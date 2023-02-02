Любовный гороскоп на сегодня, 3 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:58, 02 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 3 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня для Вас очень важно развеселить Вашего любимого человека, заставить его улыбнуться Вашей шутке, анекдоту, намеку или подколу. Если это получится, можете смело считать себя самым настоящим победителем. Если же нет – что ж, Вам есть к чему стремиться.







Телец

Поездки в окружении многочисленных домочадцев сегодня не принесут никакого удовольствия. Транспорт (как общественный, так и личный) будет капризничать изо всех сил, а погода окажется категорически несогласной со своим собственным прогнозом.



Близнецы

Сегодня Вам будут уделять как никогда много внимания. Все улыбки представителей противоположного пола будут адресованы Вам и только Вам. Не сорвет ли это обстоятельство крышу с вашего семейного гнезда, неясно. Может и сорвать.



Рак

Пожалуй, для того, чтобы добиться чего-либо от Вашего любимого человека, Вам сегодня придется поиграть в заезженную пластинку, то есть без конца повторять одну и ту же просьбу или один и тот же аргумент. Да, его это будет раздражать безумно, но эффекта капли, которая камень точит, Вы добьетесь.



Лев

Синоним слова «скупость» — «бережливость», а это, согласитесь, звучит уже не так грустно. Поэтому если Вам сегодня покажется, что Ваш любимый человек слегка прижимист и ему следовало бы расстаться с большей суммой денег, попробуйте просто сменить название его действиям. Может быть, так Вам будет проще?





Дева

Не так просто быть любимым человеком, как Вам это казалось раньше. Однако взялся за гуж – не говори, что не дюж, придется Вам нести этот крест дальше. Сегодня он покажется Вам особенно тяжелым, но уже завтра ситуация перестанет быть такой невыносимой. Потерпите немного.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку срочно понадобится Ваша финансовая поддержка. Возможно, в небольших количествах (например, на сигареты хватать не будет), но все же без Вашей помощи ему будет никак не обойтись. Будьте рядом на страже его благополучия!



Скорпион

Сегодня велика вероятность влюбиться в человека гораздо старше Вас. Возможно, эта влюбленность быстро пройдет, оставив за собой лишь след восхищения и желания быть лучше, а может, все окажется не так просто и даже взаимно. В любом случае, попробовать стоит.



Стрелец

В этот день какое-то увлечение захватит Вас настолько, что Вы и думать забудете о Вашем любимом человеке, что ему будет весьма неприятно. Он даже сделает из этого несколько далеко идущих выводов, бороться с которыми Вам впоследствии будет более чем непросто.



Козерог

Сегодня Вы поймете, что ситуация, аналогичная той, что сложилась между Вами и Вашим любимым человеком, уже некогда с Вами происходила. Осталось только вспомнить, как Вы повели себя тогда, понять, как не надо делать, и придумать какое-то новое решение все той же проблемы.



Водолей

Сегодня на Вас обратит внимание человек, о благосклонности которого Вы не смели и мечтать. Считайте это Вашим звездным часом. Теперь для Вас главное — это правильно использовать подарок судьбы и извлечь из этого внимания максимум пользы. Постарайтесь быть необычным и интересным собеседником.









Рыбы

Сегодня вокруг Вас соберется множество людей, которые будут мечтать о том, чтобы Вы поделились с ними своей неисчерпаемой энергией и волей к жизни. Следите за тем, чтобы они ни в коем случае не сели к Вам на шею, потому что снимать их оттуда будет более чем проблематично.

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