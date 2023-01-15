Гороскоп на сегодня, 16 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:45, 15 янв 2023

С этого дня начинается период плодотворной и эффективной работы, творческого роста, поиска новых возможностей. Нетрудно справиться и с привычными, текущими делами; легко дается то, что раньше казалось непосильным. Кроме того, этот день хорошо подходит для тесного общения с людьми, которые могут повлиять на дальнейшее развитие вашей карьеры. Именно сейчас стоит предъявлять к себе повышенные требования, иначе это сделают другие.







Отношения в семье будут складываться довольно напряженно. Камнем преткновения становятся финансовые вопросы: когда дело доходит до них, найти общий язык с родственниками невозможно. Для влюбленных день тоже будет непростым: возрождаются старые чувства, у многих возникает желание к бывшим возлюбленным.



Овен

Это благоприятный день, связанный с завоеванием новых позиций, стремительным движением вперед, победой над недоброжелателями. Решительность, с которой вы действуете, практически гарантирует получение нужного результата. Едва ли кто-то решится противостоять вам: всем ясно, что это просто опасно.



Телец

Подходящий день для решения задач, к которым вы раньше не знали, как подступиться. К цели ведут прямые пути, хитрить и изворачиваться не к чему. Постарайтесь продемонстрировать недоброжелателям свою силу, прочность ваших позиций – это позволит предотвратить нападение.



Близнецы

Вам придется позаботиться о ком-то из знакомых: этот человек оказался в трудной ситуации и, вполне вероятно, он нуждается не только в советах и моральной поддержке, но и во вполне реальной помощи. Однако не переоценивайте своих возможностей: делайте только то, что действительно в ваших силах.



Рак

Благоприятный день. Вы легко находите общий язык с людьми, проявляете инициативу там, где это необходимо, добиваетесь успехов и в профессиональной, и в личной сфере. Жизненный потенциал очень высок, поэтому даже к концу этого насыщенного дня вы не будете чувствовать усталости.



Лев

Нужно быть осторожнее: из-за своей самонадеянности, неправильной оценки союзников и соперников вы можете совершить ошибки, о которых позже пожалеете. Нежелательно подписывать важные документы, заключать долгосрочные договоры. В деловых контактах будьте предельно разборчивы, на важных встречах ни на шаг не отступайте от правил этикета, соблюдайте все формальности. Критически оцените свой внешний вид: выглядеть экстравагантно не рекомендуется.





Дева

Очень беспокойный день. Трудно сосредоточиться на профессиональной деятельности: все ваши мысли занимают личные проблемы, требующие немедленного решения. Возможны разногласия на работе, есть опасность нажить себе влиятельных врагов. Порой в ваши дела вмешиваются люди, от которых вы предпочли бы держаться как можно дальше.



Весы

День отличается неблагоприятным эмоциональным фоном, самых впечатлительных представитедей знака ожидают серьезные потрясения, после которых будет нелегко прийти в себя. Возможны разногласия с близкими; вы не идете на уступки, даже если понимаете, что это совершенно необходимо для сохранения или восстановления мира.



Скорпион

Сейчас вы готовы отказаться от того, к чему долго стремились, пожертвовать своими планами ради блага окружающих. Представители знака больше занимаются чужими делами, чем своими собственными, забота о людях доставляет вам удовольствие. День благоприятен для анализа совершенных поступков, обдумывания долгосрочных планов.



Стрелец

День не самый легкий и приятный. Вы легко поддаетесь дурному влиянию, можете стать жертвой манипуляций. Нужно быть осторожнее в финансовых делах, поскольку есть опасность обмана, мошенничества. Крупные покупки лучше отложить.



Козерог

День будет нелегким, но не катастрофическим. Достичь успехов нелегко, но все же можно; от вас потребуются настойчивость, изобретательность, а также готовность обратиться за помощью, если вы столкнетесь с трудностями. Нервное напряжение очень сильно, оно может стать причиной головных болей и других недомоганий. Берегите себя, постарайтесь избежать перегрузок.



Водолей

Неблагоприятна финансовая картина: вы много тратите, приобретаете совсем не то, что вам нужно, рискуете деньгами, и в результате теряете их. Хуже всего то, что Водолеи склонны неразумно распоряжаться не только собственными средствами, но и взятыми в долг, а то и вовсе чужими. В результате перспективы вырисовываются самые мрачные.









Рыбы

Вероятен прогресс в важном для вас деле — получении информации, которая поможет быстрее достичь цели. Возможна и встреча с человеком, который возьмет на себя решение какой-то серьезной проблемы. Благоприятный день с финансовой точки зрения, возможны денежные поступления.

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