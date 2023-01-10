Любовный гороскоп на сегодня, 11 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:27, 10 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 11 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вы станете мишенью для стрел Амура. Будьте осторожнее — они могут больно ранить, особенно, если в Ваши планы не входит смена образы жизни прямо с этой минуты. Тем, кто хочет обезопасить себя от наплыва нежных чувств к малознакомому человеку, советуем провести весь день рядом с тем, кого Вам положено любить согласно семейному кодексу.







Телец

Сегодня Вы будете склонны к тому, чтобы решать привычные проблемы в Ваших отношениях с Вашим любимым человеком с помощью непривычных, оригинальных, смелых и даже экстравагантных методов. Вы можете начинать гордиться Вашими фантазией и выдумкой прямо сейчас!



Близнецы

Сегодня Ваш любимый человек будет придираться к Вам по пустякам. Ему будет категорически не нравиться то, что Вы делаете, как и, главное, с какой целью. При этом он, скорее всего, не будет знать, как поступить лучше и что конкретно в Ваших действиях не так.



Рак

Сегодня Вам не составит труда очаровать какого-то представителя противоположного пола, не затратив на это ни грамма усилий. Однако огромного труда Вам будет стоить убедить его в том, что Вы герой не его романа, и вместе вам не быть никогда. Почему-то верить Вам не захотят. Впрочем, может быть, оно и к лучшему?



Лев

Если Вы возьметесь сегодня добиваться чего-либо от Вашего любимого человека, не стоит апеллировать к его совести. Даже если ее у него нет вовсе, она обязательно проснется, и дабы скрыть от Вас этот прискорбный факт, он начнет срывать свое раздражение на Вас. Вы же не этого хотите добиться, правда?





Дева

Проведите этот день вместе с любимым человеком за просмотром какого-нибудь фильма или мультфильма. Содержание картины не так важно – главное, что вы будете сидеть вместе, обнявшись, и смотреть в одну сторону, а это уже немало для того, чтобы почувствовать себя единым целым.



Весы

Сегодня Вам обязательно нужно давать выход своим эмоциям! В противном случае они будут копиться внутри Вас и к вечеру выльются на ни в чем не повинную голову Вашего любимого человека. Голову жалко, Вашу половинку тоже, но особенно – ваши отношения, которые могут после этого значительно испортиться.



Скорпион

Ваш любимый человек сегодня довольно много времени будет уделять критике Ваших действий. Возможно, доля разумного в его словах есть и к этому разумному стоит прислушаться. Однако не забудьте напомнить Вашей половинке о том, что Вы имеете право на собственное мнение и самобытное поведение.



Стрелец

В этот день Вам придется решить, насколько Вам нужны временные отношения с приятным Вам человеком, не имеющие никаких шансов на то, чтобы перейти в разряд постоянных. Придется взвесить все «за» и «против», допросив с пристрастием не только разум, но и душу с сердцем.



Козерог

Сегодня Ваш любимый человек даст Вам какой-то очень ценный совет, который Вам необходимо будет срочно воплотить в жизнь, пока он не устарел и не стал прошлогодним снегом. Только оперативность позволит Вам экстренно и безошибочно справиться с нависшей над Вами проблемой.



Водолей

Сегодня по необъяснимой причине Ваши близкие, родные и любимые будут относиться к Вам так, как Вы будете одеты. Если тона Вашей одежды будут глухими и мрачными — целый день проведете в ссорах, яркими — в незабываемых ощущениях, светлыми — в ласке, заботе и любви.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго объяснять Вам, что он хочет Вам сказать, ибо Вы будете понимать его с полуслова, с полувзгляда и с полужеста. Однако не стоит быть чересчур самоуверенным: Вы вполне можете и ошибиться, что приведет к досадным последствиям.

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