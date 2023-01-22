Гороскоп на сегодня, 23 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:34, 22 янв 2023

В первой половине дня трудности могут возникать из-за невнимательности, легкомыслия, переоценки своих возможностей. В это время особенно высока вероятность напрасных трат, финансовых потерь. Будет трудно сосредоточиться на начатых делах, выбросить из головы посторонние мысли. Многим удается плодотворно трудиться только в одиночестве или, по крайней мере, минимизировав контакты.







Во второй половине дня позитивные тенденции наберут силу. Именно в это время вероятны какие-то приятные сюрпризы, удачные совпадения, интересные встречи. Возможным становится благополучное урегулирование давнего конфликта.



Овен

Вторая половина дня – неплохое время для общения с близкими. Вам удается взять верный тон, положить конец разногласиям. Возможны встречи с друзьями детства; воспоминания о минувших днях поднимут вам настроение.



Телец

Вас не упрекнешь в излишней консервативности: сегодня вы открыты для всего нового, не боитесь экспериментировать, а на риск идете даже с некоторым удовольствием, впрочем, не теряя при этом головы. Очень хорошо проходят встречи с родственниками, разнообразные семейные торжества, к организации которых вы подходите творчески.



Близнецы

Вы деятельны и энергичны. Удается сосредоточиться на том, что действительно важно, вы идете к цели, не отвлекаясь на решение второстепенных задач. Эмоций и переживаний будет много, но вы держите их под контролем, руководствуетесь исключительно здравым смыслом.



Рак

Это сложный день; проблем возникает немало, порой вы сталкиваетесь с трудностями именно там, где меньше всего этого ожидали. Возможны конфликты и разногласия с руководством, споры с коллегами. Несмотря на некоторый дискомфорт на рабочем месте, трудитесь вы плодотворно; ваши успехи вызывают у окружающих зависть.



Лев

Найти правильное применение кипящей энергии станет основной вашей задачей. Будьте осторожны и не выплескивайте эмоции на окружающих, есть вероятность кого-либо сильно оскорбить. В делах постоянно возникают новые препятствия, так что лучше отложить наиболее важные из их на более благоприятное время.





Дева

Очень хороший день для публичных выступлений, важных деловых переговоров, обсуждения любых вопросов. Легко изменить что-то к лучшему в отношениях с коллегами и руководством, упрочить свои позиции. Появляются новые идеи, интересные и заслуживающие внимания. Но с реализацией их лучше не спешить – благоприятный момент для решительных действий наступит несколько позже.



Весы

Подходящий день для работы с документами, составления отчетов и смет, планирования бюджета. Правда, вам будет довольно трудно сосредоточиться, но, если все же удастся заставить себя взяться за дело, результаты не заставят себя ждать. Деловые отношения складываются не лучшим образом, поскольку напоминают о себе давние разногласия и конфликты.



Скорпион

Неудивительно, что сегодня все бегут к вам за советом и моральной поддержкой: чужие проблемы вы решаете легко, а вот с собственными разобраться пока не можете. Поговорите с друзьями о том, что вас беспокоит, не стесняйтесь признаваться в своих чувствах – откровенный разговор поможет разобраться в сложившейся ситуации, вы получите ответы на многие актуальные вопросы.



Стрелец

День приносит увлекательные занятия, задачи, решение которых станет очень интересным делом, а также обещает быстрое достижение поставленных целей. Вы легко находите общий язык с новыми знакомыми, но и с давними деловыми партнерами и близкими людьми не ссоритесь. Многие Стрельцы в этот день занимаются миротворчеством, урегулированием чужих конфликтов.



Козерог

Не стоит слишком близко к сердцу принимать проблемы, возникающие в этот день: они не так серьезны, как вам сейчас кажется. Доверяйте только тем, кто уже не раз делом доказал вам свою преданность; новые знакомые могут подвести, в том числе – сами того не желая. Возможны финансовые проблемы из-за невнимательности, напрасные расходы могут оказаться очень значительными. Стоит задуматься о том, как тратить деньги более рационально.



Водолей

Это подходящий день для начала какого-то большого и важного дела. Вы не должны торопиться, попытки опередить события ни к чему не приведут. Более того, иногда лучше медлить и тянуть время – так будет гораздо проще правильно решить все возникающие вопросы. Хороший день для общения с людьми, имеющими отношение к искусству: общение с ними расширит ваши горизонты.









Рыбы

Подходящий день для общения с влиятельными покровителями – можно в очередной раз получить помощь. Хорошо заниматься делами, вызывающими всеобщий интерес: вы проявите себя наилучшим образом, завоюете уважение людей, которые вам интересны. Практически любые эксперименты проходят удачно, если вы не беретесь за них в одиночку.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram