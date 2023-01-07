Любовный гороскоп на сегодня, 8 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:16, 07 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 8 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

В жизни Вашего любимого человека появилась какая-то проблема, решить которую он может только с Вашей помощью. Какого рода помощь ему понадобится, сказать сложно не только звездам, но даже и ему самому, однако Вы это каким-то образом поймете. Любящее сердце всегда все понимает без слов.







Телец

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам остаться вдвоем. Друзья, родственники, коллеги и соседи — это здорово, конечно, но не в этот день и не для вас. Вам ничего не надо обсуждать, да и проблем у вас, кажется, никаких нет. Просто вам надо побыть вместе и еще раз осознать, что вы друг у друга есть.



Близнецы

Сегодня подходящий день для романтики, света, тепла и счастья в отношениях с Вашим любимым человеком. Сами по себе они не наступят, но вот создать своими руками Вы их сможете довольно быстро и просто. Стоит только захотеть и приложить самый минимум усилий.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку захочется продемонстрировать Вам свою исключительность, неповторимость и незабываемость. Для достижения подобной цели он пойдет на все, что угодно, что само по себе уже страшно. Постарайтесь ему дать понять то, что ему нужно, без каких бы то ни было экстремальных действий с его стороны.



Лев

Сегодня Вам стоит решать все Ваши проблемы по мере поступления. А значит, придется раз за разом принимать верные решения, зачастую даже без чьей бы то ни было поддержки. Однако в итоге у Вас должно все получиться, и Ваш любимый человек будет более чем доволен результатом.





Дева

Сегодня Вам ни в коем случае нельзя вспоминать прошлое. Анализировать его и сравнивать с тем, что у Вас есть сейчас. Ваш любимый человек не заслуживает такого с ним обращения и вовсе не виноват в том, что до него у Вас кто-то есть. Пусть эта Ваша любовь будет как первая, хотя бы в этот день.



Весы

Сегодня у Вас будет песенное настроение. Целый день Вы будете напевать себе под нос (а может, и во весь голос) Ваши любимые песни. Хорошо, если у Вас есть слух. Если же нет, остается только посочувствовать Вашим родным и близким. В таком случае постарайтесь петь потише или с собой наедине. Кстати, совместное пение с любимым человеком только упрочит ваш союз.



Скорпион

Сегодняшний день не готовит никаких сюрпризов ни Вам, ни Вашему любимому человеку. Поэтому можете продолжать наслаждаться вместе жизнью так, как Вы обычно это и делаете, не отвлекаясь на какие-то новые заботы и проблемы. Считайте подобный рутинный денек подарком судьбы и постарайтесь поднакопить сил для грядущих перемен.



Стрелец

Фортуна — дама непостоянная! Однако сегодня она, вероятно, будет Вам сопутствовать. Особенно, если Вы выберете пути наименьшего сопротивления. Не вздумайте перечить старшим, не вступайте в споры со свекровью (тещей) и не грубите бабушкам у подъезда. И они не омрачат Ваш день язвительными замечаниями.



Козерог

В этот день Вам покажется, что Вы знакомы с Вашим любимым человеком совсем не долго, буквально несколько минут. Он снова станет для Вас загадочным, непостижимым и удивительным человеком, тайной, которую непременно надо раскрыть. Только не торопитесь, получите удовольствие от процесса!



Водолей

В этот день звезды рекомендуют получать полное удовольствие от жизни, расслабиться и просто плыть по течению. Оно вынесет Вас в правильном направлении. Главное, чтобы то же течение туда же вынесло и Вашего любимого человека, ибо обидно будет разлететься по разным берегам одной реки по чужой воле.









Рыбы

Романтическое свидание под звёздами и луной — как давно Вы мечтали об этом, не так ли? Сегодня, очевидно, Ваша мечта имеет все шансы на исполнение. Звёзды благоприятствуют тому, чтобы Вы, проявив инициативу, пригласили кого-то на свидание. Согласие непременно будет получено.

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