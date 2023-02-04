Любовный гороскоп на сегодня, 5 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

00:22, 04 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 5 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вы как никогда будете излучать оптимизм. Поэтому Ваша половинка вполне может подзарядиться от Вас жизненной энергией, как от полноценной батарейки. А ей это, скорее всего, понадобится.







Телец

У Вас есть родственники за границей? Не пугайтесь, просто сегодня Вы наверняка получите весточку откуда-то издалека, и эти неожиданные новости могут изрядно Вас удивить и озадачить. Перед принятием решений звезды советуют взвесить все «за» и «против», дабы не оказаться потом в дураках. Вы уверены, что заграница Вам поможет?



Близнецы

Сегодня Вам на ладошку упадет звезда. И Вы сможете загадать желание. Одно, потому что много она выполнить не сможет. Поэтому пусть это будет самое-самое заветное желание, которое сделает счастливым Вас и вашу половинку. Чтобы потом вы вместе с благодарностью вспоминали этот день.



Рак

Сегодня в Ваших отношениях все может оказаться совсем не таким радужным, как Вам этого хотелось бы. Впрочем если не задумываться, то может показаться, что на самом деле проблем никаких нет, а все, что Вас беспокоит – не более чем плод Вашего воображения. Может быть, так все и оставить?



Лев

Сегодня не стоит слишком откровенничать с любимым человеком. Скорее всего, Вас не поймут и не оценят, да еще и обвинят в бесхарактерности. Впрочем, ее же можно назвать беззащитностью, что для женщины является несомненным плюсом. О мужчине же такого не скажешь…





Дева

Сегодня Вы с Вашим любимым человеком несколько впадете в детство и будете напоминать пятилетних дошколят, поведение которых весьма ощутимо разнится с представлениями взрослых о том, как нужно правильно поступать. Впрочем, так же веселее, особенно когда вместе.



Весы

Свернуться калачиком, забиться в дальний угол, прикинуться ветошью… Да, сегодня Вы — не самый общительный человек, да и не хотите им быть. В принципе, Вас никто и не заставляет. Общение с любимым можно ограничить до ласкового поцелуя или sms, состоящей из одного слова – «ЛЮБЛЮ». И все будут довольны.



Скорпион

Сегодняшний день будет для Вас днем растерянности. Перспективы, которые Вы довольно четко видели все это время на ближайшие день, год и месяц, вдруг станут неопределенными и туманными. Постарайтесь разрешить возникшие вдруг сомнения, потому что они будут мешать Вашему счастью.



Стрелец

Сегодня Вы узнаете или вспомните, что такое любовь с первого взгляда. Влюбиться с первого взгляда в давно любимого человека? Никаких проблем! В человека, увиденного мельком в метро? Элементарно тем более! В любом случае, чувство будет очень ярким и сильным. Однако, к сожалению, не слишком долговечным.



Козерог

В этот день звезды советуют Вам целиком и полностью полагаться на случай. Если что-то должно произойти в Вашей личной жизни, оно обязательно произойдет само, независимо от того, будете Вы стремиться к этому или нет. Поэтому позвольте себе хотя бы сегодня расслабиться и плыть по течению.



Водолей

Пожалуй, для того, чтобы добиться чего-либо от Вашего любимого человека, Вам сегодня придется поиграть в заезженную пластинку, то есть без конца повторять одну и ту же просьбу или один и тот же аргумент. Да, его это будет раздражать безумно, но эффекта капли, которая камень точит, Вы добьетесь.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку придется некоторые вопросы решать за Вас просто потому, что ему это будет сделать несколько проще, чем Вам. Единственная Ваша задача – не слишком придираться к тому, что у него получится. Он сделает все, что будет в его силах, а лучше ему вряд ли удастся.

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