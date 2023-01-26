Гороскоп на сегодня, 27 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:09, 26 янв 2023

Хорошо начинать новые дела, особенно если они касаются финансовой сферы. Коммерческие сделки пройдут весьма удачно. Стоит уделить время общению, переписке, работе с документами или коротким поездкам. Свежие идеи помогут сдвинуть с мертвой точки нерешенные проблемы.







Эмоции ярко проявятся в личных отношениях. Усилятся переживания по поводу родственников, детей. Старайтесь не поддаваться даже самым сильным чувствам, так как в будущем они могут принести страдания.



Овен

Нужно приложить немало усилий, чтобы добиться успеха, вам же совершенно не хочется выбиваться из сил. Овны, которые предпочтут не напрягаться, не останутся ни с чем, однако их достижения будут очень-очень скромными. Рассчитывать на поддержку союзников и единомышленников не стоит, ничего полезного они сегодня для вас не сделают, даже если очень постараются.



Телец

Для плодотворной и успешной работы вам необходима свобода действий. В сложных ситуациях ориентироваться следует на собственные решения и представления о событиях, а не на то, о чем говорят окружающие. Интуиция будет особенно сильной в середине дня, этот же период подходит для важных деловых встреч.



Близнецы

Решения, которые вы принимаете, оригинальны и нестандартны, окружающих это может поставить в тупик. Вы идете к поставленной цели и не отказываетесь от своих планов, как бы ни развивались события. На работе возможны неожиданности, деловые партнеры могут подвести. Постарайтесь не ожидать слишком многого от окружающих.



Рак

День пройдет неплохо. Ракам удается избегать сложных и трудных дел, хорошо проводить время, пока работают другие. Руководители могут доверять своим подчиненным, рядовые сотрудники приятно удивят начальство своей находчивостью. Не торопитесь заключать сделки: есть опасность пропустить какую-то важную информацию.



Лев

В начале дня могут возникать трудности. К тому же эмоциональный фон в это время будет неблагоприятным — этим и объясняется ваша острая реакция на все происходящее. Нелегко поладить с коллегами: вы не хотите никого обижать, но все же многие ваши высказывания неоднозначны, и впечатлительные люди часто понимают их неправильно.





Дева

Неоднозначный день. Позже, вспоминая его, вы поймете, что не все было так уж плохо, пока же вы видите происходящее в самых мрачных тонах и оцениваете ситуацию исключительно негативно. Возможны мелкие потери, не исключены неудачные покупки и инвестиции, однако финансовая катастрофа вам не грозит.



Весы

Вам удается найти человека, который готов взять на себя решение всех ваших проблем. Не скрывайте своей благодарности, и ваш добровольный помощник будет действовать вдвойне усердно. Возможно урегулирование давних разногласий с руководством, юридических тяжб, конфликтов с представителями органов власти.



Скорпион

Сегодня вы можете положиться на удачу. Большинству Скорпионов везет часто и разнообразно – только и успевай принимать многочисленные подарки судьбы. Проблемы решаются сами собой или при минимальном вашем участии. Рискованные проекты оказываются выгодными и удачными.



Стрелец

Не стоит планировать ничего значительного на начало дня: это время сложное и неоднозначное, добиться нужных результатов или довести до конца даже самое простое дело будет трудно. Нестабилен эмоциональный фон, возможны приступы раздражительности, вы невольно провоцируете конфликты.



Козерог

Будет трудно: влияние негативных тенденций сильно. Однако в середине дня у вас будет возможность исправить ситуацию, направить развитие событий в более благоприятное русло. Помогут в этом знакомые женщины – они хорошо понимают вас, дают отличные советы, поддерживают вас морально. День подходит для покупки красивых вещей, однако они не должны быть дорогими.



Водолей

Этот день связан с ложными надеждами, иллюзиями, планами, которым не суждено осуществиться. Вы слишком часто верите собственным фантазиям и слишком мало задумываетесь о том, что происходит в действительности. Оставаться в заблуждении приятно, но вот выход из такого состояния будет болезненным.









Рыбы

В целом день неплохой, но середина его может принести неприятные события – и расстроят они вас не на шутку. Между тем, возникшие проблемы совсем не так серьезны, как кажется; более того, многие из них решатся сами собой, вам нужно лишь немного подождать. Не торопитесь обсуждать свои планы с новыми знакомыми: есть опасность, что кто-то «украдет» ваши хорошие идеи.

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