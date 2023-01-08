Любовный гороскоп на сегодня, 9 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:21, 08 янв 2023

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку предстоит сделать очень многое из того, что делать ему бы вовсе не хотелось. Постарайтесь направить его активность в нужное и Вам русло: может быть, эта река жизненной энергии поработает немного и на Вашу мельницу. Ну хотя бы совсем чуть-чуть!







Телец

Сегодня Вы будете склонны к тому, чтобы обижаться на Вашего любимого человека, причем чаще не за дело, нежели наоборот. Ему будет крайне неуютно чувствовать себя постоянно под прицелом Вашей критики, поэтому его действие и душевное состояние нельзя будет назвать адекватным.



Близнецы

Сегодняшний день стоит посвятить совместному наведению порядка. В комнате, в квартире, в доме – не важно. Главное, что порядок вокруг Вас обеспечит и порядок внутри. Он будет способствовать упорядочению Ваших мыслей и чувств и позволит избежать лишних ссор и недоразумений.



Рак

Сегодня велика вероятность встретить человека, который сыграет очень важную роль в Вашей личной жизни. Возможно, он не станет Вашей второй половинкой и даже кем-то похожим, но может случиться так, что именно он Вас с ней познакомит или поссорит навсегда.



Лев

В этот день Вам стоит всерьез задуматься о том, много ли Вы тепла, заботы и счастья отдаете Вашему любимому человеку и много ли получаете в ответ. Если в ваших отношениях Вам видится все же какой-то дисбаланс, лучше его устранить сразу, дабы он не повлек за собой множество проблем.





Дева

Самое благоприятное время для налаживания личной жизни Дев – начало дня. Постарайтесь его не проспать — было бы досадно упускать такую возможность.



Весы

Вы настолько самозабвенно преданы Вашей половинке, что перестали быть самостоятельным человеком. Это, конечно, неплохо: конфликтов меньше, взаимопонимания больше. Но сегодня все же стоит подумать о себе, своем удовольствии и своем благополучии. Будьте немного эгоистичны!



Скорпион

Если Вам кажется, что Вашего любимого человека не интересует то, что с Вами происходит, задумайтесь. Может быть, Вы и сами ему неинтересны, и нужно придумать для себя какую-то изюминку, чтобы привлечь к себе внимание? Кстати, а Вы в должной мере интересуетесь его делами и настроениями?



Стрелец

Не спешите делиться с Вашей половинкой Вашими проблемами. Она может за Вас разволноваться настолько, что проблем у Вас прибавится: успокоительного найти, врача вызвать… А потом каждый день придётся отчитываться о том, как Вы выходите из затруднительной ситуации. Оно Вам надо?



Козерог

В этот день Вы будете ранимы и обидчивы, что будет выводить Вашего любимого человека из себя. Поэтому постарайтесь сократить общение с ним до минимума, особенно если у Вас не всегда получается скрывать свои чувства. Завтра Вы поймете, что зря обижались на многие фразы и намеки, но может оказаться слишком поздно.



Водолей

Вашему любимому человеку не очень уютно с Вами, потому что Вы всячески пытаетесь подчеркнуть Ваш интеллект: говорите умными словами и мудреными формулировками. Так у него и комплекс неполноценности может развиться. Будьте проще и доступнее, тогда проблема взаимонепонимания исчезнет в ваших отношениях как вид.









Рыбы

Сегодня в ваших отношениях облачности не ожидается. Только солнце (яркое), свежесть (необычайная) и теплота (ласковая). Поэтому звезды рекомендуют наслаждаться идеальной любовной погодой и всячески ей радоваться. И, конечно, извлекать из нее максимум пользы и удовольствия.

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