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Любовный гороскоп на сегодня, 22 января 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 22 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:29, 21 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 22 января 2023 года по знакам зодиака

Овен
Овнам нынче гораздо лучше было бы жевать, чем говорить. Но ведь непременно найдутся те, кто заявит о своей диете, кушать откажется и наболтает такого… Будьте осмотрительны, даже если Вам не хочется есть – не обижайте тех, кто хотел Вам угодить. Особенно часто жертвами Вашей невоздержанности будут становиться мамы и бабушки.



Телец
Срочно требуются перемены! Если Вы не можете позволить себе сменить дом, автомобиль или любимого человека, измените хотя бы отношение к последнему. Можно даже в лучшую сторону.

Близнецы
Сегодня Вы будете путать очевидные вещи и забывать очевидные факты, что усложнит для Вашего любимого человека процесс понимания того, что Вы хотите ему сказать. Впрочем, вы так давно вместе и так хорошо друг друга знаете, что слова вам и не нужны: и по взглядам все понятно будет.

Рак
Сегодня Вашему любимому человеку не захочется проводить с Вами столько времени, сколько Вы считаете нужным. Из-за этого у Вас, разумеется, могут разгореться споры и даже ссоры. Постарайтесь все же найти какой-то компромисс или хотя бы пойти на него самостоятельно.

Лев
Сегодня все будут завидовать тому, насколько красиво и гармонично Вы смотритесь с Вашим любимым человеком. От вас будет исходить самое настоящее сияние, которое нельзя будет не заметить, да и вы сами будете светиться и греться его лучами. Главное для вас – все это не растерять.


Дева
Девы-женщины, конфигурация планет и звезд сегодня не обещает ничего особенного. Для Вас это самый обычный день. Его единственная особенность — вероятность потратить больше денег, чем Вы зарабатываете. Но пусть Вас это сильно не беспокоит — супруг покроет Ваши расходы.

Весы
Сегодня Вам не стоит слишком полагаться на Вашего любимого человека, даже если он очень ответственен и надежен. Пусть все, что может от Вас зависеть, зависит только от Вас, иначе будет велика вероятность ошибиться и получить совсем не тот результат, который хотелось бы.

Скорпион
Сегодня у Вашего любимого человека возникнут некие проблемы в работе, учебе или в другой сфере жизни, что помешает ему сполна насладиться общением с Вами. Постарайтесь это понять и не предъявлять каких бы то ни было претензий. Ваше понимание может значительно облегчить ему жизнь.

Стрелец
В этот день обратите особое внимание на свой внешний вид. Вы должны быть неподражаемы, воплощать собой образчик вкуса, стиля и элегантности. Ваш любимый человек, ныне существующий или потенциальный, обязательно это оценит и не упустит свой шанс.

Козерог
Сегодня Вашему любимому человеку захочется почувствовать себя защищенным в Вашем обществе, поэтому он будет требовать от Вас надежности и гарантий на сто лет вперед. Если Вы не готовы их дать прямо сейчас, постарайтесь перевести разговор на другую тему.

Водолей
В жизни Вашего любимого человека появилась какая-то проблема, решить которую он может только с Вашей помощью. Какого рода помощь ему понадобится, сказать сложно не только звездам, но даже и ему самому, однако Вы это каким-то образом поймете. Любящее сердце всегда все понимает без слов.



Рыбы
В этот день Вам как никогда пригодятся знания, полученные в далекие школьные годы. Они каким-то образом сыграют важную роль в отношении к Вам Вашего любимого человека. У Вас есть уникальный шанс значительно вырасти в его глазах и стать еще более значимым и, следовательно, любимым.

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Гороскоп на сегодня, 22 января 2023 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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