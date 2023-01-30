Гороскоп на сегодня, 31 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:30, 30 янв 2023

День требует осторожности, причем во всем. Сейчас звезды более благосклонны к людям, которые готовы отказаться от опасных экспериментов, принять во внимание чужой опыт, действовать в соответствии с традициями. Не исключено, что придется отказаться от каких-то запланированных развлечений, отложить приятные встречи.







Будьте готовы учиться, по крупицам собирать информацию, сопоставлять факты. На интуицию сегодня вряд ли стоит полагаться, а вот к доводам логики стоит прислушаться. В делах, особенно важных, рассчитывайте не на везение и удачу, а исключительно на собственные силы.



Овен

Творческий потенциал будет высоким в первой половине дня, что позволит найти решение многих задач, которые оказались не по зубам представителям других знаков. Ваши высказывания и поступки приятно удивляют окружающих, есть шанс найти новых поклонников и союзников. Помните: чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые открывает этот день, придется приложить усилия. Не ленитесь, не откладывайте дела на потом – сейчас необходимы активные действия.



Телец

Твердости, с которой вы защищаете свои интересы, можно только позавидовать. Недоброжелатели быстро понимают, что от вас лучше держаться подальше, поэтому их козней можно не опасаться. Многие задачи решаются неожиданно быстро благодаря вмешательству ваших союзников, в том числе и весьма влиятельных. Подходящий день для решения финансовых вопросов, определения принципов управления совместным капиталом и деления прибыли.



Близнецы

Жажда новых впечатлений велика, и вы ведете себя совсем не так, как обычно, чем удивляете окружающих. Легко привлечь внимание представителей противоположного пола; они заметят не только ваш безупречный внешний вид, но и те таланты, о которых раньше не догадывались. Благоприятный день для покупок и заключения сделок.



Рак

Постарайтесь закончить все самые важные дела в первой половине дня – вторая будет куда менее благоприятной. Деловые отношения складываются крайне неровно, трудно разобраться, кто на самом деле является вашим союзником, а кому вы нужны лишь в качестве инструмента для достижения успеха.



Лев

Нужно навести порядок в финансовых делах: сейчас вы отлично справляетесь с планированием бюджета, составлением планов и отчетов. Можно делать крупные покупки, есть шанс очень выгодно вложить деньги в стремительно развивающийся бизнес. Удачно складываются деловые поездки, налаживаются отношения с иностранными партнерами.





Дева

Ваша вера в себя совершенно безгранична, и для нее есть основания. Этот день будет связан с важными победами, если вы найдете в себе достаточно решительности и храбрости для того, чтобы вступить в нелегкую борьбу с очень сильным противником. Могут возникать разногласия с руководством и старшими родственниками, но вы сможете доказать свою правоту, никого не обижая.



Весы

Вы готовы трудиться в поте лица, окружающие замечают это и обращаются к вам со все новыми и новыми просьбами и поручениями. Вам приходится отвечать на многочисленные вопросы, исправлять чужие ошибки; все это оказывается весьма утомительным.



Скорпион

Этот день связан с большим количеством важных событий, причем перемены возможны во всех сферах жизни. Не исключена острая конкурентная борьба, соперничество в той или иной форме. Вы вовремя проявляете сильные стороны своего характера, противостоять вам практически невозможно. В мало-мальски неоднозначных ситуациях вы обращаетесь за помощью именно к тем, кто способен быстро и эффективно решить ваши проблемы.



Стрелец

Кажется, что добиться желаемого можно единственным путем – приложив массу усилий, потеряв много времени. Но есть и обходной путь; если вы вовремя его обнаружите, день окажется гораздо более легким и приятным. Очень сильна интуиция, благодаря ей вы можете оценить возможные последствия любого своего поступка.



Козерог

День проходит очень спокойно и приятно. Возможно, вы не совершите ничего выдающегося, но время проведете очень хорошо. Прекрасно складываются отношения с женщинами, от них вы получаете не только моральную поддержку, но и ценную информацию. Хорошо обсуждать волнующие вас темы: возможно, вы и не получите ответов на все вопросы, но на сложившуюся ситуацию взглянете по-иному.



Водолей

День непростой, однако дающий возможность решить многие проблемы личного характера. Достижение целей возможно лишь при приложении больших усилий, поэтому прежде, чем браться за какое-то дело, убедитесь в том, что оно действительно стоит того. Возникают проблемы в общении с женщинами, отношения с подругами могут разладиться.









Рыбы

Приятный плодотворный день. Если у вас есть желание потрудиться – не отказывайте себе в этом, ведь сегодня можно успеть очень и очень многое. Нестандартные решения, которые вы принимаете, оказываются верными. Можно полагаться на интуицию: даже если, следуя ее подсказкам, вы совершите поступки, которые удивят окружающих, дальнейшее развитие событий покажет, что вы все сделали правильно.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram