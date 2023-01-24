Любовный гороскоп на сегодня, 25 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:24, 24 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 25 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Помогите Вашему любимому человеку в его делах, даже если он об этом не просит. Конечно, не стоит отодвигать его от рабочего места и выполнять всю его работу самостоятельно. Но если вдруг Вы узнаете такую информацию, которая была бы для него полезна (а сегодня вероятность этого довольно велика), стоит немедленно все ему рассказать. Вам будут благодарны.







Телец

Сегодня заканчивается непростой период в Вашей личной жизни, и завтра наступит другой. Он будет куда менее трудным и куда более интересным, если Вы правильно сопоставите Ваши силы и будете действовать с Вашим любимым человеком сообща.



Близнецы

Сегодня благоприятный день для того, чтобы распить в компании с Вашим любимым человеком какой-нибудь экзотический напиток. Или хотя бы просто алкогольный. Но не очень: до банальной водки опускаться все же не стоит. Разве что с хорошей закуской и задушевными беседами.



Рак

Сегодня Вам стоит вспомнить рецепты Вашей бабушки и приготовить по ним Вашему любимому человеку что-нибудь особенно вкусное. Пусть он удивится Вашим кулинарным способностям и, съев свежеполучившийся шедевр, почувствует, что любит Вас еще больше.



Лев

Сегодня Вам предстоит выполнить ответственное задание, которое Вам поручит Ваш любимый человек. Постарайтесь сделать это с максимальным усердием и старанием. В противном случае, любая Ваша неудача будет списана на то, что Вы не очень-то и хотели сделать все, как нужно, а значит, не больно-то и любите Вашу половинку.





Дева

Сегодня Вам будет довольно грустно вспоминать о некоторых моментах Вашего совместного прошлого с Вашим любимым человеком. А раз так, может быть, и не стоит этого делать? В конце концов, и хорошего у вас было немало. И есть сейчас, иначе вы бы не остались вместе.



Весы

Весам, похоже, предстоит сделать очень важное дело, причем немедленно. Скорее всего, сейчас вся семья окажется оторвана от своих занятий, чтобы посодействовать Вам в этом важнейшем процессе. Надо сказать, особой благодарности домашние к Вам по данному поводу испытывать не будут.



Скорпион

В этот день все тайное станет явным. Все скелеты выпадут из шкафов и все то, что Вы тщательно скрывали от Вашего любимого человека, равно как то, что он тщательно скрывал от Вас, выплывет наружу и станет достоянием если не широкой общественности, то обоих участников вашего тандема — точно.



Стрелец

Сегодня Вам не стоит бояться экспериментировать в личной жизни. Любого рода безумие, пусть даже самое нелогичное, скажется более чем благоприятно на Ваших отношениях с любимым человеком, даже если сейчас Вам кажется, что дела будут обстоять совсем по-другому.



Козерог

Сегодня самый подходящий день для подведения итогов. Вам удастся выяснить, чего Вы достигли с Вашей половинкой, какие ждут вас перспективы, что у вас было хорошего и плохого и насколько вам нужно продолжение ваших отношений. Оптимальнее подводить итоги вместе – объективнее получится.



Водолей

Сегодня подходящий день для того, чтобы делать подарки и принимать дары самому. Может быть, в результате Вы и не станете обладателем чего-то большого и ценного, но настроение повысится многократно.









Рыбы

Сегодняшний день стоит посвятить выбору подарка для любимого человека. Именно сегодня на Вас снизойдет озарение — Вы поймете, что ему нужно или хотя бы что ему понравится. Увы, вдохновение будет недолговечным, и уже к вечеру испарится, поэтому звезды рекомендуют ловить момент.

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