Любовный гороскоп на сегодня, 2 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

21:55, 01 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 2 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

В этот день Вам будет казаться, что Ваш любимый человек намеренно хочет причинить Вам душевную боль, ранить Вас посильнее, обидеть покрепче, уколоть побольнее. Единственное, что может подтвердить или опровергнуть правильность Ваших предположений – это прямой и откровенный разговор с глазу на глаз.







Телец

Сегодня Вам будет казаться, что Ваш любимый человек на самом деле относится к Вам вовсе не так, как демонстрирует Вам и как это кажется окружающим. Если у Вас есть веские причины подозревать его в неискренности, попробуйте с ним это обсудить. Может, вескость причин не так уж и значительна?



Близнецы

Сегодня Вам будет довольно трудно смириться с тем, что Ваш любимый человек прав, а Вы нет. Постарайтесь все же это принять. В конце концов, завтра ситуация может оказаться абсолютно противоположной, и тогда будет его очередь расстраиваться.



Рак

Не упустите уникальный шанс! В этот день среди Ваших друзей и людей, которых Вы знаете чуть больше тысячи лет, Вы можете разглядеть человека, предназначенного Вам – Вашу вторую половинку! Главное – не ошибиться, не принять желаемое за действительное и не пройти мимо счастья.



Лев

Сегодня Вы всерьез задумаетесь, любит ли Вас и в самом деле Ваш любимый человек. А повод для подобных сомнений будет и, надо сказать, не один. Постарайтесь не идти на поводу у меланхолии и депрессии, а найти свой оптимальный выход из создавшейся ситуации.





Дева

Сегодня Вам стоит все с Вашим любимым человеком делать вместе. Постарайтесь делить ваши обязанности и заботы поровну, всячески оберегая друг друга от трудностей, неурядиц и неудач. Это не только позволит вам достичь цели быстрее, но и сделает вас еще ближе друг другу.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку придется потрудиться, чтобы привлечь к себе Ваше внимание, ибо задача окажется не из легких. Впрочем, он довольно неплохо изучил Ваши привычки и пристрастия, поэтому вряд ли проблем будет действительно много. Будьте к этому готовы.



Скорпион

Сегодня Вы будете чувствовать себя усталым и потому ни на что не способным. К сожалению, Ваш любимый человек вряд ли это заметит, поэтому будет требовать от Вас внимания и заботы. Постарайтесь ему тактично намекнуть на то, что Вы не способны дать ему все, что он хочет, в полной мере.



Стрелец

Вашему любимому человеку очень захочется сделать перерыв в отношениях, отдохнуть от Вас и своей любви. Поэтому по возможности старайтесь не предлагать ему свое общество больше одного раза, не навязывайтесь, не требуйте излишнего внимания, радуйтесь всему, что Вам предложат.



Козерог

Вам казалось, что Вы знаете Вашу половинку наизусть, что она предсказуема на десять шагов вперед. Сегодня Вам придется пересмотреть свою точку зрения, причем кардинально. В этот день Ваш любимый человек выкинет такое, что останется только диву даваться, откуда что взялось.



Водолей

Сегодня Вам вместе с Вашим любимым человеком захочется помечтать о будущем. Звезды рекомендуют обустроить этот процесс с максимальным тщанием: пусть он окажется в меру уютным, в меру романтичным и не в меру радостным и запоминающимся. Тогда и будущее окажется светлее.









Рыбы

В этот день Вашему любимому человеку будет несколько неуютно рядом с Вами, поэтому он постарается каким-то образом увеличить дистанцию между вами, хотя бы на небольшой промежуток времени. Отнеситесь к этому с пониманием: уже завтра все вернется на круги своя.

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