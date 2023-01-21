Гороскоп на сегодня, 22 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:26, 21 янв 2023

День обещает много идей и неожиданных открытий. Он отлично подходит для дел, требующих изобретательности, фантазии и творческого подхода. Не стоит следовать чужому примеру, лучше прислушаться к тому, что подсказывает собственная интуиция. Не исключено, что захочется что-то изменить в своей жизни. Вы быстро поймете, что нужно сделать, чтобы воплотить в жизнь ваши самые смелые идеи и планы.







Не спешите принимать решения, касающиеся личных отношений. Уделите больше внимания людям, которые вам дороги. Если сейчас удастся открыто поговорить о своих чувствах, отношения в ближайшее время могут измениться к лучшему.



Овен

День сложится удачно, если вы будете избегать неоправданного риска и необдуманных поступков. Лучше всего действовать в соответствии с заранее составленным планом. А если все-таки приходится импровизировать, избегайте действий, которые могут неприятно удивить или шокировать окружающих. Нарушать традиции и общепринятые правила нежелательно.



Телец

Влияние позитивных тенденций порой дает о себе знать, но все же день в целом складывается скорее неудачно. Трудно найти общий язык с окружающими, даже в беседах с близкими людьми не всегда удается взять верный тон. Возможны разногласия с родственниками; желательно воздержаться от обсуждения финансовых и имущественных проблем.



Близнецы

День будет довольно скучным и не оправдает ожиданий многих представителей знака. Не стоит надеяться на что-то особенное: звезды приготовили для вас лишь весьма заурядное кушанье: мелкие бытовые проблемы, незначительные трудности и столь же незначительные радости. Не пытайтесь как-то изменить ситуацию – из-за ваших необдуманных поступков она может только ухудшиться.



Рак

Судьба предоставит благоприятные возможности, связанные с профессиональной деятельностью: можно устроиться на новую работу или получить повышение. Хорошо начинать новые проекты, назначать встречи с начальством, планировать дела. Единственное, чего не стоит делать, – это заниматься покупками, приобретенные вещи вряд ли прослужат долго.



Лев

Все идет не так уж плохо. Если вы не будете слишком рваться вперед и умерите свой пыл, то день может сложиться вполне благополучно. Не торопитесь говорить все, что приходит вам в голову, делиться своим мнением там, где о нем никто не спрашивает. Попробуйте держаться в тени – если у вас это получится, вы избавите себя от многих забот.





Дева

Старайтесь не терять время попусту – вам нужно действовать, и действовать быстро. Отбросьте сомнения и доверьтесь интуиции, она вас не подведет. Можно импровизировать, использовать нестандартные решения. Нет никакой необходимости придерживаться ранее составленного плана или следовать всем традициям.



Весы

Забота о близких отвлекает вас от собственных проблем, и это не так уж плохо: по крайней мере, вы проводите время за полезными занятиями, а не тратите его на бесплодные размышления. Напомнят о себе давние друзья, возможно приглашение в гости. Не исключено и посещение светского мероприятия, которое немного развлечет вас.



Скорпион

Не всегда удается смотреть на вещи реально многие представители знака рискуют оказаться в плену собственных иллюзий. Возникает желание что-то изменить в отношениях с окружающими; не понимая, что именно вас тяготит, вы порой совершаете опрометчивые поступки. Неоднозначна финансовая ситуация. Есть опасность переоценить свои возможности и взять на себя невыполнимые обязательства.



Стрелец

Очень трудно придерживаться ранее составленного плана, ведь события развиваются совсем не так, как вы ожидали. Что ж, придется приспосабливаться к ситуации – вы неплохо справитесь с этой задачей. Помощь приходит оттуда, откуда не ждали. Не забудьте поблагодарить человека, выручившего вас в трудный момент, иначе обид не избежать.



Козерог

Вас ждут интересные встречи. В контактах будьте разборчивы – сегодня, к сожалению, к вам тянутся не только достойные особы. Возможны неудачные сделки и покупки, но ваши финансовые потери будут незначительными. Хорошо принимать гостей, можно пригласить коллег или деловых партнеров: в неформальной обстановке вы без труда выработаете эффективную стратегию решения профессиональных задач.



Водолей

Очень благоприятный день. У вас получается все, за что вы беретесь, не возникает проблем с реализацией ранее составленных планов. Многие представители знака добиваются целей, которые уже начали считать недостижимыми. Возможно получение помощи от людей, которые неоднократно отказывали вам в поддержке.









Рыбы

День не самый благоприятный – в основном потому, что вы обращаете внимание только на то, что вам не нравится, слишком большое значение придаете неудачам, сдаетесь почти молниеносно, если на вашем пути возникает преграда. Удается отделаться легким испугом: потери минимальны, конфликты поддаются быстрому урегулированию, но и успехи незначительны.

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