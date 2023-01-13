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Гороскоп на сегодня, 14 января 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 14 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:14, 13 янв 2023

Благоприятный день. Он может порадовать какими-то удачными совпадениями, сюрпризами. Не исключено, что будет шанс реализовать давний замысел или справиться с делом, которое казалось почти безнадежным. Чем бы вы ни занимались, помните, что требуется серьезный подход: без него вряд ли удастся достичь успеха.



Порадуют встречи с друзьями и романтические свидания. Возможны приятные знакомства. Люди, у которых много общего, тянутся друг к другу и легко достигают взаимопонимания. Вероятно примирение после долгой ссоры, восстановление давних связей.

Овен
Даже для достижения самых простых целей приходится прикладывать много усилий, и вас это изрядно раздражает. Однако если не давать воли эмоциям и сосредоточиться на том, что действительно важно, можно многого добиться. Неплохой день для путешествий, в том числе – не запланированных заранее.

Телец
Эмоциональный фон дня неблагоприятен, вы очень близко к сердцу принимаете любые трудности, огорчаетесь из-за мелочей, сердитесь на тех, кто хоть в чем-то небезупречен. Иметь с вами дело могут лишь самые терпеливые люди – к счастью, таких в вашем окружении немало. Но все же нежелательно планировать на этот день важные переговоры и встречи с влиятельными людьми.

Близнецы
Неоднозначный день. Он сложится вполне удачно, если вы правильно оцените свои возможности и не станете браться за дела, которые вам не под силу. Представители знака, находящиеся в плену иллюзий, сами создают проблемы, которые в течение последующих дней будут долго и с увлечением решать. Нежелательно заниматься делами, связанными с финансами, составлять отчеты и бизнес-планы.

Рак
Это сложный день. Вероятность проблем на работе и финансовых потерь очень велика; вы должны быть очень внимательны, поскольку есть риск стать жертвой интриг недоброжелательно настроенных коллег. Старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания, держитесь в тени. Если на этот день запланированы важные деловые встречи, не экспериментируйте с имиджем, отдайте предпочтение одежде в классическом стиле – это поможет произвести нужное впечатление.

Лев
Благоприятный день для налаживания деловых и личных отношений. Вы очень хорошо понимаете людей, легко догадываетесь о тайных мотивах их поступков, порой можете предсказать, что сделают или скажут окружающие. События этого дня позволят влюбленным преодолеть разногласия, положить конец напряженному периоду, утомившему обоих.


Дева
Будьте естественны – именно это поможет вам сегодня найти новых союзников, а они очень пригодятся! Избегайте интриг, не хитрите и помните: самый короткий путь к любой цели – прямой. День откроет новые возможности перед теми, кто планирует сменить обстановку или сферу деятельности, переехать, внести перемены в свою жизнь.

Весы
Возникают серьезные проблемы в общении. Сегодня вы ссоритесь даже с теми, с кем в другие дни постарались бы сохранить хорошие отношения. Ни деловые партнеры, ни коллеги, ни друзья не могут рассчитывать на вашу снисходительность и деликатность: вы говорите то, что думаете, совершенно не заботясь о чужих чувствах.

Скорпион
За дела вы беретесь с неохотой, но постепенно даже самые простые занятия увлекают вас не на шутку. День связан с ростом творческого потенциала, вы способны создать настоящие шедевры. Возможно преодоление давних разногласий: люди увидят вас в новом свете, поймут, что ваша точка зрения на многие спорные вещи вполне обоснованна.

Стрелец
Не нужно идти на риск, заниматься чем-то опасным и утомительным. День подходит для легких необременительных дел, общения с людьми, которые вызывают у вас позитивные эмоции, поездок в места, где вы всегда чувствуете себя комфортно. О вашем душевном равновесии никто, кроме вас, не позаботится, так что стоит приложить усилия именно в этом направлении.

Козерог
Все возникающие в этот день разногласия преодолимы. Споры и дискуссии ведутся в конструктивном русле и не сказываются на отношениях негативно. Вы способны не только выслушать собеседника, но и принять во внимание его точку зрения, поэтому окончательное решение спорных вопросов удовлетворит всех.

Водолей
Это день в меру удачный, вполне спокойный и приятный. Вы занимаетесь делом, к которому лежит душа, и добиваетесь в нем неплохих результатов. Сложнее справиться с тем, что вас не интересует; вы то и дело отвлекаетесь, переключаетесь на другое. Но это и не беда: подобные занятия вполне могут подождать.



Рыбы
Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается удачно. Лишь эмоциональный фон оставляет желать лучшего, настроение Рыб часто меняется, и они сами из-за этого страдают. Возможны недоразумения, разногласия с близкими; проблемы в общении несерьезны, но вы принимаете их очень близко к сердцу.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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