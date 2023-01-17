Гороскоп на сегодня, 18 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:49, 17 янв 2023

Преобладает влияние позитивных тенденций. День обещает успехи тем, кто занимается умственным трудом, решением интеллектуальных задач. В середине дня могут складываться ситуации, в которых трудно будет разобраться, однако дальнейшее развитие событий прояснит все, нужно только немного подождать. Успешны деловые поездки.







День подходит для публичных выступления, посещения светских и общественных мероприятий, позволяет завязать полезные знакомства. Нужно обратить особое внимание на свой внешний вид, поскольку встречают и оценивают люди друг друга сегодня преимущественно по одежке.



Овен

Сегодня вам придется быть одновременно хитрыми и терпеливыми. День непростой, а цели, которые вы ставите перед собой, весьма значительны, так что отступать нельзя. К счастью, вам очень вовремя придет на помощь человек, которому под силу многое. Постарайтесь не обидеть нового союзника – он вам еще пригодится.



Телец

День складывается удачно. Жизненный потенциал высок, вы ощущаете прилив сил и энергии. Хорошо браться за новые дела, в том числе сложные и запутанные – справиться с ними сегодня будет относительно просто. Могут возникать неприятные ситуации, но вы наверняка найдете выход из них, посоветовавшись с женщиной, которой доверяете.



Близнецы

Сегодня вы должны быть особенно терпеливы и сдержаны во время общения с коллегами, деловыми партнерами и руководством. Только в этом случае удастся избежать ссор, которые могли бы положить начало затяжным конфликтам. Неблагоприятный день для совместной деятельности, работать лучше самостоятельно, особенно в первой половине дня.



Рак

В этот день вам не раз пригодится ваше обаяние – именно оно помогает налаживать отношения с самыми разными людьми, быстро преодолевать разногласия, переходить от предварительных переговоров к плодотворному сотрудничеству. Если на этот день назначено собеседование по поводу работы, вы можете быть уверены в успехе.



Лев

Вы склонны рисковать многим в надежде получить еще большее. Успех возможен, но только в том случае, если вы будете благоразумны и не станете доверять тем, кто слишком много обещает. Если в этот день вы меняете работу, то поначалу вам будет очень трудно, но позже станет очевидно, что новое место значительно лучше старого.





Дева

Этот день стоит провести спокойно, не делая лишних движений и по возможности сохраняя хорошее настроение. Если вам хочется побаловать себя – балуйте, сейчас вы можете себе это позволить. Эффективны косметические и оздоровительные процедуры, ароматерапия.



Весы

Если сегодня вас что-то и будет беспокоить, так это какие-то отголоски проблемы, возникшей в начале недели. К этому относитесь спокойно: все так или иначе уладится само собой. Возможны неожиданные деловые предложения, появляется возможность сменить работу на более интересную. Благоприятный день для посещения семинаров и конференций, а также других мероприятий, где можно завязать полезные знакомства.



Скорпион

Ко многим проблемам, возникающим в этот день, вы относитесь излишне легкомысленно – а они, между тем, требуют решения, и немедленного. Могут возникнуть затруднения при реализации проекта, на который вы возлагали большие надежды. Разочарование будет сильным, из-за него многие Скорпионы забывают о текущих делах – а это серьезная ошибка.



Стрелец

Напряженный день, приносящий массу разнокалиберных неприятностей. Вам хотелось бы остаться наедине с собой, чтобы спокойно все обдумать, но такая возможность едва ли представится. Вы теряете доверие к людям (надо признать, что небезосновательно), часто реагируете на любые попытки обратиться к вам резкостью.



Козерог

Едва ли день принесет серьезные проблемы, но мелкие недоразумения вероятны. Относитесь к ним спокойно: вовремя принятое правильное решение поможет все уладить. Возможны разногласия со старшими родственниками, споры из-за денег. Вы не хотите обсуждать с близкими финансовые вопросы, но сейчас это необходимо.



Водолей

День начнется на не самой приятной ноте. В первой его половине возможны конфликты с близкими и неприятные известия. Важное решение придется принять в спешке, и велика вероятность, что оно будет ошибочным. Однако в середине дня ситуация изменится, вы сможете все исправить, навести порядок и в делах, и в личных отношениях.









Рыбы

Непростой день. Задача первостепенной важности – разобраться в отношениях с окружающими, выяснить, кто из них заслуживает вашего доверия. Искать новых союзников в этот день не стоит: высока вероятность совершить ошибку, неправильно оценить человека. Можно рассчитывать на поддержку давних партнеров, однако следует быть готовым к тому, что всю самую трудную работу вам придется сделать самостоятельно.

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