Гороскоп на сегодня, 12 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:49, 11 янв 2023

День проходит значительно лучше, чем можно было предположить. Если проявить настойчивость и упорство, откроются новые возможности, весьма многообещающие. Приходится заниматься не только своими, но и чужими делами. Однако это не так уж плохо поскольку способствует улучшению отношений, помогает сглаживать острые углы.







Не исключены разногласия между представителями разных поколений, особенно трудно придется родителям подростков. Возможны конфликты из-за мелочей; впрочем, примирения не заставят себя ждать. Вторая половина дня – довольно удачное время для покупок, в том числе и крупных.



Овен

Благоприятный день для решения любых вопросов, связанных с недвижимостью. Если вы не собираетесь покупать квартиру или переезжать, можно обновить свое жилище, сделать его более уютным, поэкспериментировать со стилем интерьера. Не бойтесь воплощать в жизнь свои самые смелые идеи – результат будет отличным.



Телец

Серьезное отношение к мелочам, повышенное внимание к деталям помогут вам обезоружить негативные тенденции и завоевать расположение звезд. Ситуация меняется к лучшему довольно быстро; даже если утро застанет вас не в лучшем настроении, к полудню от неприятных эмоций и следа не останется. Трудно лишь сосредоточиться; если сделать это удастся, половина проблем вскоре будет решена.



Близнецы

Для вас это очень удачный день, связанный с исполнением многих желаний. Будьте старательны и трудолюбивы: возможности, которые сейчас открываются перед вами, нужно использовать полностью. У вас есть все основания для того, чтобы быть уверенными в себе, не сомневаться в благополучном исходе всех начатых дел.



Рак

Нейтральный день, значительная часть которого будет посвящена урегулированию мелких, незначительных вопросов. Текущие дела отвлекают вас от более важных и сложных задач, но это не беда – все равно благоприятный момент для решения последних еще не наступил. Можно полагаться на союзников, они не подведут вас ни при каких обстоятельствах.



Лев

Первая половина дня сложится довольно неудачно, затруднения на работе и дома могут всерьез испортить настроение. Стремясь как-то исправить ситуацию, вы совершаете одну ошибку за другой.





Дева

Не самый благоприятный день для общения с малознакомыми людьми; контактов с теми, с кем и раньше трудно было поладить, лучше избегать. Конфликтов и ссор в семье удается избежать только потому, что вы идете на уступки, проявляете чудеса деликатности и тактичности.



Весы

Старые проблемы напоминают о себе, решить их пока не удается. Не стоит слишком расстраиваться по этому поводу – лучше сосредоточиться на текущих делах, переключиться на решение новых задач. Хорошо проходят деловые встречи, вам удается произвести благоприятное впечатление.



Скорпион

Этот день заставит вас поволноваться. Первая его половина – время предложений, которые нужно как следует обдумать. Да вот беда – вас торопят и не дают сосредоточиться. Не поддавайтесь давлению! Давать окончательный ответ можно только после того, как вы получите всю необходимую информацию, которую, кстати, стоит проверить дважды: не исключено, что вас попытаются ввести в заблуждение.



Стрелец

Подходящий день для решения практических задач самой разной важности. Вы замечаете все, что достойно внимания, быстро реализуете чужие идеи, если они действительно заслуживают внимания. Есть шанс найти новых деловых партнеров, договориться о сотрудничестве, которое будет долгим и плодотворным. Телефонные разговоры отнимут несколько больше времени, чем хотелось бы, но не будут бесполезными.



Козерог

Не стоит ломать себе голову, пытаясь решить чужие проблемы, гораздо разумнее будет заняться собственными. Появляется шанс одержать верх над давними недоброжелателями, обезоружить тех, с кем уже не раз приходилось бороться. Сегодня вас отличают не только энергичность и целеустремленность, но и находчивость, так что вашим конкурентам надеяться совершенно не на что.



Водолей

Очень благоприятный день для работы. Вы настроены серьезно и по-деловому, ничего не упускаете из виду, обращаете внимание на мелкие детали, которые ускользают от внимания окружающих, а потому и сами не допускаете ошибок, и других от них предостерегаете. Интуиция подсказывает, как поступить в неоднозначной ситуации.









Рыбы

Решения, которые вы принимаете, не всегда встречают одобрение окружающих, однако проходит совсем немного времени и становится ясно, что вы выбрали верное направление. Можно импровизировать, нарушать традиции, рисковать – звезды на вашей стороне, у вас все получается хорошо. Везет и в любви; в личной жизни многих представителей знака в этот день что-то изменится к лучшему.

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