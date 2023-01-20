Гороскоп на сегодня, 21 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:12, 20 янв 2023

Придется заниматься чужими делами больше, чем своими. Это будет интересно и даже приятно: ведь можно помочь людям, которые вам дороги. Будет шанс исправить какие-то старые ошибки. Можно попытаться восстановить романтические отношения, которые вы когда-то прекратили, а потом пожалели об этом.







Что бы ни происходило, не торопите события. Очень важно запастись терпением. Спешка часто приводит к ошибкам, поступкам, о которых позже приходится жалеть. Во второй половине дня лучше избегать излишеств: в это время не исключены недомогания.



Овен

Споров и разногласий будет больше, чем обычно. В первой половине дня это помешает решению многих актуальных вопросов. Домашние проблемы мешают сосредоточиться на работе, многие Овны не успевают вовремя решать профессиональные задачи, чем вызывают недовольство руководства. Трудно найти общий язык с женщинами, которые часто вмешиваются в ваши дела и далеко не всегда с благими намерениями.



Телец

День удачный и приятный. Не придется трудиться в поте лица, чтобы добиться желаемого — победы одержать легко, нужно лишь проявить немного изобретательности. Ваши идеи находят поддержку как у коллег, так и у влиятельных людей. К реализации планов преступайте незамедлительно — так вы сможете достичь наилучших результатов. Возможно получение денег, не исключено и повышение по службе.



Близнецы

День очень хорош. Целеустремленность, аккуратность и способность учитывать все вплоть до мелочей не только дают вам колоссальное преимущество над конкурентами, но и позволяют успешно реализовывать планы, ранее пугавшие вас своими масштабами. Не бойтесь привлечь к себе внимание сильных мира сего – они будут к вам в высшей степени благосклонны.



Рак

Попытайтесь воплотить в жизнь давно возникшие идеи: есть шанс добиться успеха, который отразится на всех областях вашей жизни. Вы полны энергии и склонны совершать спонтанные поступки; это удивляет окружающих, но желающих последовать вашему примеру окажется немало. Будьте готовы проявить лидерские качества, объединить единомышленников и вести за собой сомневающихся, однако не приносите слишком больших жертв, чтобы найти общий язык с теми, кто не готов разделить ваши устремления.



Лев

Сложный день. Все важные вопросы старайтесь решать самостоятельно, а если все же решитесь обратиться к кому-то за помощью – выбирайте проверенных союзников, уже доказавших свою преданность вам. Берегите свою репутацию: недоброжелатели наверняка захотят нанести удар по ней. Нежелательно посещать светские мероприятия, многолюдные собрания.





Дева

На работе возможны перемены к лучшему. День проходит очень плодотворно, вы не расходуете силы и энергию попусту. Можно назначать любые встречи. На всех, с кем имеете дело, вы производите самое лучшее впечатление.



Весы

Один из двух сложных и утомительных дней недели. Держитесь – совсем скоро позитивные тенденции напомнят о себе и жить станет легче. Возможна неразбериха в профессиональных делах, вам покажется, что начальство пытается взвалить на вас слишком многое. Не рекомендуется поднимать вопросы, касающиеся карьерного роста или повышения зарплаты.



Скорпион

Скорпионам удается справиться с профессиональными проблемами, но говорить о выдающихся успехах в работе, к сожалению, не приходится. Представители знака вынуждены довольствоваться скромными результатами, а вот их соперники и конкуренты одерживают важные победы. Будьте осторожны на переговорах, не давайте обещаний, которые будет трудно выдержать.



Стрелец

За новые дела беритесь с осторожностью, они не так просты, как вы думаете, и потребуют немалых усилий. Союзники поддерживают вас, но пока, увы, лишь добрыми словами: решать все проблемы вам приходится самостоятельно. Появляется ощущение усталости, могут напомнить о себе хронические недомогания.



Козерог

Неблагоприятный день для общения с женщинами: они охотно используют вас для решения собственных проблем, но не торопятся оказывать ответные услуги. Возможны финансовые потери, неудачные покупки, потеря денег или ценных вещей. Нежелательно заключать сделки; даже проверенные партнеры могут подвести.



Водолей

Начинается день непросто, но с каждым следующим часом влияние позитивных тенденций усиливается, поэтому не теряйте оптимизма и уверенности в себе. Хорошо проходят личные и деловые встречи, назначенные на вторую половину дня, вам удается достичь взаимопонимания с людьми, которые крайне неохотно идут на контакт с кем бы то ни было. Возможны значительные денежные поступления.









Рыбы

Избегайте лишних расходов. Соблазнов сегодня будет много, противостоять им трудно; но если вы будете пытаться исполнить все свои желания (и немедленно!), то скоро останетесь на мели. Неплохой день для работы, наибольших успехов добьются руководители. Вероятны заманчивые деловые предложения; доверьтесь своей интуиции: она подскажет, как на них реагировать.

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