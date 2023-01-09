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Любовный гороскоп на сегодня, 10 января 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 10 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:01, 09 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 10 января 2023 года по знакам зодиака

Овен
Сегодня дело, которое так давно и ловко у Вас спорилось, вдруг спориться перестанет, что вызовет у Вас раздражение, неприятие судьбы и окружающего мира, и как результат – ссору с Вашим любимым человеком, который, скорее всего, ни в чем не виноват. Постарайтесь держать себя в руках.



Телец
Если у Вас сил больше нет терпеть недостатки Вашего любимого человека (а сегодня они будут как на ладони), не стоит разворачиваться и уходить, хлопнув дверью сразу, не подумавши. Лучше представьте себе на секунду Вашу жизнь без этого человека, и исходя из Ваших ощущений и делайте выводы касательно того, как Вам вести себя дальше.

Близнецы
В этот день Вам будет казаться, что Вы нашли-таки объяснение нелогичному поведению Вашего любимого человека. Однако не стоит быть настолько уверенным в своих силах и правильности своих выводов. Они могут оказаться ложными, что повлечет за собой весьма неприятные последствия.

Рак
Сегодня звезды советуют Вам немного пофлиртовать. Примите приглашение в кафе от человека, давно смотрящего на Вас томным взглядом, или пригласите в кино симпатичную сотрудницу. Это внесет романтику в Вашу жизнь и еще раз даст понять, что Ваша вторая половинка самая лучшая.

Лев
В этот день Вам будет непросто решиться на то, чтобы рассказать о своих тревогах Вашему любимому человеку. Однако стоит поверить в то, что ему действительно важно, что с Вами происходит, а потому обязательно поделитесь с ним тем, что Вас волнует и гнетёт.


Дева
Сегодня Вашему любимому человеку не захочется Вас надолго от себя отпускать. Дело может дойти даже до предъявления претензий и другого рода истерик. Чтобы их избежать, Вам стоит жестко заявить о своей позиции или сразу пойти на поводу у обстоятельств. Выбор, как водится, за Вами.

Весы
Весам сегодня буквально не дадут прохода! Звёзды предсказывают очень удачный день в плане общения с противоположным полом. Если Вы пока одиноки, Ваши шансы найти принца/принцессу (кому кто больше нравится) в этот день возрастают многократно. Вряд ли стоит ими пренебрегать.

Скорпион
Сегодня Вашему любимому человеку не захочется проводить с Вами столько времени, сколько Вам это будет необходимо, поэтому у Вас могут возникнуть определенные конфликты по данному вопросу. Постарайтесь урегулировать их мирным путем, не прибегая к экстренным мерам.

Стрелец
Сегодня Вы поймете, что все, что Вы делали, Вы делали не зря. Возможно, результаты будут не совсем такими, как Вы ожидали: не столь яркими, не столь оптимистичными, не столь романтичными. Однако какими-то они будут явно, и это уже большой плюс. Значит, Вы можете двигаться дальше по дороге Вашей любви.

Козерог
Если Вас заели проблемы, о которых Вы не решались поговорить со своими близкими, сегодня подходящий день, чтобы открыть свою душу. Вы испытаете облегчение. Не сомневайтесь — Вас обязательно поймут, а, может быть, поделятся добрым советом.

Водолей
Сегодня Ваш любимый человек будет очень серьезно заботиться о Вашем здоровье, что может неблагоприятно сказаться на его собственном. Поэтому Вам придется позаботиться о себе самостоятельно, иначе потом придется вам лечиться вместе. Весело, но не здорово.



Рыбы
Самый подходящий день для того, чтобы поменять имидж. Сделать модную прическу или начать отращивать усы, к примеру. Только пусть Ваш новый образ не идет вразрез с тем, каким Вас любит Ваша половинка. Иначе придется проводить с ней долгие воспитательные беседы о том, что Вы тоже свободная личность и имеете право на метаморфозы.

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Гороскоп на сегодня, 10 января 2023 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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