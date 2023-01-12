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Любовный гороскоп на сегодня, 13 января 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 13 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:57, 12 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 13 января 2023 года по знакам зодиака

Овен
Будьте внимательны ко всему, что скажет Вам Ваш любимый человек. Сегодня какая-то его фраза должна стать принципиально важной для развития ваших отношений и их радостного или не очень продолжения. Причем он, скорее всего, этого сам даже не осознает. Значит, осознаете Вы.



Телец
Сегодня Вам будет тепло оттого, что Вы будете точно знать: для кого-то радость хотя бы то, что Вы просто существуете на этой планете и изредка улыбаетесь ему. Постарайтесь делать это чаще, и чья-то жизнь станет еще более счастливой. А может быть, пришла пора уже и поздороваться?

Близнецы
Сегодня Ваш любимый человек будет непреднамеренно Вас обижать. В его планах такое действие стоять не будет, однако все будет получаться нечаянно, само собой, в независимости от его желания или нежелания. Постарайтесь не обижаться: он же, в конце концов, не нарочно.

Рак
Сегодня Ваш любимый человек будет с трудом понимать Ваши шутки. Ему на это потребуется максимум усилий и максимум же желания, а ни того, ни другого у него может и не оказаться. Постарайтесь понять это и не требовать от него невозможного или почти невозможного.

Лев
Ваша половинка приготовила Вам сюрприз, причем, кажется, не очень приятный. Это, конечно, не повод устраивать соревнование по киданию тарелок в движущуюся цель, но разобраться в происходящем все же стоит. Это позволит вашим отношениям перейти на новый уровень.


Дева
Пожалуй, Вам вредно смотреть по сторонам. Глядя на другие счастливые пары, Вы замечаете изъяны в отношениях с Вашим любимым человеком. Но вместо того, чтобы аккуратно что-то менять, Вы либо ломаете, либо попусту расстраиваетесь. Может быть, сравнивать вас и других все же не стоит?

Весы
В этот день стоит поразить Вашего любимого человека своими кулинарными способностями. Приготовьте что-нибудь эдакое, пусть даже оно и будет называться банальным словом «бутерброд» или «яичница». Главное – фантазия и необычное смешение ингредиентов.

Скорпион
В этот день Вашему любимому человеку придется лечить Вас от душевных ран эликсиром любви и пилюлями шуток. Скорее всего, подобные действия довольно быстро и эффективно Вам помогут, а если нет, придется применить крайнюю меру – лечение одиночеством.

Стрелец
Совместный труд нынче не сблизит Вас ни с кем — только вызовет раздражение. Так что если в Ваших планах стоит задача кому-то понравиться, лучше предпочесть совместный отдых. Он и приятнее.

Козерог
Сегодня звезды советуют устроить совместное чаепитие. Можно вдвоем с любимым человеком, а можно и всю родню до десятого колена позвать — тогда интимности не получится, зато семейный вечер выдастся просто потрясающий. Только пирогами и плюшками запаситесь. Лучше собственного изготовления.

Водолей
Сегодня главное для Вас – видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. Начинайте постигать эту науку прямо сегодня, как только научитесь, у Вас сразу все пойдет на лад. А то, что ученье займет сегодняшний вечер — не беда. Все равно для прогулок под луной он непригоден.



Рыбы
В этот день Вам очень важно будет знать, что Ваш любимый человек рядом с Вами, никуда от Вас не денется и поддержит любое Ваше начинание. Будет лучше, если он скажет Вам об этом лично, поэтому поточнее сформулируйте вопрос, чтобы получить самый необходимый для Вас ответ.

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Гороскоп на сегодня, 13 января 2023 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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