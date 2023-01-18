Гороскоп на сегодня, 19 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:46, 18 янв 2023

За что бы вы ни брались, будьте готовы к тому, что придется приложить силы, чтобы довести начатое до конца. Успех не приходит сразу, но те, кто не отступят после первых неудач, добьются многого. К тому же этот день дает шанс многому научиться, получить опыт, который вскоре пригодится, и познакомиться с интересными людьми.







Можно решать вопросы, связанные с деньгами. Сейчас даже те, кто мало разбирается в финансовых делах, могут принять верные решения, сделать правильный выбор в неоднозначной ситуации. Для покупок особенно хорошо подходит вторая половина дня.



Овен

Первая половина дня очень плодотворна. Отбросив все лишнее и неважное, вы устремляетесь к цели, которой удастся достичь если не сегодня, то в ближайшем будущем. Ваше честолюбие – страшная сила, так что не стоит удивляться тому, что соперники, недоброжелатели и конкуренты в ужасе разбегаются. Очень остра интуиция, благодаря ей вы молниеносно принимаете правильные решения; это касается не только деловой сферы, но и личной жизни.



Телец

Это трудный день: ваши желания противоречивы и трудновыполнимы, капризы многочисленны. Отказываясь от поиска компромиссов, не соглашаясь пойти на уступки, вы вредите себе. Нежелательно путешествовать по воде, а также посещать бассейн, баню или сауну.



Близнецы

В этот день перед вами стоит масса мелких задач, и все они требуют немедленного решения, а перейти к чему-то действительно важному, давно запланированному и хорошо обдуманному никак не удается. Боритесь с вредными привычками, сегодня они вредят вам больше, чем когда бы то ни было.



Рак

День сложный, насыщенный событиями, которые не удастся сразу оценить однозначно. Вы стараетесь действовать осторожно, поскольку понимаете, что любой промах может иметь серьезные последствия. Но избежать ошибок все же не удается. Старайтесь исправлять их как можно раньше, даже если ради этого придется отказываться от каких-то планов.



Лев

В этот день вам придется немало времени посвятить решению проблем, возникших довольно давно и не по вашей вине. Вы не тратите время зря, но многие ваши действия не по нраву окружающим; могут звучать обвинения в эгоизме, неделикатности, нежелании считаться с кем бы то ни было.





Дева

День сам по себе неплох, да только работать почему-то не получается. Какие-то дела, конечно, делаются, но к тому, что действительно требует внимания, вы не решаетесь подступиться, потому что не верите в собственные силы. Стоит обратиться за помощью к деловым партнерам или коллегам – вас поддержат, и многие проблемы будут решены. Возможны денежные поступления, получение награды за ранее проделанную работу.



Весы

Сложный день. Действовать лучше открыто, избегая любых интриг, иначе вы сами себя перехитрите. Любое сотрудничество с сомнительными особами принесет только потери; сделки, заключенные в этот день, не оправдают ожиданий. Не стоит менять работу (хотя провести какие-то предварительные переговоры можно).



Скорпион

Очень хороший день для спокойного отдыха на природе, праздного времяпровождения. Не стоит планировать слишком многого – спешка и суета вам противопоказаны, так что лучше ограничиться неотложными и несложными делами. Во второй половине дня возможны денежные поступления, подарки.



Стрелец

Будьте осторожны – в этот сложный день избежать трудностей удастся далеко не всем представителям знака. Возникают серьезные проблемы в отношениях с членами семьи, может показаться, что даже самые близкие люди к вам равнодушны. Влюбленные ссорятся, некоторые Стрельцы примут решение о разрыве сложившихся отношений.



Козерог

Вы ставите на карту многое, надеясь получить все – но едва ли достигнете нужного результата. Лучше продвигаться вперед постепенно, избегая ненужного риска. Полагайтесь на проверенных партнеров, к новым людям относитесь настороженно: они наверняка попытаются ввести вас в заблуждение. Возможны незапланированные деловые поездки, которые пройдут не лучшим образом.



Водолей

День складывается благоприятно, вам удается правильно использовать все открывающиеся возможности. Однако есть вероятность недоразумений, недопонимания, обид; постарайтесь поумерить свой пыл, будьте более терпеливы с близкими, не давайте воли негативным эмоциям.









Рыбы

День благоприятен с профессиональной точки зрения. Он открывает новые возможности, позволяет решить давние проблемы. Не стоит слишком гордиться своими победами, иначе вы наживете себе врагов, которые могут оказаться довольно влиятельным. Тем, чья работа связана с общением, стоит запастись терпением: они могут столкнуться с грубостью или обманом.

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