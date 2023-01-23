Любовный гороскоп на сегодня, 24 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:49, 23 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 24 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Прекрасная половина Овнов сегодня с величайшем прискорбием обнаружит, что запасы косметики вот-вот подойдут к концу. Не переживайте, бывают проблемы и похуже! Намекните об этом супругу — он найдет выход из ситуации. Например, посоветует ограничиться умыванием по утрам и предложит поехать в поход в лес на недельку. Благо, там из ценителей красоты только зайцы водятся. Соглашайтесь.







Телец

Если Вы будете пытаться переждать проблемное время и жить в надежде на лучшее, весь груз решения тпудностей свалится на Вашего любимого человека и, вполне возможно, его придавит. Постарайтесь все же облегчить его незавидную участь, возьмите часть груза на себя.



Близнецы

Не стоит сегодня сильно рассчитывать на помощь Вашего любимого человека: она будет больше напоминать медвежью услугу, нежели реальную подмогу. Так что если он Вам вдруг задаст сакраментальный вопрос «Тебе помочь или не мешать?», ответьте лучше: «Не мешать».



Рак

Сегодня Вы обнаружите, что Ваш любимый человек – самый настоящий фанат своего дела. Он будет Вам рассказывать о своей работе или своем же хобби с таким огнем во взоре, что Вы вполне можете удивиться: про Вас он с таким огнем не говорил никогда. Может быть, только при Вас?



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто простить Вас за тот или иной Ваш поступок. Однако он сделает это во имя ваших отношений. Постарайтесь оценить его жест и приложить все усилия к тому, чтобы подобная ситуация больше никогда не повторялась.





Дева

В этот день главное, чтобы все делалось легко и, как говорится, без напряга. В том числе и касательно дел любовных. Все, что в удовольствие, все правильно, а если удовольствию вопреки, то стоит задуматься о целесообразности этого действия. Может быть, без него можно будет как-нибудь обойтись?



Весы

В ваших отношениях все вовсе не так безрадостно, как Вам кажется. Проблема существует скорее не на самом деле, а исключительно в Вашем воображении. И в воображении Вашего любимого человека, куда уж без него. Откройте глаза и посмотрите на ваш тандем здраво: все же хорошо!



Скорпион

В этот день Ваш любимый человек проявит по отношению к Вам удивительные заботу и нежность. Его желание помочь Вам в решении Ваших проблем будет настолько велико, что даже если проблем в Вашей жизни не будет, Вы их с удовольствием выдумаете, только чтобы сделать ему приятное.



Стрелец

В этот день Вашему любимому человеку захочется провести с Вами максимально возможное количество времени, однако его и Ваше понятия максимума будут несколько расходиться. Постарайтесь как-то скоординировать ваши представления и свести их к среднему арифметическому.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку покажется, что Вы что-то от него скрываете, и такие новости его не порадуют. Он постарается выяснить все, что было в Вашей жизни и немного того, чего не было. Главное для Вас – оставаться максимально честным, искренним и открытым.



Водолей

Кажется, в заботах Вы совсем забыли о своей второй половинке! Срочно принимайтесь исправлять это! Сегодня День Подарков для Любимых, вот и бегите скорее по магазинам.









Рыбы

Ваш день сегодня напоминает полет мотоциклиста по вертикальной стене. В любой момент может случиться всякое – на глазах у многочисленной публики. Но Вы верите, что Вам обязательно повезет. Тем более, что Вас лучше любой амуниции хранит любовь Вашей половинки.

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