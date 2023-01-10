Гороскоп на сегодня, 11 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:24, 10 янв 2023

День, когда стоит взяться за дела с особым рвением – именно настойчивость и энтузиазм являются сегодня важными условиями успеха. Нельзя оставлять начатые дела незавершенными, потому что вернуться к ним позже будет значительно труднее, чем довести их до конца сегодня. Возможно получение предложений, сулящих большую выгоду, но легкими заработки не будут.







Возрастает стремление к общению, в этот день многие с удовольствием проводят время в приятных беседах, завязывают знакомства, флиртуют. Однако число людей, чьи намерения серьезны, невелико, поэтому и ожидать многого не стоит – можно весело провести время, не более того.



Овен

Вам будет трудно: день складывается крайне неудачным образом. Планы приходится менять буквально на ходу, хотя вам этого совсем не хочется. Огорчает любимый человек; лишившись его поддержки (пусть и только на время), вы также теряете уверенность в себе. Помните, что этот день не подходит для обсуждения проблем и выяснения отношений.



Телец

Первая половина дня складывается исключительно удачно, открывает перед многими Тельцами возможность для профессионального роста, дает шанс завязать полезные знакомства. Старайтесь чаще бывать на людях, не стесняйтесь привлекать к себе внимание, рассказывать о своих успехах. Можно и нужно высказывать свою точку зрения по спорным вопросам, проявлять деловую инициативу.



Близнецы

Это благоприятный день для начала сотрудничества и укрепления уже существующих деловых отношений. Вероятен успех в совместных проектах, особенно – требующих творческого подхода. Вы не боитесь нарушить сложившиеся традиции, реализуете свои идеи, даже если окружающим они кажутся слишком смелыми. Люди, которые поддерживают вас сегодня, действительно разделяют ваши интересы, а не просто делают вид, что это так.



Рак

Удачный день, который наверняка пройдет плодотворно. Вы не тратите время зря, не откладываете дела, и успеваете даже больше, чем было запланировано. Стоит обсудить с близкими те вопросы, которые сейчас волнуют вас: вы наверняка получите помощь и поддержку, в которой нуждаетесь.



Лев

В первой половине дня будьте осторожны – это время, когда любые проявления упрямства, агрессии, эгоизма (а вы сегодня склонны ко всему вышеперечисленному) могут иметь серьезные последствия. Высока вероятность конфликтов с близкими людьми, семейных разногласий, которые долго не удастся уладить.





Дева

Очень удачный день. Если вы долгое время не могли понять, как подступиться к какому-то сложному делу, стоит предпринять еще одну попытку: сегодня, как утверждают звезды, у вас все получится. Возможно получение приятных известий издалека, может напомнить о себе человек, по которому вы успели соскучиться. Не исключено любовное признание, которое станет для вас неожиданностью, причем неожиданностью приятной.



Весы

Вам нужно задуматься о будущем, ведь оно во многом будет зависеть от того, какие шаги вы предпримете сегодня. Сложные ситуации будут возникать, но в каждой из них вы можете принять правильное решение, нужно только постараться взглянуть на происходящее со стороны, оставив в стороне эмоции.



Скорпион

Вам понравится этот день, полный интересных возможностей и приятных событий. Можно браться за что-то новое, выступать с инициативой. Друзья и близкие хорошо встретят ваши идеи, с удовольствием примут их к рассмотрению. Возможно начало работы над каким-то совместным проектом, который в дальнейшем окажется очень прибыльным.



Стрелец

Спокойный день, небогатый новыми идеями и возможностями, зато позволяющий довести до конца ранее начатые дела, навести порядок дома, подумать над вопросами, интересовавшими вас в последнее время. Возможны мелкие разногласия с близкими, но чувство юмора и деликатность помогут вам не допустить ссор.



Козерог

Есть шанс получить поддержку влиятельного человека, можно найти сразу нескольких союзников, которые смогут во многом помочь вам. Если в этот день вы выходите на новое место работы, то легко вольетесь в коллектив, быстро найдете в нем настоящих друзей. Возможны денежные поступления.



Водолей

Хочется перемен к лучшему и хороших новостей, но время того и другого пока не пришло, и приходится довольствоваться тем, что есть. Из-за этого у многих Водолеев портится настроение. Желание начать новый этап жизни очень сильно, и некоторые представители знака под его влиянием совершают опрометчивые поступки.









Рыбы

Этот день, а в особенности – первая его половина, не слишком благоприятен для вас. Решение многих важных вопросов откладывается на неопределенный срок, и это вас очень огорчает. Затягиваются деловые переговоры, вы начинаете нервничать, а потому допускаете ошибки.

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