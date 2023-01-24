Гороскоп на сегодня, 24 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:20, 24 янв 2023

Этот день хорошо подходит для начала чего-то нового, будь то бизнес-проект или романтические отношения. Становится острее интуиция, людям становится легче понять друг друга, а также заметить и оценить те факторы, которые могут повлиять на развитие событий. Даже те, кто обычно руководствуется исключительно логикой, сейчас могут действовать по наитию, и действовать совершенно безошибочно.







С этим днем связано много событий семейного характера, а также разнообразных домашних забот. Очень трудно поладить с детьми. Дальние родственники далеко не всегда относятся друг к другу так доброжелательно, как следовало бы.



Овен

День хорошо подходит для завершения дел, начатых накануне. Хорошо проходят и встречи, о которых вы договорились в четверг, в том числе – романтические. За что-то новое нужно браться с осторожностью, к новым знакомым – тщательно присматриваться, и не удивляться, если вдруг выяснится, что они держат камень за пазухой.



Телец

День будет насыщенным, ярким и интересным, если вы дадите волю фантазии. Творческий потенциал высок – это значит, что скучать не придется ни вам, ни тем, кто вас окружает. К тому же возможны незапланированные визиты друзей, встречи с людьми, по которым вы успели соскучиться. Не исключено, что напомнит о себе особа, некогда владевшая вашим сердцем.



Близнецы

Вы не сдаетесь, даже если обстоятельства складываются не самым благоприятным образом. Что ж, это очень похвально, а к тому же и эффективно – к концу дня вы непременно добьетесь того, к чему стремились. Обратите внимание на свои отношения с окружающими: сегодня вам не помешают деликатность и такт.



Рак

Очень удачный день. У вас боевое настроение – так что ваших противников можно только пожалеть. Представители знака прекрасно справляются с решением самых разных задач, демонстрируют профессионализм, когда это необходимо, и добиваются успеха даже в самых сложных делах. Раки-бизнесмены смогут расширить свое дело.



Лев

Прекрасный день для того, чтобы приумножить свои достижения в профессиональных областях. Причем для этого вам не понадобится протекция и поддержка. Сейчас Львы способны добиваться многого без чьей-либо помощи, опираясь лишь на свои выдающиеся личные качества и приобретенные умения. Вы необычайно проницательны и способны просчитать все на несколько шагов вперед, чтобы не оставить конкурентам ни единого шанса.





Дева

Это удачный день. Вы сможете добиться многого, если не станете тратить время зря. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы проявить самостоятельность, воплотить в жизнь какие-то давние замыслы, которые ранее не получили одобрения окружающих. Приветствуется творческий подход к решению любых проблем.



Весы

Необходима разборчивость в контактах – к вам сегодня тянутся самые разные люди, но далеко не всем стоит доверять. Те, кто обещают слишком многое, едва ли сдержат слово; не стоит верить и особам, осыпающим вас комплиментами и похвалами по любому поводу. Есть риск пострадать из-за слухов и сплетен, которые распускают ваши недоброжелатели.



Скорпион

День очень сложный. Возникает конфликтная ситуация, не имеющая к вам прямого отношения; вы поддерживаете проигрывающую сторону, и тоже можете понести потери. Защитите свои финансовые интересы, воздержитесь от участия в сомнительных начинаниях, аферах. Рисковать деньгами и имуществом нельзя.



Стрелец

Не торопитесь. Дела, начатые в этот день, едва ли удастся быстро довести до конца, но все же усилия ваши не будут напрасными. Ограничьтесь запланированными покупками, воздержитесь от спонтанных расходов, даже если денежные поступления превзойдут ваши ожидания. Неплохой день для переезда или подготовки к нему, а также обновления интерьера.



Козерог

Вы знаете, что торопиться не нужно, и потому, невзирая на многочисленные уговоры и советы, дожидаетесь благоприятного момента, не предпринимаете решительных действий раньше времени. Результатом можно гордиться: вам удается и желаемое получить, и силы сэкономить.



Водолей

В этот день вы в большей степени, чем обычно, склонны контролировать свои эмоции, держать при себе мысли и чувства, к которым проявляют интерес окружающими. Такая скрытность может обидеть людей, которым вы небезразличны, но, с другой стороны, именно она гарантирует вам необходимое душевное спокойствие.









Рыбы

Чем более разнообразны дела, которыми вы занимаетесь, тем лучше вы с ними справляетесь. Сосредоточенность на чем-то одном ограничит ваши возможности и снизит вероятность успеха. Можно импровизировать, принимать нестандартные решения. Ваши идеи будут хорошо приняты окружающими.

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