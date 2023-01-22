Любовный гороскоп на сегодня, 23 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:38, 22 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 23 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Постарайтесь сегодня не проявлять активности и вообще ничего не предпринимать для изменений и улучшений ваших отношений. Более неподходящего дня для подобных действий не придумать. Уж если Вашей половинке совсем невтерпеж будет что-нибудь эдакое провернуть, пусть она и проворачивает. И да будет все на ее совести.







Телец

Сегодня стоит с недоверием или, лучше сказать, с осторожностью относиться ко всему, что Вам скажут. Особенно если говорит Ваша вторая половинка. Особенно если категорично что-то утверждает. Звезды не призывают Вас считать все сказанное Вам обманом, но и беспрекословно всему верить тоже было бы неправильно.



Близнецы

Если Вам не дает покоя какая-то проблема в отношениях с любимым человеком, не ждите, пока она спровоцирует в них раскол, и прямо обсудите ее со своей второй половинкой. Это позволит Вам подавить ее в зачатке.



Рак

Чтобы цветок не завял, нужно постоянно менять в вазе воду. Постоянно добавлять свежую, очищенную. Это актуально и для Ваших чувств. Давненько Вы не освежали их, не подпитывали, мешая им расцвести или хотя бы жить подольше. Пусть эта тенденция окончится сегодня!



Лев

Если Ваш брак трещит по швам, а любимый хомячок укусил утром за палец, значит, не все ладно в датском королевстве и пришло время что-то менять в своей жизни. Звезды дают дельный совет: сделайте себе новую прическу и поменяйте работу. Дайте новым мыслям и впечатлениям наполнить Вашу жизнь новым содержанием и смыслом!





Дева

Не будьте категоричны и не торопитесь сегодня выражать свое удовольствие или неудовольствие по тому или иному поводу. Ваше мнение очень много значит для Вашего любимого человека, поэтому постарайтесь его выразить максимально корректно и точно. В противном случае между вами станет еще на одну черную кошку больше.



Весы

Наметьте на сегодня четкую линию поведения и следуйте ей, несмотря ни на что. Обстоятельства могут Вас заставить поменять точку зрения, однако спонтанно принимать решения не стоит. В противном случае, Ваши отношения с любимым человеком могут осложниться и даже вылиться в довольно неприятный конфликт.



Скорпион

Сегодня между вами встанет третий лишний. Возможно, это будет будущий или потенциальный поклонник Вашей половинки. А может, и призрак из Вашего прошлого или настоящего. Будьте с ним решительны, и если он мешает Вам, без всякого стеснения гоните его поганой метлой. Пусть возвращается туда, откуда пришел.



Стрелец

Сегодня Вам предстоит очень много ездить, перемещаться в пространстве. Огромное количество времени Вы проведете в пути. Постарайтесь использовать это время с пользой: подумайте о ваших отношениях и примите решения, на обдумывание которых у Вас не хватало времени в неподвижный период времени.



Козерог

Сегодня Вам придется быть сильным и мужественным для того, чтобы преодолеть те препятствия, которые выстроила судьба на пути вашего тандема к долгой и счастливой совместной жизни. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы ничто вашему союзу не повредило.



Водолей

Сегодня любовь станет доминирующим чувством. Из-за нее Вы забудете про работу, учебу, спорт, хобби, да и вообще про все, что Вас интересует. Ваша половинка будет счастлива! Сегодня пусть так оно и будет, а с завтрашнего дня постарайтесь все-таки вернуться в обычный ритм жизни.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется как-то над Вами подшутить. Неизвестно, насколько смешно у него это получится, но вот какова Ваша половинка, Вы поймете довольно быстро по характеру шутки. Не забудьте сделать соответствующие выводы, лучше в больших количествах!

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