Любовный гороскоп на сегодня, 7 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:35, 06 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 7 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Вы сетуете на то, что Ваша половинка совсем Вас не понимает! А может быть, виновата в этом не она, а Вы? Возможно, Вы говорите на непонятном для нее языке, требуете невозможного или и вовсе думаете, что она читает Ваши мысли. Попробуйте поставить себя на ее место и посмотрите на себя ее глазами.







Телец

Сегодня Ваше аналитическое мышление поможет Вам выяснить некоторые подробности некоторых событий, о которых Ваш любимый человек по той или иной причине не решался Вам рассказать. Впрочем, ничего криминального в них не будет, просто он почему-то решил, что лучше перебдеть, чем недобдеть.



Близнецы

Сегодня Вам может показаться, что отношения с Вашим любимым человеком выжали из Вас все соки, сделали Вас слабым, немощным и неспособным радоваться красотам этого мира. Может быть, стоит как-то пресечь это безобразие?



Рак

В этот день Вашему любимому человеку придется по десять раз объяснять какие-то весьма очевидные для Вас истины. К сожалению, объяснить все до конца Вам так и не удастся: некоторые вещи останутся непонятыми и непрочувствованными. Придется как-то с этим смириться.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет некогда решать Ваши проблемы, как нравственного характера, так и всех остальных. Поэтому будьте готовы к тому, что Вас не будут понимать, Вам не будут уделять должного внимания и тому подобным действиям. Побудьте самостоятельным.





Дева

Сегодня Вас с трудом можно будет назвать спокойным человеком. Наверное, даже вовсе нельзя будет. Больше всех от Ваших нервов пострадает Ваш любимый человек, поскольку все шишки посыплются именно на его ни в чем не повинную голову. Подумайте о том, что ему будет больно.



Весы

Сегодня назойливые звонки от Ваших многочисленных поклонников и поклонниц весьма испортят Вам настроение. Особенно если Ваш любимый человек ревнив, потому что тогда ждите еще и скандала или обиды. Поэтому если не боитесь пропустить важный звонок, лучше телефон и вовсе отключить.



Скорпион

Если Ваше хмурое лицо сегодня хоть на минутку осветится ласковой улыбкой по отношению к Вашей половинке, это будет куда действеннее слов и обещаний. Всего одна улыбка – и Вы почувствуете, насколько Вы дороги этому человеку, насколько Вас любят и ценят.



Стрелец

Стрельцы будут парить в облаках. Вам все удается, к чему бы Вы ни прикладывали усилия. Отлично, но не забудьте приложить немножко усилий и к домашним делам, а лучше потратить капельку времени на помощь драгоценнейшей половине в задуманном ею предприятии. Иначе она (половина) обвинит Вас в том, что Вы совершенно ею не интересуетесь.



Козерог

Сегодня все, кто будет присутствовать при каком бы то ни было Вашем диалоге с любимым человеком, будут искренне верить в то, что вы ссоритесь и ругаетесь. На самом же деле это просто у вас стиль общения нынче такой — легкое ехидное покусывание. Главное, не укусите всерьез.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень важно знать, что Вы рядом. Пусть даже не физически, зато совершенно точно морально. Поддержите его, согласитесь с ним, скажите, что он прав, а все остальные мелют чушь. Ему полегчает, и он будет Вам благодарен.









Рыбы

Единственное, что Вы можете сделать в создавшейся ситуации — это целиком и полностью доверять Вашему любимому человеку. Даже если его действия кажутся Вам нелогичными, сегодня Вы все равно ничего изменить не сможете, придется смириться. Впрочем, все нелогичности берите на заметку: возможно, уже завтра подвернется шанс их исправить.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram