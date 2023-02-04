Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:46, 04 фев 2023

Для достижения целей сегодня требуется больше сил и энергии, чем обычно. Поэтому, если вы планируете важные дела, не стоит рассчитывать на скорый и легкий успех. Несколько проще будет тем, кто готов учиться на чужих ошибках, не стесняется обращаться к окружающим с просьбами и вопросами. Могут оказаться полезными старые связи. Люди, которым вы когда-то оказали важные услуги, сделают то же для вас.







Благоприятный день для общения. Будет много интересных встреч, которые наверняка вас порадуют. Не исключены романтические увлечения. Новые отношения принесут много хорошего, если вы вовремя проявите инициативу.



Овен

День связан с появлением блестящих идей и настоящими озарениями. У многих представителей знака появляются новые увлечения и интересы. Творческий потенциал высок чрезвычайно, неудивительно, что вы легко находите людей, готовых помочь вам в реализации замыслов.



Телец

Стоит сосредоточиться на делах домашних и семейных; решение профессиональных задач и вопросов мирового масштаба лучше отложить. С теми, кого любите, вы отлично ладите, а вот с людьми, вызывающими у вас хоть малейшую антипатию, громко и увлеченно ссоритесь, совершенно не задумываясь о том, к чему это может привести.



Близнецы

Не все события этого дня радуют. Вам приходится отказаться от своих планов или серьезно изменить их, чтобы привести в соответствие со сложившейся ситуацией. Могут возникать трудности как на работе, так и дома; сегодня вы особенно нуждаетесь в человеке, который внимательно выслушает вас, но не будет давать никаких советов, а просто найдет слова поддержки.



Рак

Подходящий день для проявления инициативы в деловой сфере. Можно как выступать с предложениями и искать союзников, так и самостоятельно работать над новыми проектами. Переговоры по важным для вас вопросам затягиваются, но результат их будет вполне удовлетворительным.



Лев

Умеренно благоприятный день. Можно добиться неплохих результатов, но для этого потребуются осторожность и помощь людей, чьи предложения вы уже не раз отвергли. Придется обращаться к кому-то с просьбами, хотя вам это очень не по вкусу. Гармонии в деловых отношениях мешает борьба за лидерство. У вас есть шанс выйти победителем, но ради этого придется потрудиться.





Дева

Отложите новые дела: довести их до конца едва ли удастся, потому что обстоятельства складываются самым неблагоприятным образом. К тому же вы допускаете ошибки в расчетах, что приводит к финансовым потерям. Есть опасность стать жертвой мошенников. Не стоит принимать важные решения, касающиеся работы.



Весы

Если вы не будете слишком медлительны, то сможете извлечь из этого дня немало пользы. Ваша задача – использовать любую предоставляющуюся возможность, причем делать это раньше, чем окружающие ее заметят. Самым амбициозным и честолюбивым представителям знака придется поработать локтями.



Скорпион

Этот день не так удачен и приятен, как предыдущий, но тоже неплох. Хорошо проходят переговоры, вам не придется проявлять особую настойчивость, чтобы убедить собеседников в своей правоте. Не исключены интересные деловые предложения от людей, с которыми вы уже когда-то продуктивно сотрудничали.



Стрелец

Этот день связан с преодолением преград и достижением цели. Легко ли вам это дается? Пожалуй, нет; но трудности вас совершенно не пугают. Стрельцы позволяют себе довольно резкие высказывания, как будто понятия «дипломатичность» и «такт» им совершенно незнакомы. Есть опасность, что представители знака наживут себе врагов.



Козерог

Вы позволяете себе несколько больше, чем следовало бы – капризничаете, идете на поводу у своих слабостей. С вами нелегко иметь дело, но далеко не всех это пугает. В желающих пообщаться, составить вам компанию, поддержать какие-то ваши начинания недостатка не будет. Правда, люди, с которыми вы давно сотрудничаете, могут быть несколько разочарованы: им кажется, что сегодня вы слишком легкомысленны.



Водолей

Подходящий день для учебы и повышения новых знаний. Чужой опыт оказывается очень полезным, именно он помогает вам избежать многих ошибок. Острая интуиция помогает в решении профессиональных проблем. Кстати оказывается и деловая хватка, которой окружающие могут только позавидовать.









Рыбы

Нет причин для беспокойства: звезды на вашей стороне, день складывается удачно. Если вы не строили каких-то грандиозных планов, успехи, скорее всего, превзойдут ваши ожидания. Возможно получение очень заманчивых деловых предложений, день подходит для контактов с потенциальными партнерами и работодателями, выхода на новую работу.

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