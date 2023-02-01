Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

21:52, 01 фев 2023

Усиливается влияние позитивных тенденций. Этот день связан с многообещающими начинаниями, интересными проектами, выгодными инвестициями. Сегодня нетрудно мыслить масштабно, ставить глобальные цели и строить далеко идущие планы. Думать о будущем, обсуждать его с единомышленниками, чрезвычайно интересно и приятно.







Укрепляются семейные связи, а одинокие люди, долгое время наслаждавшиеся свободой, всерьез задумываются о пользе и радости прочных уз. Любые отношения, начинающиеся в этот день, будут длительными и оказывающими заметное влияние на всех их участников.



Овен

Настроение будет хорошим. Даже если трудности возникнут, они вас не испугают. День складывается не самым удачным образом, но вы не сдаетесь – продолжаете борьбу с влиянием негативных тенденций и даже одерживаете над ними верх. Можно найти единомышленников и союзников; не исключено, что ими станут люди, которые раньше вызывали у вас антипатию.



Телец

Этот день можно похвалить хотя бы за то, что он не приносит неразрешимых проблем и непреодолимых трудностей. С другой стороны, на блюдечке с голубой каемочкой вы получите не все, что хотите, а только некоторую часть этого. Не жалуйтесь – есть шанс получить и все остальное, немного потрудившись.



Близнецы

Вы слишком торопитесь, хотя в этом нет никакой необходимости. Сбавьте темп, спокойно проанализируйте ситуацию и оглядитесь по сторонам — возможно, вы поймете, что цель ваша находится совсем не там, куда вы раньше стремились. Вероятны интересные знакомства, встречи, которые могут стать судьбоносными.



Рак

Для успеха вам не хватает лишь одного – уверенности в своих силах. Как только вы ее обнаружите, важные победы не заставят себя ждать. Возможны приятные встречи и интересные знакомства, вы производите хорошее впечатление на людей, которым хотите понравиться. Если вы этот день начнутся романтические отношения, складываться они будут гармонично и ровно, принося много радости.



Лев

Много времени занимает решение семейных проблем, но усилия ваши не будут напрасными – вы справитесь со всеми трудностями. Разногласия с родственниками незначительны, удастся найти компромисс, договориться о планах на будущее. Возможны незапланированные расходы, но на мели вы не останетесь.





Дева

День обещает быть чрезвычайно удачным. Жизненный потенциал находится на очень высоком уровне, поэтому вы успеете все, что запланировали (и даже больше) и ничуть не устанете. День подходит для активного отдыха, физической работы, поездок.



Весы

Для вас этот день не будет особенно интересным. Он не богат событиями, не преподносит сюрпризов, но имеет и свои плюсы: вы можете двигаться избранным курсом, не опасаясь неприятных неожиданностей. На работе может возникнуть сложная ситуация, но руководство поддержит вас, и все закончится самым благоприятным для вас образом.



Скорпион

Напряженный день, отличающийся неблагоприятным эмоциональным фоном. Сколько бы окружающие ни призывали вас взять себя в руки, вы не слушаетесь и совершаете один опрометчивый поступок за другим. Вероятны споры с руководством, разногласия с людьми, авторитет которых вы раньше не подвергали сомнению.



Стрелец

Вы склонны к неоправданному риску – и именно это часто становится причиной неприятностей. Другой негативный фактор – ваше стремление командовать или хотя бы руководить окружающими. Гармонии в отношениях это не способствует, хотя слабые духом подчиняются вам даже с некоторым удовольствием.



Козерог

Благоприятный день, обещающий успехи во многих начинаниях. Деловая активность высока, вы с удовольствием поддерживаете перспективные проекты, на лету подхватываете хорошие идеи. Можно полагаться на друзей и единомышленников, начинать сотрудничество с новыми партнерами. Вероятно получение интересных деловых предложений. Хорошо проходят поездки.



Водолей

Занимайтесь делами, не подразумевающими немедленного получения результата. Вам удается предугадать, как будут развиваться события, правильно оценить перспективы своих начинаний, поэтому день подходит для стратегического планирования и долгосрочных инвестиций.









Рыбы

Очень интересный день, который многим Рыбам даст возможность проявить себя, заручиться поддержкой влиятельных особ, найти новых поклонников. Чем больше времени вы проводите на людях, чем больше внимания к себе привлекаете, тем лучше. Хорошо проходят деловые переговоры, публичные выступления, а также разнообразные конференции и семинары.

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