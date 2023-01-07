Гороскоп на сегодня, 8 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:13, 07 янв 2023

День довольно противоречивый и сложный, но все же позволяющий добиться успехов. Если вы беретесь за какое-то важное дело, заручитесь поддержкой союзников, поговорите со старыми знакомыми – их помощь может оказаться полезной. Старайтесь сохранять оптимизм, как бы ни складывались обстоятельства: успех сегодня приходит к тем, кто с уверенностью смотрит в будущее.







Благоприятный день для общения с близкими, укрепления семейных и дружеских связей. Стоит уделить внимание любимому человеку, он будет рад общению с вами. Можно делать покупки, они будут удачными.



Овен

Не приступайте к важным делам до вечера, не назначайте встреч на первую половину дня: в этот день влияние негативных тенденций сильно, велика вероятность неудач, особенно в решении задач, связанных с финансами и их распределением, планированием бюджета. Эмоциональный фон дня оставляет желать лучшего, на все проблемы вы реагируете очень остро, тем самым осложняя себе жизнь.



Телец

Прежде, чем браться за что-то новое, доведите до конца ранее начатые дела – только в этом случае удастся добиться успеха. Наведите порядок в финансовой сфере, реально оцените свои возможности: это поможет вовремя сократить расходы и не остаться на мели. Имейте в виду, что плановые денежные поступления могут задерживаться.



Близнецы

Можно достичь успеха, реализуя чужие идеи. Ваши собственные, к сожалению, не столь хороши, да и воплотить их в жизнь будет значительно труднее. Немало времени отнимает решение бытовых вопросов, многим представителям знака придется заниматься домашними делами в рабочее время. Возможны поломки бытовой техники.



Рак

Напряженный, утомительный день. Трудности могут возникать практически во всех сферах жизни, порой преграды кажутся непреодолимыми, вы совершенно теряете уверенность в себе. Некоторые представители знака сдаются раньше, чем начинается настоящая борьба – хотя все же могли бы выйти из нее победителями.



Лев

Этот день принесет серьезные проблемы лишь в одном случае — если вы сами их создадите. К реализации новых проектов приступайте с осторожностью, и только после того, как убедитесь, что давние союзники готовы в очередной раз поддержать вас. Возможны незначительные расходы, небольшие финансовые затруднения, которые вскоре будут преодолены.





Дева

Благоприятный день, который откроет перед вами очень интересные возможности. Есть шанс найти новых друзей или влиятельных покровителей, не исключено и начало нового романа. Вероятны значительные денежные поступления, не исключено, что именно благодаря им вы решитесь открыть собственное дело или реализовать какой-то рискованный бизнес-проект.



Весы

Дела идут несколько лучше, чем накануне, в основном потому, что вы получаете поддержку, на которую раньше и рассчитывать не могли. Ощущение «крепкого тыла» действует вдохновляюще, и вы уже не боитесь вступить в борьбу даже с очень сильным противником. Схватка будет долгой, но победа останется за вами.



Скорпион

Благоприятный день, который пройдет именно так, как вы захотите. Важно вовремя определиться с приоритетами и целями, это поможет избежать напрасной потери времени. День обещает интересные знакомства, встречи с умными людьми, которые многому вас научат.



Стрелец

Будьте осторожны. Кажется, что этот день полон необыкновенных возможностей, на деле же и опасностей он не лишен. Все зависит от того, прислушаетесь ли вы к своей интуиции: если этого не сделать, можно попасть в крайне неприятную ситуацию. Многие Стрельцы стремятся что-то кардинально изменить в своей жизни, но, не зная точно, как это сделать, совершают одну ошибку за другой.



Козерог

День благоприятен для решения сложных задач, получения ответов на давно волновавшие вас вопросы. Порой приходится действовать очень прямолинейно и даже жестко, но вы знаете, что в данном случае цель оправдывает средство. Возможно, кто-то затаит на вас обиду, но с этим можно будет разобраться и позже.



Водолей

Скажем честно, это не ваш день. Он приносит огромное количество трудностей и недоразумений, проблем, решение которых отнимает массу времени и сил. Вы оказываетесь один на один с вопросами, требующими немедленных ответов, и сталкиваетесь с очень мощным противодействием, когда пытаетесь ответы эти получить.









Рыбы

Не предпринимайте ничего, пока не определитесь со своими целями и приоритетами. Вы слишком много внимания уделяете мелочам и слишком мало задумываетесь о том, что действительно важно. Велик соблазн заняться чем-то совершенно новым, неизведанным, но звезды напоминают, что сначала нужно довести до конца все ранее начатые дела.

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