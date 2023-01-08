Гороскоп на сегодня, 9 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:18, 08 янв 2023

Хотя день нельзя назвать откровенно неудачным, достижение действительно выдающихся результатов представляется сомнительным. День складывается не лучшим образом для тех, кто предпочитает работать в команде и привык полагаться на союзников: необходимо проявления независимости в суждениях, самостоятельности. Высока вероятность конфликтов между людьми, недавно начавшими работать вместе.







Эмоциональный фон дня сложен: очень трудно сохранять хорошее расположение духа, настроение может резко меняться (и не в лучшую сторону) из-за любого пустяка. Дети капризничают значительно больше обычного.



Овен

День не представляет собой ничего особенного и пройдет серо, скучно и неинтересно, если вы не приложите усилий, чтобы изменить ход событий. А шансы внести в свою жизнь некоторое разнообразие есть; все, что для этого потребуется – немного фантазии да активная жизненная позиция.



Телец

День подходит для работы с документами, составления и проверки финансовых отчетов, обсуждения планов на будущее. Хорошо проходят встречи с влиятельными людьми, есть шанс найти покровителей. У Тельцов-бизнесменов неожиданно появится возможность расширить свое дело.



Близнецы

Неплохой день для работы. Вы не только настойчивы, но и изобретательны – так что два важных слагаемых успеха налицо. Третий (в виде поддержки влиятельных людей) прибудет во второй половине дня. Именно на это время желательно планировать самые сложные дела, самые важные проекты.



Рак

На работе складывается неоднозначная ситуация, вы тратите массу времени и сил на то, чтобы выяснить, кто вам друг, а кто – враг, однако позже оказывается, что все это не так уж и важно. Союзники критикуют вас; конечно, они делают это с самыми благородными целями, но вам от этого ничуть не легче.



Лев

Наберитесь терпения: рассчитывать на легкие и быстрые победы сегодня определенно не стоит. К тому же ответы на многие вопросы, волнующие вас сейчас, вы сможете получить только в конце недели. Настойчивость, с которой вы отстаиваете свои интересы, не только заслуживает уважения, но и приносит значительные плоды. Многим Львам удастся укрепить свои профессиональные позиции, обезоружить конкурентов и найти влиятельных покровителей.





Дева

Благоприятный день. Преобладает влияние позитивных тенденций, у вас многое получается хорошо, с решением сложных вопросов удается справиться быстро. Налаживаются отношения с людьми, с которыми вы раньше не находили общего языка, конфликты, долгое время мешавшие плодотворной работе, можно наконец урегулировать. Ваши профессиональные качества не остаются незамеченными, возможно получение интересных деловых предложений.



Весы

Для вас этот день не так удачен, как хотелось бы, но и безнадежным его назвать нельзя. Перед Весами стоит масса вопросов, поиск ответов на них оказывается очень увлекательным и столь же поучительным занятием. Вы приобретаете ценный опыт, который вскоре окажется полезным.



Скорпион

День начинается неплохо, но любая мелочь может испортить его, если, конечно, вы это допустите. Не раздражаться по пустякам трудно, особенно в те нередкие моменты, когда они нарушают ваши планы, заставляя отказываться от того, что вы давно запланировали. Возможно неожиданное и нежелательное вмешательство в ваши дела.



Стрелец

Этот день отмечен влиянием негативных тенденций, и сказывается это, в первую очередь, на вашем настроении. Сегодня вы склонны подавлять свои истинные чувства, загонять эмоции и желания настолько глубоко, насколько это возможно. Вы соглашаетесь на то, что вам не подходит, иногда и сами создаете неблагоприятные ситуации, в надежде, что рано или поздно все стерпится и слюбится; на деле же последствия будут более печальными.



Козерог

Это спокойный комфортный день. Вы способны найти решение любой задачи, справиться с любыми трудностями. Возможно, кто-то попытается испортить вам настроение, но так ничего и не добьется, а к тому же сам попадет в неловкую ситуацию. Вероятно получение известий от человека, который вам дорог.



Водолей

Вы огорчаетесь из-за пустяков и близко к сердцу принимаете любые неудачи. Между тем, проблемы этого дня незначительны, и решить их можно очень быстро, если воспользоваться помощью деловых партнеров, коллег и друзей. Есть опасность забыть о чем-то важном, поэтому стоит заранее составить список дел и встреч.









Рыбы

Этот день не подходит ни для серьезной работы, ни для решения важных вопросов; лучше всего посвятить его спокойному отдыху. Полезны занятия йогой и медитации, да и просто размышления на приятные темы — все это помогает расслабиться, избавиться от беспричинной тревоги, одолевающей сегодня многих представителей знака.

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