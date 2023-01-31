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Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:03, 31 янв 2023

День не так плох, как может показаться. Хотя возможности, которые он открывает, весьма скромны, для того чтобы воспользоваться ими, не нужно прикладывать колоссальных усилий – а это значительно облегчает жизнь тем, кто не испытывает желания бросаться на амбразуры и рисковать всем, что имеет. Решение текущих задач дается легко, однако отнюдь не всегда выбираются оптимальные методы; преимущество будет у того, кто не торопится и даже к типовым задачам находит оригинальный подход.



Эмоциональный фон дня поначалу будет стабильным, но к вечеру напряжение возрастет. Преобладают пессимистические настроения, легко впасть в уныние, потерять веру в себя. Велика потребность в поддержке, но трудно найти человека, который сможет подобрать правильные слова, воодушевить, а не ограничится простой жалостью.

Овен
Вы одержите победу над сильным и влиятельным врагом, но дастся она вам нелегко. Не отступайте ни на шаг: защищать свою точку зрения сегодня нужно решительно и твердо. Если вы нуждаетесь в помощи, простите о ней старых друзей, людей, которых хорошо знаете. Малознакомый доброжелатель может оказаться волком в овечьей шкуре.

Телец
Благоприятный день для крупных приобретений. Если вы хотите купить квартиру или дом – сегодня можно сделать это или хотя бы заключить предварительное соглашения. Во всем, что касается дел и денег, можно полагаться на женщин: они будут надежными партнерами, хорошими советчицами. В этот день хорошо отправляться в путешествия или покупать то, что для них необходимо.

Близнецы
Возможны проблемы в делах, будет трудно сосредоточиться на том, что требует внимания. К тому же в ваши дела то и дело вмешиваются окружающие, причем на удивление неловко и некстати. Приходится защищаться от доброжелателей, оказывающих медвежьи услуги. Не рекомендуется покупать недвижимость, начинать ремонт, вкладывать деньги в бизнес.

Рак
Вас трудно не заметить, везде вы оказываетесь именно той особой, к которой приковано всеобщее внимание. И дело здесь не только в безупречном внешнем виде и прекрасных манерах, но и в смелости суждений, которые вы высказываете. Это подходящий день для самореализации, воплощения в жизнь творческих замыслов.

Лев
Очень трудно сохранять спокойствие – слишком многие события этого дня вас огорчают. Возможны проблемы в общении с деловыми партнерами; ни начальство, ни коллеги не одобрят вашего стремления действовать самостоятельно, ни с кем не советуясь. Финансовые перспективы неблагоприятны.


Дева
Хороший день для самореализации и анализа прошлых действий. Можно обучиться новому, что поможет в дальнейшем повысить профессиональные навыки. Возможно, вы задумаетесь о том, что старые рамки уже становятся тесными и пора двигаться дальше. Вам захочется стать победителем и лично влиять на ситуацию.

Весы
Можно было бы многого добиться, если бы вы чуть реже руководствовались интуицией и чуть чаще полагались на логику. Поступки, совершенные под влиянием эмоций, будут иметь долгосрочные неприятные последствия. Избегайте напрасных расходов; делать крупные покупки нежелательно.

Скорпион
День довольно сложный. Преодолеть все препятствия удастся, но сил для этого придется приложить немало. Старайтесь не смешивать личные и профессиональные дела, не рассчитывайте на то, что деловые партнеры или руководство закроют глаза на какие-то ваши недоработки из личной симпатии. Возможны финансовые потери.

Стрелец
Пусть обманчивая простота этого дня не введет вас в заблуждение: придется поломать голову, чтобы понять, какова же истинная причина происходящих событий. Не лежат на поверхности и правильные решения, хотя ваши друзья и знакомые могут утверждать обратное. Помните: нельзя следовать слепо советам, которые вы получаете в этот день, необходимо принимать самостоятельные решения.

Козерог
Любые ваши действия, даже самые безобидные, заставляют окружающих нервничать. Все дело в том, что сегодня вы кажетесь человеком очень эгоистичным, жестким, готовым идти к своей цели по трупам – и, хотя столь неприятной особой вы отнюдь не являетесь, все стараются на всякий случай держаться подальше. Настойчивость позволяет преуспеть в ведении деловых переговоров, но будьте готовы к тому, что многие соглашения этого дня будут пересмотрены.

Водолей
Представители знака предусмотрительны и осторожны, что позволяет им избежать многих проблем и недоразумений. Кроме того, в это день Водолеи дают отличные советы – те, кто к ним прислушается, будут очень довольны. С собственными проблемами представители знака справляются не так быстро, как хотелось бы, но все же вполне успешно.



Рыбы
Шансы добиться успеха очень высоки. Трудиться в одиночку не придется, вы легко найдете людей, готовых оказать вам помощь и взять на себя самую трудную работу. Можно подписывать соглашения о долгосрочном сотрудничестве, встречаться с потенциальными работодателями. Вероятно получение наград за какую-то давно проделанную работу; человек, которому вы когда-то помогли, щедро отблагодарит вас.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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