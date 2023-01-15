Любовный гороскоп на сегодня, 16 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:47, 15 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 16 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Ваша половинка будет пребывать в беспричинной на Ваш взгляд депрессии. Возможно, подобное угнетенное состояние будет каким-то образом связано с погодой, а может быть, и нет. В любом случае, постарайтесь успокоить дорогого Вам человека, быть с ним рядом и не давать ему грустить.







Телец

Сегодня Вам стоит в чем-то уступить Вашему любимому человеку, чтобы он успокоился и перестал переживать по каким-то поводам, которые Вы искренне считаете пустяковыми. Пусть этот Ваш маленький подвиг станет настоящим примером истинно глубоких отношений для Вас и для Вашей половинки.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется поддержать Вас в трудную минуту словом или делом. Однако может так случиться, что трудной минуты у Вас не окажется или же слово или дело будут неуместны. В любом случае, его желание достойно поощрения и похвалы.



Рак

В этот день не стоит все решать за Вашего любимого человека. Он в состоянии принять решение и самостоятельно, причем вполне может сделать это оригинальным и неожиданным для Вас образом. Используйте еще один шанс получше узнать Вашу вторую половинку!



Лев

Сегодня Вы с Вашим любимым человеком будете «на одной волне»: на его вопросы Вы будете отвечать раньше, чем он Вам их задаст и наоборот. Вы могли бы даже в цирке подрабатывать: телепатия и фокусы, связанные с ней, нынче в моде и в чести. Но лучше используйте Ваши таланты на благо вашим отношениям.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку захочется быть с Вами как можно дольше и принимать как можно большее участие в Вашей жизни. Если Вы не согласны с такой постановкой вопроса, лучше дать понять это сразу, иначе потом придется долго и нудно выяснять отношения, что не нужно ни Вам, ни ему.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется каким бы то ни было образом ударить в грязь лицом перед Вами. Он будет делать все возможное для того, чтобы предстать перед Вами во всей своей красе, а значит, Вашей непосредственной задачей будет оценить эту красу, чтобы она не пропала зря.



Скорпион

Вас беспокоит, что Ваша дражайшая половина слишком заигрывается в последнее время в компьютерные игры и совсем перестала обращать на Вас внимание? Не волнуйтесь, ближе к вечеру последний монстр будет убит, а пасьянс непременно сойдётся, и в ближайшие несколько дней вашей идиллии уже ничто не будет угрожать.



Стрелец

В этот день Вашему любимому человеку будет нелегко сделать выбор между хорошим и важным, интересным и необходимым. Придется Вам помочь ему в этом нелегком деле, а то и вовсе проворачивать подобное мероприятие за него. Ох, нелегкая это работа – из болота тащить бегемота…



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто создать для Вас тот мир, который Вам нужен. Наверное, основной причиной этого станет Ваше непонимание того, что ему нужно, неправильное целеполагание. А значит, Ваша основная задача – не изобретать велосипед, а построить его по существующим чертежам.



Водолей

Эксперименты над людьми запрещены Женевской конвенцией. Сегодня Вам нужно об этом помнить постоянно, потому что то и дело внутри Вас будет появляться маленький чертенок, предлагающий поцеловать кого-то или позаигрывать с кем-то просто из любопытства. А это эксперимент в чистом виде.









Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют Вам побаловать себя. А еще лучше приложить максимум усилий к тому, чтобы Вас побаловал любимый человек. У него это получится куда лучше и виртуознее, да и Вам подобные его действия доставят максимум удовольствия, вот увидите.

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