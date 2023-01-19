Гороскоп на сегодня, 20 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:17, 19 янв 2023

Этот день принесет немало событий, поднимающих настроение и вселяющих оптимизм. Проявив настойчивость и активность, можно получить ответы на самые важные вопросы, понять, как следует решать накопившиеся проблемы. Сотрудничество принимает новые формы, работа над совместными проектами позволяет проявить не только деловые качества и профессионализм, но и лучшие человеческие качества. В решении финансовых вопросов следует воздержаться от экспериментов, отдав предпочтение традиционным, проверенным временем методам.







В личной жизни, напротив, можно и нужно проявлять оригинальность, творческих подход к преодолению трудностей. События, нарушающие привычный ход вещей, не только подарят новые впечатления, но и будут способствовать развитию и укреплению романтических отношений. Здоровый эгоизм и умение настоять на своем помогут тем, кто часто вынужден жертвовать слишком многим ради близких людей.



Овен

Принесут пользу занятия самосовершенствованием, повышением квалификации. Независимые бизнесмены, люди свободных профессий, фрилансеры смогут преуспеть в первой половине дня. Но не стоит в это время вкладывать деньги и брать ссуды, а во второй половине проводить ответственные сделки. Можно пострадать от нечестности.



Телец

Вокруг царят суета и оживление, из-за чего окружающие порой забывают о делах и планах, но вам ничего подобного не грозит. Более того, в этот день вы для многих становитесь примером организованности, работоспособности и сосредоточенности. К вам обращаются за помощью даже очень влиятельные люди; можно не сомневаться в том, что позже они щедро отблагодарят вас за оказанные услуги.



Близнецы

Удачный день, открывающий массу возможностей. Все, что от вас требуется – пользоваться подарками судьбы, а не пренебрегать ими. Можно начинать любые новые проекты, даже если вы не уверены в их успехе: звезды позволяют помочь в реализации смелых замыслов.



Рак

Ярко проявляются лидерские качества представителей знака, в течение всего дня Раки будут в центре событий и внимания. Удается решить ряд сложных вопросов, есть шанс добиться глобальных перемен в жизни. День подходит для начала новых бизнес-проектов, некоторые Раки всерьез задумаются об открытии собственного дела и сделают первые шаги к достижению этой цели.



Лев

Очень трудно правильно распорядиться деньгами; даже если в ваши руки попадет значительная сумма, едва ли вы используете ее разумно. В остальном же день не так уж плох: удается достичь поставленных профессиональных целей, наладить отношения с коллегами и руководством, есть шанс положить конец каким-то давним семейным разногласиям.





Дева

Первая половина дня требует осторожности, особенно во всем, что касается денег. В это время велик риск стать жертвой мошенничества, пострадать от своей доверчивости. Поэтому не заключайте крупных сделок, не делайте необдуманных покупок, старайтесь не иметь дела с людьми, чьи намерения вам пока не ясны.



Весы

Благоприятный день для учебы и проведения исследований. Вам удается отделять важную информацию от второстепенной, обращать внимание только на то, что действительно имеет значение. Также можно заниматься оформлением документов. А вот решение финансовых вопросов лучше отложить, поскольку сейчас вы склонны к излишней расточительности.



Скорпион

День проходит относительно спокойно. В начале его возможны мелкие недоразумения, но, к счастью, вы не принимаете их слишком близко к сердцу, интуитивно чувствуя, что влияние негативных тенденций не будет долгим. Идеи, посещающие вас, не так хороши, как сейчас может показаться; однако сразу отвергать их не следует – позже вы реализуете их в ином виде.



Стрелец

Вам нужно быть осторожнее: в этот день вы склонны рисковать, ходить по краю пропасти, даже если в этом совершенно нет необходимости. Кроме того, возникают проблемы с выбором союзников, вы доверяете тем, кто совершенно этого не заслуживает. Желательно проявлять большую разборчивость, иначе вы окажетесь марионеткой в чужих руках.



Козерог

Благоприятна финансовая картина дня, возможны значительные денежные поступления. Для многих Козерогов этот день будет связан с заключением крупных сделок, началом долгосрочного сотрудничества или деятельности, которая будет долго приносить прибыль. Но для того, чтобы преуспеть, придется отказаться от каких-то свои привычек, нарушить традиции – из-за этого многие Козероги будут испытывать нешуточный стресс.



Водолей

Можно многое успеть, если немного поторопиться. Важно взять хороший темп с самого утра; времени расслабиться и побездельничать у вас не будет. День подходит для встреч, важных переговоров, общения с людьми, которые могут быть вам полезны.









Рыбы

Удачный день, приносящий приятные события и отличные идеи. Деловое чутье Рыб очень остро, представители знака разумно распоряжаются деньгами, как своими, так и чужими. Возможно получение неожиданных предложений, касающихся бизнеса или личной жизни. Не бойтесь кардинальных перемен – они пойдут вам на пользу.

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