Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Любовный гороскоп на сегодня, 15 января 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 15 января 2023 года, для всех знаков зодиака

00:26, 15 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 15 января 2023 года по знакам зодиака



Овен
Сегодня Ваш любимый человек будет очень трогательно о Вас заботиться. Настолько трогательно, что Вам иногда даже будет казаться, что все это слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. Быстро ущипните себя, убедитесь в том, что это не сон, и радуйтесь жизни и счастью.

Телец
Сегодня Вам захочется свежих ощущений, ибо старые, даже самые сильные и яркие, начали Вам приедаться. Ваш любимый человек поддержит Вас в Вашем начинании, и вы вместе отправитесь на поиски неизведанного, счастливого и радостного. И даже, вполне возможно, найдете. И даже в этот день.

Близнецы
Сегодня Вы будете столь вялым и сонным человеком, что Ваша половинка сможет истрактовать Вашу вялость как нежелание ее понять и обращать на нее внимание. Постарайтесь ей объяснить степень Вашей усталости и причины таковой. Может быть, проймет? Да, и все же постарайтесь почаще улыбаться — на это физических и эмоциональных затрат почти не требуется.

Рак
Ждите сегодня от Вашего любимого человека какого-либо сюрприза. Скорее всего, дождетесь. И по всей вероятности, весьма приятного, теплого и радостного. Поэтому с утра приготовьте Вашу самую лучезарную и благодарную улыбку — она будет весьма кстати.

Лев
Сегодня Вы будете готовы на все ради счастливой улыбки Вашего любимого человека, даже встать на голову или пройтись на руках по карнизу восьмого этажа. Впрочем, у Вас есть все основания надеяться на то, что на такой риск идти не придется, достаточно будет пары нежных слов и искренних комплиментов.


Дева
То, что начиналось как сказка, давно стало реальной жизнью, в которой Вам приходится жить. Впрочем, и реальной жизни можно и нужно радоваться, причем желательно вместе с Вашим любимым человеком. В конце концов, кто мешает Вам сделать Вашу реальность лучше всякой сказки?

Весы
У Вашего любимого человека наверняка есть милое пристрастие, ни к чему не обязывающее хобби или трогательная привязанность к чему-то. Например, он коллекционирует розовых слоников или не может пройти мимо кондитерского магазина. Подарите ему сегодня новую фигурку в его коллекцию или порадуйте сладеньким! Сделать человека счастливым совсем не сложно.

Скорпион
Сегодня обращайте внимание на тонкости в поведении Вашего любимого человека. Они расскажут Вам о многом, в отличие от того, что Вам будет говориться прямым текстом. Поэтому в этот день Вы можете разжиться потрясающими выводами из поведения Вашей половинки. Только не увлекайтесь.

Стрелец
В этот день лучший совет касательно того, что делать дальше с Вашей личной жизнью, Вы получите случайно: услышите в обрывке чьего-нибудь разговора, прочтете в газете соседа по сиденью в метро, вспомните пример из классической литературы… Отнеситесь к этой подсказке серьезно.

Козерог
Сегодня Вы сделаете некое открытие касательно Вашего любимого человека. Нельзя сказать, что оно Вас очень порадует, однако и огорчить оно Вас толком не огорчит. Просто теперь Вам придется жить еще и с этим знанием. Возможно, оно даже принесет Вам своеобразное удовольствие.

Водолей
Сегодня Вы будете очень мило разговаривать с Вашим любимым человеком ни о чем. Вы не придете ни к каким важным выводам, да и не будете, пожалуй, ставить перед собой такой важной цели. Главное от разговора – море удовольствия и максимум положительных эмоций – Вы получите без труда.



Рыбы
Сегодня Вы будете очень критически воспринимать как себя, так и Вашего любимого человека. И уже к вечеру ближе твердо решите строить новых личностей, предварительно убив в себе и в нем старых. Однако на это потребуется его согласие, а эта задача окажется отнюдь не простой.

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 15 января 2023 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня 23 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 23 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня, 7 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 7 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 18 октября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 18 октября 2018 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: