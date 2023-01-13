Любовный гороскоп на сегодня, 14 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:17, 13 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 14 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

В этот день Вам очень захочется вернуть Вашего некогда любимого человека и те отношения, которые между вами в те времена были. На это Вы не пожалеете ни гордости, ни сил, ни чувства собственного достоинства. А зря: они Вам могут еще пригодиться, причем в немалых количествах.







Телец

Сегодня стоит делать что-либо только в том случае, если Вы уверены, что не делаете это исключительно для того, чтобы насолить Вашему любимому человеку. Действия из чувства противоречия никогда не влекут за собой позитивных последствий, поэтому даже пробовать не стоит.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень важно знать, что он может положиться на Вас в самый ответственный момент. Если же такового знания у него не будет, он вряд ли сможет быть рядом с Вами долго, потому что ему будет неуютно и даже неприятно Ваше общество.



Рак

Постарайтесь сегодня быть максимально честным с Вашим любимым человеком. Отвечать ему взаимностью, рассказывать о себе максимально и полно, прямо отвечать на поставленные им вопросы. Это позволит Вам избежать многих возможных ссор и взаимонепониманий.



Лев

Да, в вас бурлят чувства, вы не можете больше их сдерживать, вы хотите, чтобы о них узнал весь мир. Но мир, пожалуй, к этому еще не готов: он просто не воспримет ваши призывы адекватно. И ваш любимый человек как часть этого мира – тоже. Поэтому постарайтесь пока держать весь ваш негатив или позитив при себе. Или доверьтесь бумаге.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно привыкнуть к тому, что Вы — личность самостоятельная и имеющая право на личное время, личное пространство и личное же мнение. Однако Вам стоит твердо стоять на своих позициях и отстаивать собственную территорию.



Весы

Сегодня Вы спокойно сможете сочетать работу с личной жизнью, если, конечно, не предпочтете отдаться личной жизни целиком. Однако этого не советуем — заскучаете. Лучше провести день деятельно и завершить его не менее деятельным вечером, испытывая чувство полного удовлетворения содеянным.



Скорпион

Ваш любимый человек — это еще и Ваш друг. А помимо него у Вас есть еще много-много друзей. Звезды советуют сегодня попробовать поиграть в кота Леопольда: расправить бант, улыбнуться и предложить всем жить дружно. Авось сработает. Тогда Вы с Вашей половинкой станете еще ближе друг другу.



Стрелец

Сегодня Вы поймете, что у Вас с Вашим любимым человеком довольно много традиций, привычек и совместных игр, в которые вам хорошо и радостно играть снова и снова. И пусть окружающие смотрят на вас с неодобрением и качают головами: сколько можно… Это ваша и только ваша жизнь.



Козерог

Подходящий день для воссоединения двух одиноких сердец. Если Ваше давно занято, Вы можете попытаться связать два других сердца.



Водолей

Сегодня Вам будет не хватать внимания со стороны Вашего любимого человека. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы эта нехватка внимания ощущалась им как можно меньше. В противном случае, Вам придется весь день потратить на то, чтобы его утешить и убедить в Вашей к нему искренней привязанности.









Рыбы

Сегодня стоит говорить Вашему любимому человеку обо всем, что Вас тревожит или радует, честно и без утайки. Потому что любую фальшь и неискренность он почует за версту и очень не обрадуется тому, что она есть. Поэтому, несмотря на все трудности, постарайтесь быть искренними.

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