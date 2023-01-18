Любовный гороскоп на сегодня, 19 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:53, 18 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 19 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будут непонятны мотивы Вашего поведения, и потому он не сможет объяснить для себя природы тех или иных Ваших поступков. Впрочем, Вам это будет только на руку: Вы все можете закамуфлировать под благо для него же самого, и все это сойдет за чистую монету.







Телец

Сделайте сегодня что-нибудь из ряда вон, чтобы удивились даже те, кто Вас давно и отлично знает. Впрочем, Ваша задача номер один — удивить Вашего любимого человека. Только пусть он приятно Вами шокируется и за удивлением не последует разочарование. Ссориться вам сегодня точно не стоит.



Близнецы

Не надо слов — ограничьтесь красноречивым взглядом. Если Вам покажется, что это не имело ни малейшего воздействия, можете использовать также язык цветов. Для вербального выражения своих чувств время не лучшее.



Рак

Каждое произнесенное Вами слово будет сегодня весомым и значимым, каждый намек будет восприниматься как руководство к действию. Поэтому не бросайте их на ветер, десять раз подумайте, прежде чем сказать. Иначе Ваша личная жизнь может принять весьма неожиданный оборот.



Лев

В семье у Овнов сегодня обстановка вполне нормальная. Однако вне семьи не исключено, что у Вас могут начать завязываться отношения определенного типа, которые, заверяем Вас, не очень обрадуют Вашего супруга (либо супругу). Лучше не пускайте дело на самотек, иначе в ближайшем будущем Вам удачи не видать!





Дева

В этот день только номер телефона Вашего любимого человека поможет Вам разобраться в Ваших чувствах. Сложите его с Вашим собственным и попытайтесь разделить полученную сумму на какое-либо число, кроме самого себя и единицы. Чем больше делителей для числа найдется, тем больше у вас шансов на то, чтобы стать действительно идеальной парой.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго Вас уговаривать на то, чтобы провести этот день в его обществе. Вам и самому будет очень этого хотеться, поэтому отказываться от перспектив столь радужных никакого резона у Вас не будет, даже не ищите.



Скорпион

Вашей паре все завидуют! Все хотят походить на вас! И только Вы знаете, что завидовать-то, собственно говоря, и нечему. Тут сочувствовать во многом надо. Постарайтесь как-то донести эту информацию до общественности, если Вам претит ложное восхищение вашей парой. Или наслаждайтесь этим восхищением, попробуйте поверить в то, что у вас и впрямь все хорошо.



Стрелец

Сегодня Вы встретите родственную душу. Наконец-то кто-то сможет понять Вас и оценить по достоинству! Просто потому что у этого кого-то проблемы схожи с Вашими. Если Вы хотите, чтобы Ваша половинка походила на Вас как Ваше зеркальное отражение, можете завязать отношения более близкие. Однако удовольствие от таких отношений может быть весьма сомнительным.



Козерог

Благоприятный день для совместного построения долгосрочных планов. Очень долгосрочных и весьма совместных. То есть, грубо говоря, где вы будете через пять-десять лет, какие у вас цели на эти годы, что вы планируете делать и каким образом будут развиваться ваши отношения. Если ни к чему путному в итоге не придете, хотя бы помечтаете.



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек доверит Вам какую-то очень важную тайну. Естественно, Вам захочется ею с кем-то поделиться, ибо тяжесть ответственности будет слишком велика. Постарайтесь сделать так, чтобы Ваша половинка об этом ничего не узнала, иначе потом трудно Вам придется.









Рыбы

Сегодня Ваш любимый человек будет нуждаться в Вашей поддержке, причем отнюдь не только моральной. Помогите ему не только словом, но и делом. Возможно, в этом деле не будет ни грамма героизма, однако оно будет необходимо для душевного равновесия Вашей половинки.

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