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Любовный гороскоп на сегодня, 1 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 1 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:06, 31 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 1 февраля 2023 года по знакам зодиака

Овен
В этот день Вам с Вашим любимым человеком стоит придумать вместе что-нибудь особенное, необычное и интересное и начать воплощать свою идею в жизнь, причем максимально интенсивно. Может получиться не только интересный результат, но и отличное взаимопонимание.



Телец
В этот день Вам будет доставлять удовольствие шокировать Вашего любимого человека, причем любым доступным Вам способом. В принципе, ему и самому будет нравиться шокироваться, разве что слишком серьезные эксперименты над его психикой ставить не надо. Его инфаркт Вам, пожалуй, не нужен.

Близнецы
Вам надоело однообразие в отношениях? Не расстраивайтесь, оно скоро прервется, причем не самым благоприятным образом. Возможно, это будет ссора или общая проблема, которая заставит Вас встряхнуться и мобилизовать все душевные силы на ее решение.

Рак
В этот день Ваш любимый человек будет обижаться на какие-то Ваши действия или слова, причем в его реакции Вы не углядите никакой логики, даже если будете очень стараться. Поэтому постарайтесь просто быть с ним предельно осторожным и не поступать опрометчиво.

Лев
Сегодня у Вас с Вашей половинкой сегодня будет все неожиданно хорошо. Так хорошо вам вместе давно не было. Вы были даже уверены, что так никогда не будет и быть не может. Ан нет, сегодняшний день опровергнет Ваши столь категоричные заверения. Наслаждайтесь!


Дева
В этот день Вашему любимому человеку захочется продемонстрировать Вам своё чувство юмора. Не всегда то, что он будет говорить, будет действительно смешным, но иногда его попадания в точку будут достойны оваций. Не скупитесь на похвалы, если Вам нравятся весёлые люди.

Весы
Сегодня Вам будет довольно грустно и одиноко, и единственный, кто сможет Вас вывести из этого угнетающего состояния, скорее всего, будет отсутствовать. Заменой могут послужить глубоко сентиментальные мечты.

Скорпион
Сегодня Вы поймете, что слишком много и часто общаетесь с Вашим любимым человеком, и уже даже начали от него понемногу уставать. Постарайтесь каким бы то ни было образом уменьшить число встреч с ним, дабы сохранить ваши чувства в первозданной чистоте.

Стрелец
Сегодня с Вами произойдёт важное событие, которое окажет значительное влияние на Вашу личную жизнь. Главное, чтобы Вы правильно его оценили и сделали из него быстрые и единственно верные выводы. Если вдруг не получится – попросите кого-нибудь помочь Вам.

Козерог
Не стоит думать о завтрашнем дне – ни с надеждой, ни с ужасом. Все равно ничего путного не придумаете: логической связи между Вашим сегодня и Вашим завтра просто не найти, даже если постараться. И Вашу половинку отговорите от этого бесполезного занятия. Упретесь – разберетесь вместе.

Водолей
Сегодня Ваши разговоры с любимым человеком будут напоминать монолог. Иногда Вам вообще будет казаться, что он не слушает Вас, а спит с открытыми глазами. Может быть, ему неинтересна тема или она кажется ему неактуальной? Может быть, он просто не понимает Вашу терминологию?



Рыбы
В этот день будьте осторожны с употреблением громких и резких слов. Возможно, для Вас они не будут значить всего того, что значат на самом деле, а вот Ваш любимый человек воспримет их буквально. И если вдруг Вы ему скажете, что любите его как друга, то слова «как друга» он просто пропустит мимо ушей.

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Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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