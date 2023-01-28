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Гороскоп на сегодня, 29 января 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 29 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:44, 28 янв 2023

Этот день будет удачным и плодотворным. Он хорошо подходит для решения несложных практических задач, а также для поиска ответов на важные вопросы. Сегодня многие хотят добиться целей как можно скорее, поэтому не всегда пользуются честными методами. Имейте в виду: любые интриги будут разоблачены, не рассчитывайте достичь успеха с их помощью.



Можно найти единомышленников, в том числе – среди тех людей, которые раньше вас не поддерживали. Вместе вы сможете справиться с самыми сложными делами. Возможны выгодные покупки, удачные сделки.

Овен
Приходится заниматься тем, что вы предпочли бы поручить другим. К сожалению, помощников у вас сегодня маловато, а те, что есть не заслуживают доверия. С другой стороны, то, что вы делаете самостоятельно, получается у вас по-настоящему хорошо. Этот день подходит для любых творческих занятий, да и с привычными делами вы вовремя справляетесь именно благодаря оригинальному подходу.

Телец
День начинается не особенно удачно. Трудно сопротивляться негативным эмоциям, вас одолевают мрачные мысли. Меняются (увы, не в лучшую сторону) отношения с окружающими, не исключено, что вы останетесь наедине со своими проблемами. Возможны конфликты с близкими людьми.

Близнецы
Складывается неоднозначная ситуация, в которой трудно выбрать правильную линию поведения. Но если вы все как следует обдумаете, то сможете поступить мудро и не допустите ошибок, о которых позже пришлось бы пожалеть. Вероятны проблемы в отношениях с деловыми партнерами; отстаивайте свою точку зрения, не торопитесь идти на уступки.

Рак
Благоприятный день. Ставьте перед собой высокие цели и старайтесь максимально эффективно использовать влияние позитивных тенденций. Сегодня вам будут помогать многие, в том числе – люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Подходящий день для решения любых вопросов, связанных с поездками и путешествиями.

Лев
Вас ждет очень неплохой день. Мыслите вы здраво, в будущее смотрите с оптимизмом, своим природным обаянием пользуетесь умело. Так что у вас есть все основания рассчитывать на успехи в самых разных сферах жизни. Очень благоприятна финансовая картина, возможны денежные поступления или получение заманчивых деловых предложений.


Дева
Любые ваши действия, даже самые безобидные, заставляют окружающих нервничать. Все дело в том, что сегодня вы кажетесь человеком очень эгоистичным, жестким, готовым идти к своей цели по трупам – и, хотя столь неприятной особой вы отнюдь не являетесь, все стараются на всякий случай держаться подальше. Настойчивость позволяет преуспеть в ведении деловых переговоров, но будьте готовы к тому, что многие соглашения этого дня будут пересмотрены.

Весы
Сопротивляйтесь соблазнам. Они многочисленны и разнообразны, но у вас достаточно твердости, чтобы устоять. Помните, что обо всех поступках, которые вы совершаете в этот день, рано или поздно станет известно – поэтому не делайте ничего, чего позже пришлось бы стыдиться.

Скорпион
Благоприятный день для решения юридических вопросов, оформления документов, встреч с чиновниками и представителями органов власти. В спорах с влиятельными людьми вам удается отстоять свою точку зрения, не нажив при этом себе врагов. Общение с коллегами поднимает настроение и позволяет получить информацию, которая вскоре пригодится.

Стрелец
Очень плодотворный день, обещающий большие успехи в любых делах, за которые вы возьметесь с неподдельным энтузиазмом. Вы интуитивно выбираете перспективные проекты, не тратите время на то, что не принесет прибыли. Можно решать финансовые вопросы, распоряжаться как собственным, так и доверенным вам имуществом.

Козерог
Вы много думаете и приходите к правильным выводам. Правда, порой окончательное решение принимается слишком поздно. Между тем, день требует расторопности, а порой и просто молниеносной реакции на происходящие события. Так что хорошо, если рядом будет человек, способный вывести вас из задумчивости и подтолкнуть к совершению тех или иных поступков.

Водолей
День интересных встреч, плодотворных переговоров. Вы высказываете свое мнение одновременно доходчиво и деликатно, поэтому едва ли кто-то будет вами недоволен. Успехи в работе не остаются незамеченными, вскоре вы получите награду за свои сегодняшние труды (правда, возможно, не в такой форме, как ожидаете).



Рыбы
Очень удачно может сложиться встреча с прошлыми компаньонами или представителями старшего поколения. Вы получите поддержку, новые предложения о сотрудничестве или о поездке за границу. Хорошо искать дополнительные источники дохода и новых единомышленников.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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