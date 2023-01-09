Гороскоп на сегодня, 10 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:56, 09 янв 2023

Можно добиться значительных профессиональных успехов, особенно – если взяться за дела в первой половине дня, которая обещает быть исключительно благоприятной. Это время подходит для обсуждения любых тем, связанных с финансами и работой; даже при значительной разнице во взглядах конфликта не возникнет.







День обещает быть благоприятным для влюбленных, причем особенно удачным он будет для пар с большой разницей в возрасте. Возможны и новые знакомства, однако отношения, начинающиеся в этот день, будут развиваться не так гармонично, как хотелось бы.



Овен

Необходима осторожность в любых совместных действиях. Сегодня очень трудно договориться даже с теми, с кем вы обычно легко находите общий язык. Придется вспомнить о том, что такое «конфликт интересов», заняться урегулированием разногласий.



Телец

Будьте терпеливы: только настойчивое, последовательное достижение своих целей в этот день не приносит неприятных последствий. А вот попытки ускорить развитие событий, надавить на людей, с которыми вы сотрудничаете, немедленно урегулировать давно возникшие конфликты не приведут ни к чему хорошему. Пусть события развиваются в естественном ритме, вы же просто занимайтесь своим делом.



Близнецы

Всюду, где вы появляетесь, немедленно возникают суета и нездоровый ажиотаж. Но вас это ничуть не раздражает; более того, вы искренне наслаждаетесь тем, что жизнь кипит. Говорить о какой-то особенной плодотворности этого дня не приходится. Если вам что и удастся, так это найти парочку влиятельных покровителей. Но придется приложить немало усилий, чтобы сохранить хорошие отношения с ними.



Рак

Этот напряженный, сложный день отличается неблагоприятным эмоциональным фоном, поэтому любые проблемы вы принимаете очень близко к сердцу, не на шутку расстраиваетесь, если что-то идет не так. Могут возникнуть трудности с воплощением в жизнь планов и замыслов. Даже если вы уверены в том, что все продумали и предусмотрели, что-то может пойти не так.



Лев

Очень удачный день. В середине его могут возникнуть мелкие проблемы, но вы быстро с ними справитесь. Удается довести до конца ранее начатые дела, неожиданно удачное стечение обстоятельств помогает решить старые проблемы. Можно положить конец разногласиям с близкими, восстановить мир в семье.





Дева

Очень силен творческий потенциал, вам несложно будет сделать этот день необычным и запоминающимся. И для себя, и для близких вы придумываете необычные занятия и развлечения, которые дарят яркие впечатления. Финансовая картина благоприятна, вы можете позволить себе делать покупки, в том числе крупные.



Весы

В первой половине дня возможны мелкие неприятности, но принимать их близко к сердцу не стоит. Оставшееся время проходит под влиянием позитивных тенденций и потому оказывается вполне благоприятным – например, подходящим для сложной работы или общения с людьми, с которыми раньше никак не удавалось поладить.



Скорпион

Воздержитесь от любой критики — некстати сделанное замечание, пусть даже очень конструктивное, сегодня может принести вам немало проблем. Нежелательно общение с влиятельными людьми, лучше всего будет посвятить этот день самостоятельной работе, разработке стратегий и долгосрочных планов. Возможны небольшие денежные поступления.



Стрелец

Только одно может помешать вам достичь желаемого — ваша собственная лень. Впрочем, и ее нужно опасаться только в середине дня: потом вы почувствуете прилив энергии и просто не захотите сидеть без дела. Близкие обращаются к вам с просьбами, которые вы без труда выполняете, и не скрывают своей благодарности за помощь.



Козерог

Вам придется пойти на весьма нетривиальные поступки, чтобы достичь успеха. Однако речь в данном случае идет не о намеренной экстравагантности, а о единственно верном решении, которое оказывается чрезвычайно оригинальным. Поэтому едва ли кто-то будет удивлен или шокирован вашими действиями; скорее они вызовут восхищение и одобрение.



Водолей

Хороший день. Влияние негативных тенденций минимально и может дать о себе знать только ранним утром. В остальное же время события будут развиваться самым благоприятным образом, и вы немало сделаете для этого. Вашей энергичности и жизнерадостности можно позавидовать; эти качества помогают вам завоевывать расположение новых знакомых и производить благоприятное впечатление на влиятельных людей.









Рыбы

Подходящий день для решения важных вопросов. Вы серьезны и рассудительны, ответственно относитесь к любым делам, за которые беретесь, не упускаете из виду те факты и детали, которые могут оказаться важными. Благоприятный день для аналитической работы, составления отчетов и бизнес-планов. Могут возникнуть разногласия с коллегами – они попытаются давить на вас, но не преуспеют.

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