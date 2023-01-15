Любовный гороскоп на сегодня, 15 января 2023 года, для всех знаков зодиака

00:26, 15 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 15 января 2023 года по знакам зодиака







Овен

Сегодня Ваш любимый человек будет очень трогательно о Вас заботиться. Настолько трогательно, что Вам иногда даже будет казаться, что все это слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. Быстро ущипните себя, убедитесь в том, что это не сон, и радуйтесь жизни и счастью.



Телец

Сегодня Вам захочется свежих ощущений, ибо старые, даже самые сильные и яркие, начали Вам приедаться. Ваш любимый человек поддержит Вас в Вашем начинании, и вы вместе отправитесь на поиски неизведанного, счастливого и радостного. И даже, вполне возможно, найдете. И даже в этот день.



Близнецы

Сегодня Вы будете столь вялым и сонным человеком, что Ваша половинка сможет истрактовать Вашу вялость как нежелание ее понять и обращать на нее внимание. Постарайтесь ей объяснить степень Вашей усталости и причины таковой. Может быть, проймет? Да, и все же постарайтесь почаще улыбаться — на это физических и эмоциональных затрат почти не требуется.



Рак

Ждите сегодня от Вашего любимого человека какого-либо сюрприза. Скорее всего, дождетесь. И по всей вероятности, весьма приятного, теплого и радостного. Поэтому с утра приготовьте Вашу самую лучезарную и благодарную улыбку — она будет весьма кстати.



Лев

Сегодня Вы будете готовы на все ради счастливой улыбки Вашего любимого человека, даже встать на голову или пройтись на руках по карнизу восьмого этажа. Впрочем, у Вас есть все основания надеяться на то, что на такой риск идти не придется, достаточно будет пары нежных слов и искренних комплиментов.





Дева

То, что начиналось как сказка, давно стало реальной жизнью, в которой Вам приходится жить. Впрочем, и реальной жизни можно и нужно радоваться, причем желательно вместе с Вашим любимым человеком. В конце концов, кто мешает Вам сделать Вашу реальность лучше всякой сказки?



Весы

У Вашего любимого человека наверняка есть милое пристрастие, ни к чему не обязывающее хобби или трогательная привязанность к чему-то. Например, он коллекционирует розовых слоников или не может пройти мимо кондитерского магазина. Подарите ему сегодня новую фигурку в его коллекцию или порадуйте сладеньким! Сделать человека счастливым совсем не сложно.



Скорпион

Сегодня обращайте внимание на тонкости в поведении Вашего любимого человека. Они расскажут Вам о многом, в отличие от того, что Вам будет говориться прямым текстом. Поэтому в этот день Вы можете разжиться потрясающими выводами из поведения Вашей половинки. Только не увлекайтесь.



Стрелец

В этот день лучший совет касательно того, что делать дальше с Вашей личной жизнью, Вы получите случайно: услышите в обрывке чьего-нибудь разговора, прочтете в газете соседа по сиденью в метро, вспомните пример из классической литературы… Отнеситесь к этой подсказке серьезно.



Козерог

Сегодня Вы сделаете некое открытие касательно Вашего любимого человека. Нельзя сказать, что оно Вас очень порадует, однако и огорчить оно Вас толком не огорчит. Просто теперь Вам придется жить еще и с этим знанием. Возможно, оно даже принесет Вам своеобразное удовольствие.



Водолей

Сегодня Вы будете очень мило разговаривать с Вашим любимым человеком ни о чем. Вы не придете ни к каким важным выводам, да и не будете, пожалуй, ставить перед собой такой важной цели. Главное от разговора – море удовольствия и максимум положительных эмоций – Вы получите без труда.









Рыбы

Сегодня Вы будете очень критически воспринимать как себя, так и Вашего любимого человека. И уже к вечеру ближе твердо решите строить новых личностей, предварительно убив в себе и в нем старых. Однако на это потребуется его согласие, а эта задача окажется отнюдь не простой.

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