Любовный гороскоп на сегодня, 17 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:00, 16 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 17 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня стоит строить совместные планы на будущее, только не на очень далёкое. То есть покупку дачи через двадцать лет обсуждать, пожалуй, не стоит, а то, как вы проведете конец следующего месяца — почему бы и нет. Такое обсуждение ещё больше упрочит Ваши отношения.







Телец

Постарайтесь быть к Вашему любимому человеку более внимательным, уделяйте ему больше времени и обязательно поинтересуйтесь, что с ним происходит. А вдруг расскажет что-нибудь интересное?



Близнецы

Безумству храбрых поем мы песню! Необдуманные поступки – вот девиз Вашего сегодняшнего дня. Чем больше Вы думаете, что дальше сказать или сделать, тем хуже у Вас это получается. Так не думайте! Первое решение для Вас сегодня – самое правильное. Именно оно даст наилучшие результаты.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку стоит признаться Вам еще разок в том, что он Вас действительно любит и жить без Вас не может, не хочет и не будет, потому что иначе в вашей душе заведутся некоторые сомнения на этот счет. Если такое произойдет, признайтесь ему в этом честно.



Лев

Вам кажется, что Вы человек из другого измерения. Вы не понимаете, как люди могут поступать таким образом, как они могут мыслить подобными категориями. Ваше молчаливое раздражение коснется и Вашего любимого человека. Поэтому сегодня отношения между вами можно будет назвать взаимным недоумением.





Дева

Сегодня Вам будет не хватать внимания Вашего любимого человека, поэтому Вы пойдете на любые ухищрения для того, чтобы раздобыть себе еще кусочек этой драгоценности. Увы, ухищрения помогут вряд ли: нужно просто разжиться терпением и ждать.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго Вас на что-то уговаривать: Вы и сами будете на все согласны без боя. Постарайтесь, однако, хотя бы недолго поиграть в недоступность, дабы Вашей половинке было интереснее.



Скорпион

Вас будет прямо-таки распирать от счастья. Настолько, что если Вы страдаете излишней мнительностью, Вы можете принять это за газы. Однако над Вашим безоблачным настроением нынче могут подшутить — не позволяйте чьим-то подколам его испортить.



Стрелец

Не бойтесь того, что ваши отношения не похожи на другие. В конце концов, самобытность — это замечательно, и Ваша половинка никогда не скажет, что с Вами скучно или банально. Главное, чтобы эта самобытность не перешла в откровенную странность, граничащую с сумасшествием. А то и такое бывает.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку предстоит довольно долго выяснять отношения с его бывшей половинкой, во что Вы, несомненно, будете незамедлительно посвящены. Постарайтесь сыграть роль мудрого гуру и дать действительно дельные советы по существу. В конце концов, это и в Ваших интересах тоже.



Водолей

Сегодня Вам стоит взять на себя часть обязанностей Вашей второй половинки, ибо она со всем справляться будет с трудом. Даже если на Вас будут бурчать, что ничего Вы не умеете или скромно отказываться от помощи, все равно эта помощь будет необходима. Вам же не трудно, а дорогому Вам человеку приятно!









Рыбы

Будьте терпимы. Да, это трудно. Ваша половинка – далеко не подарок, так что неудивительно, что Вам периодически хочется от нее куда-нибудь сбежать. Но раз вы вместе, значит, Вам это зачем-то нужно. Придется терпеть и либо пресекать скандалы и капризы, либо им потакать. Выбор остается за Вами.

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