представители знака вступают в схватку с влиятельными недругами, другим приходится противостоять коварным интриганам. В любом случае, борьба может отнимать много сил – пожалуй, даже слишком много.

Стрелец
День не самый простой, но интересный и плодотворный. Чем раньше вы определитесь с целями, тем больше полезных дел успеете сделать. Главное – никому не позволять сбить вас с пути и слушать только те советы, которые действительно полезны. Возможно преодоление давних профессиональных разногласий, есть шанс укрепить свои позиции.

Козерог
Вам много времени приходится проводить в обществе людей, общение с которыми не слишком приятно. Разговоры утомляют, конструктивные дискуссии переходят в ссоры. Часто вы говорите то, чего совсем не думаете, а потом сожалеете об этом. Неприятное известие, полученное в середине дня, заставит пересмотреть планы на будущее.

Водолей
Берегите себя: возможно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний. Крайне нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, поскольку переутомление может иметь неприятные последствия.



Рыбы
Вам потребуется терпение. Этот день полон надежд и планов, но прежде, чем они сбудутся, должно пройти некоторое время. Очень трудно заставить себя взяться за дела, это может привести к неприятностям, если возникнут какие-то профессиональные проблемы, требующие срочного решения.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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