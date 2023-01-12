Гороскоп на сегодня, 13 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:42, 12 янв 2023

День будет беспокойным, особенно для эмоциональных людей, склонных к сильным переживаниям. Нелегко сохранить самообладание будет и тем, кто привык всегда действовать по плану: слишком часто ситуация выходит из-под контроля, происходят неожиданные события. Но в целом дела идут не так уж плохо, и добиться успеха можно, хоть и не без усилий.







Значительную часть дня придется посвятить исправлению старых ошибок. Это окажется проще, чем вы думали. Будет возможность наладить отношения с теми, с кем вы были в ссоре, урегулировать какие-то давние конфликты.



Овен

Этот день будет сложным, для многих представителей знака он будет связан с серьезными потерями и проблемами, решить которые удастся далеко не сразу. Прежде, чем совершить какой-то важный шаг, посоветуйтесь с человеком, которому доверяете; не идите на риск, если в этом нет необходимости.



Телец

Стоит прислушаться к советам: из них можно почерпнуть идеи для дальнейшего роста, как профессионального, так и духовного. В первой половине дня захочется показать себя, вы будете чувствовать свою привлекательность и значимость. Воспользуйтесь этим моментом – вам будет легко справиться с вашими оппонентами и победить в споре.



Близнецы

Возможны недоразумения, некоторые из которых будут иметь неприятные последствия. Сейчас вам трудно правильно оценить важность происходящих событий и выработать верную стратегию. Многие представители знака теряют терпение и совершают опрометчивые поступки в надеже немедленно добиться того, к чему стремятся. На деле же эффективнее было бы просто подождать более благоприятного момента.



Рак

День, подходящий и для новых начинаний, и для того, чтобы довести до конца старые дела. Потребуется много энергии; старайтесь не расходовать ее по пустякам. Возможны споры с друзьями, но прийти к единому мнению в конце концов удастся, да и отношения ничуть не испортятся.



Лев

Представится возможность исправить какие-то ошибки, допущенные ранее, положив тем самым начало новому, более благоприятному и интересному жизненному периоду. Это благоприятный день для поиска единомышленников, людей, разделяющих не только ваши деловые интересы, но и взгляды на жизнь. Удастся преодолеть разногласия с человеком, который может повлиять на ваше профессиональное будущее.





Дева

Чем больше времени вы проводите вне дома, тем лучше. Этот день как будто специально создан для общения, новых знакомств, посещения светских мероприятий, но которых вы непременно будете блистать. Можно обновить гардероб или поэкспериментировать с имиджем – результат вам понравится.



Весы

В этот день можно одержать победы, но не стоит думать, что ими все и закончится – вас ждут новые сражения. То, что вам сегодня удалось избежать каких-то проблем, не значит, что они не появятся потом. Помните, что не все трудности нужно преодолевать самостоятельно – у вас есть друзья и союзники, готовые прийти на помощь, как только вы их попросите.



Скорпион

Все идет не так, как вы ожидали, а несколько лучше. Именно поэтому в работе вы добиваетесь успехов, на которые раньше не могли рассчитывать. Возможным становится урегулирование сложных вопросов, размышления о которых в последнее время нагоняли на вас тоску.



Стрелец

Эмоциональный фон дня неблагоприятен, это отражается и на деловых, и на личных отношениях. Вы нетерпеливы и вспыльчивы, не терпите ни малейшего давления, часто спорите только ради спора. Люди, искренне желающие поладить с вами, вынуждены держаться от вас подальше, но даже это не позволяет избежать ссор. Любые контакты с влиятельными людьми требуют предельной осторожности. С другой стороны, именно ваше жесткое, а порой и агрессивное поведение помогает вам одерживать верх над врагами.



Козерог

Утром вам представится отличная возможность реализовать какой-то смелый замысел. Не теряйте времени на поиски союзников, действуйте самостоятельно: так будет гораздо легче добиться успеха. Середина дня, напротив, подходит для совместной деятельности, обсуждения условий сотрудничества, деловых и личных встреч. Козерогам, которые предпочтут провести это время в одиночестве, будет трудно удержаться от мрачных мыслей.



Водолей

В этот день вы будете заниматься больше чужими делами, чем собственными, но это не вызовет у вас каких-то негативных эмоций. Вам приятно помогать людям, решать их проблемы, да и благодарность окружающих не может не радовать. Однако не забывайте и о собственных интересах: есть опасность упустить момент, подходящий для реализации какого-то замысла.









Рыбы

День складывается неудачно. Обстоятельства требуют от вас действий, к которым вы пока не готовы. Придется действовать вопреки собственной воле – или потерять то, чем вы очень дорожите. Выбор, согласитесь, незавидный, но вам все же придется его сделать. Не стоит ждать хороших советов или помощи со стороны окружающих.

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