Любовный гороскоп на сегодня, 5 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:50, 04 фев 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 5 февраля 2023 года по знакам зодиака



Овен

В этот день Вам стоит заставить себя не думать, а действовать так, как велит Вам Ваша интуиция. Возможно, она и ошибется несколько раз, но по сравнению с голосом разума она будет действовать безошибочно. Кстати, Ваш любимый человек вполне может тоже положиться на Ваше внутреннее чутье.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет доставлять удовольствие слушать музыку, которая по тем или иным причинам не нравится Вам, что вполне может вызвать Ваше раздражение или просто неудовольствие. Попросите его надеть наушники и сделать потише, и инцидент будет исчерпан.



Близнецы

Сегодня перед Вами раскинется многообразие дорог, по которым можно пойти, дабы прийти к той личной жизни, о которой Вы так долго мечтали. Постарайтесь не ошибиться, потому что настоящее счастье найдется лишь в конце одной тропинки, в лучшем случае – двух, а остальные приведут в тупик или болото.



Рак

Сегодня Вы будете стоять на пороге каких-то серьезных изменений в Вашей личной жизни, которые будут Вас радовать и страшить одновременно. Вы, конечно, можете повернуться к ним спиной и убежать куда глаза глядят, но разве Вам не интересно, как будут развиваться события дальше?



Лев

Сегодня Вы поймете, что многое из того, что Вы делаете в Вашей личной жизни, Вы делаете зря. Иначе говоря, Вашему любимому человеку не становится ни лучше, ни хуже от Ваших действий. А значит, Вы вполне можете потратить ту же энергию на что-то более полезное для обеих сторон.





Дева

Не стоит предъявлять Вашей половинке столь жестких требований касательно ее поведения, стиля одеваться, разговаривать или жить. В конце концов, раз уж Вы любите этого человека, значит Вы любите его целиком, со всеми достоинствами и недостатками. В противном случае стоит задуматься о правомерности слова «люблю».



Весы

Сегодня Вы неожиданно для себя обнаружите, что некий представитель противоположного Вам пола очень Вами заинтересовался и не прочь был бы завязать более близкое знакомство. Может быть, это действительно тот человек, которого Вы искали всю жизнь, даже если первое впечатление твердит Вам об обратном?



Скорпион

В этот день слово «люблю» приобретет для Вас какое-то особое, почти мистическое значение. Вы будете повторять его с благоговением и вряд ли решитесь применить к действительно любимому человеку. Однако если все же сделаете это, мир для Вас окрасится особыми, радужными цветами.



Стрелец

Сегодня назначьте столько свиданий, на сколько Вы чисто физически успеете прийти. Тогда и день получится бурным и насыщенным, и впечатлений будет воз и маленькая тележка, и сравнить всех своих партнеров лучше сможете. Главное – в именах не запутаться.



Козерог

Проявите максимум тепла и участия по отношению к Вашей половинке. Вы даже представить себе не можете, как ей нужны сейчас Ваши поддержка и неравнодушие к ее проблемам. Она ни за что Вам не скажет, что у нее что-то не так, а Вы и не спрашивайте. Просто будьте сегодня немного ласковее, чем обычно.



Водолей

Сегодня ваш любимый человек будет стремиться к лидерству в вашем тандеме, причем зачастую самыми что ни на есть грубыми и топорными методами. Постарайтесь отдать ему желанную пальму первенства без боя, иначе бой будет тяжелым, бессмысленным и беспощадным.









Рыбы

Сегодня Вам захочется посвятить своему любимому человеку стихотворение или поэму, песенку или серенаду, рассказ или целый роман. Однако дальше желания дело пойдет вред ли: сложновато будет ухватить идею, решить, с чего начать или хотя бы придумать концепцию произведения. Впрочем, если Вам это все же удастся, шедевр обеспечен!

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